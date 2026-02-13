Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

Ф рапантна такса смет получи народното читалище в хисарското село Кръстевич. Дължимият налог е в размер на над 3500 евро, което представлява близо една трета от държавната субсидия на културната институция. Читалищата в района плащат такса битови отпадъци за първи път тази година, а от общината вече е разпоредена проверка.

Сумата се оказва непосилна за бюджета на читалището в селото.

„В писмото пише 3600. В началото помислих, че е в лева, много се притесних, после стана веселба – оказа се, че е в евро. Това са около 7200 лева такса смет при субсидия от 23 000 лева“, разказа пред БНТ Любка Йончева, председател на народно читалище „Страхил – 1903“ в село Кръстевич.

За да функционират, читалищата разчитат не само на държавната субсидия, но и на общинска помощ, дарения и проекти. За да кандидатстват по програми, те трябва да са напълно изрядни финансово.

„Не може да има неплатени осигуровки на служител, не може да има неплатени данъци, защото това води до отказ от страна на министерството, към което е проектът. Влизаме в патова ситуация и в омагьосан кръг“, обяснява Йончева.

Сградата на читалището е оценена на близо 188 000 евро, което води и до висок размер на таксата смет.

„Скъпа сграда – почти като петзвезден хотел. Ако тази такса не отпадне, ако не е някаква техническа грешка, просто ще трябва да затворим врати“, допълва председателят.

До ситуацията се стига след решение на Общинския съвет на Хисаря от миналия ноември. Тогава съветниците не приемат предложението на кмета читалищата, които не извършват търговска дейност, да бъдат освободени от налога. Така, по думите на местната власт, е била „заложена бомба със закъснител“.

„Досега читалищата на територията на Община Хисаря не са плащали данък битови отпадъци. Но това е недостатък както за ползвателите, така и за общината, тъй като тя като собственик трябва да декларира цялата си собственост“, заяви кметът на общината Ива Вълчева.

След подаването на декларациите обаче се появили сериозни суми, каквато е и тази в село Кръстевич.

„Ще направим проверка, ще предекларираме некоректно подадените данни и стойностите ще бъдат променени“, увери Вълчева.

От общината обявиха още, че през следващата година отново ще предложат на Общинския съвет читалищата да бъдат освободени от такса смет. До тогава обаче начисленият налог остава в сила.