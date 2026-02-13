ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

О т „Продължаваме Промяната“ са публикували петиция с призив за независимо международно разследване по случая „Петрохан“. Това се посочва в позиция, разпространена до медиите.

В документа се твърди, че трагедията край Петрохан, при която загинаха шестима души, сред тях и дете, е свързана с „операция за прикриване на истината“.

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Според текста са се появили данни, че ДАНС е имала вербувани лица в организация, свързана със случая. От формацията посочват, че по време на парламентарно изслушване и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев не е дал категоричен отрицателен отговор на въпрос дали това е вярно.

„Категорично не. И преди съм казвал, че служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) не е имало на място“, заяви вчера и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев пред журналисти, след заседание на парламентарната комисия за контрол над службите, на въпрос дали е имало агенти в сдружението „Националната агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), свързана със случая „Петрохан“.

ИТН: Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си

От партията заявяват, че до момента липсват ясни резултати от разследването и поставят въпроси за това дали са били предприети навременни мерки, дали е имало институционално бездействие и дали е оказван чадър върху дейността на групата.

В позицията се посочва, че обяснение дължат ръководителите на компетентните институции, сред които са изброени Борислав Сарафов, Даниел Митов и Калин Стоянов. Според текста има свидетелства, че Стоянов е получил първи сигнал за хижата, още като директор на ГДБОП.

ПП-ДБ: МВР крие информация по случая „Петрохан“

От „Продължаваме Промяната“ заявяват, че начинът на управление на информацията по случая създава съмнения за отклоняване на вниманието от съществени въпроси и настояват бъдещият министър на вътрешните работи да изиска независимо международно разследване.

Партията призовава гражданите да подпишат петицията, публикувана онлайн.

Кой още е на записите от „Петрохан“? Костадинов: Сандов и Терзиев си признаха, чакаме следващите политици

От „Продължаваме Промяната-Демократична България“ вчера поискаха оставката на Денев. Като мотив депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов, който е и зам.-председател на парламента, посочи, че на при изслушването в парламента по случая „Петрохан“ Денев е демонстрирал явно неуважение към висшия орган на държавна власт, какъвто е парламентът, като не е отговорил на въпрос дали в неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, свързана със случая, е имало лица, които са съдействали или са работили за ДАНС.