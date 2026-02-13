България

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

В документа се твърди, че трагедията е свързана с „операция за прикриване на истината“

13 февруари 2026, 12:16
ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“
Източник: БТА

О т „Продължаваме Промяната“ са публикували петиция с призив за независимо международно разследване по случая „Петрохан“. Това се посочва в позиция, разпространена до медиите.

В документа се твърди, че трагедията край Петрохан, при която загинаха шестима души, сред тях и дете, е свързана с „операция за прикриване на истината“.

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Според текста са се появили данни, че ДАНС е имала вербувани лица в организация, свързана със случая. От формацията посочват, че по време на парламентарно изслушване и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев не е дал категоричен отрицателен отговор на въпрос дали това е вярно.

„Категорично не. И преди съм казвал, че служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) не е имало на място“, заяви вчера и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев  пред журналисти, след заседание на парламентарната комисия за контрол над службите, на въпрос дали е имало агенти в сдружението „Националната агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), свързана със случая „Петрохан“.

ИТН: Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си

От партията заявяват, че до момента липсват ясни резултати от разследването и поставят въпроси за това дали са били предприети навременни мерки, дали е имало институционално бездействие и дали е оказван чадър върху дейността на групата.

В позицията се посочва, че обяснение дължат ръководителите на компетентните институции, сред които са изброени Борислав Сарафов, Даниел Митов и Калин Стоянов. Според текста има свидетелства, че Стоянов е получил първи сигнал за хижата, още като директор на ГДБОП.

ПП-ДБ: МВР крие информация по случая „Петрохан“

От „Продължаваме Промяната“ заявяват, че начинът на управление на информацията по случая създава съмнения за отклоняване на вниманието от съществени въпроси и настояват бъдещият министър на вътрешните работи да изиска независимо международно разследване.

Партията призовава гражданите да подпишат петицията, публикувана онлайн.

Кой още е на записите от „Петрохан“? Костадинов: Сандов и Терзиев си признаха, чакаме следващите политици

От „Продължаваме Промяната-Демократична България“ вчера поискаха оставката на Денев. Като мотив депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов, който е и зам.-председател на парламента, посочи, че на при изслушването в парламента по случая „Петрохан“ Денев е демонстрирал явно неуважение към висшия орган на държавна власт, какъвто е парламентът, като не е отговорил на въпрос дали в неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, свързана със случая, е имало лица, които са съдействали или са работили за ДАНС. 

Източник: Николета Василева, БТА    
Петрохан ПП петиция международно разследване
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Почина Никол Караджова

Почина Никол Караджова

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Колко породи кучета има в света?

Колко породи кучета има в света?

Нови правила за собствениците на кучета и котки
Нови правила за собствениците на кучета и котки

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Полезна функция на Windows 11, която не използваме

