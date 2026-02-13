България

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

Открити са близо 4 килограма марихуана и около 1 килограм кокаин

13 февруари 2026, 11:58
Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ

ИТН: Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си

ПП-ДБ: МВР крие информация по случая „Петрохан“

Кой още е на записите от „Петрохан“? Костадинов: Сандов и Терзиев си признаха, чакаме следващите политици

Отнеха книжката на мъж, спрял в аварийната лента, за да избегне катастрофа

Какво е състоянието на 15-годишното момиче и 78-годишната жена, наръгани в

А кция на СДВР срещу наркоразпространението е проведена в четвъртък. Открити са близо 4 килограма марихуана и около 1 килограм кокаин, съобщи NOVA. В операцията са участвали отряд "Кобра" и специализирани полицейски сили.

Заловиха метамфетамин и марихуана при спецакция в София, има арестувани

В четвъртък на входа на София е спряна автомобил, в които е открита близо 1.5 килограма трева. Шофьорът е на 30 г., без криминални регистрации, следен е от полицията.

Полицията в София хвана 13 кг наркотици, има задържани

На друг адрес - в гр. Сливница, в бивш хотел, е задържан 30-годишен мъж. Там са открити още близо килограм марихуана, както и 2 оранжерии за производство и разпространение.

Акция в София, открити са наркотици

На трети адрес край Драгоман освен трева са открити и 3 пакета с бяло прахообразно вещество, което на полеви тест теагира на кокаин. Задържан е още един 30-годишен мъж.

Групата е действала на територията на София-град, София област и Пловдив. У тях са открити и близо 9000 евро.

Източник: NOVA    
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Почина Никол Караджова

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

Нови правила за собствениците на кучета и котки
Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Преди 1 ден
Последни новини

Джаред Кушнер

Шпионски скандал в САЩ: Зетят на Тръмп изплува в таен запис за Иран, обвиняват шефката на разузнаването в прикриване

Свят Преди 2 минути

Съдът отложи разпоредителното заседание по делото срещу Никола Барбутов

Съдът отложи разпоредителното заседание по делото срещу Никола Барбутов

България Преди 11 минути

Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с трима други

„Невидима мълния“: Украйна представи революционния лазер „Sunray“, който може безшумно да поразява руски дронове

„Невидима мълния“: Украйна представи революционния лазер „Sunray“, който може безшумно да поразява руски дронове

Свят Преди 30 минути

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

България Преди 33 минути

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

България Преди 37 минути

Сградата му е оценена на близо 188 000 евро

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Любопитно Преди 42 минути

Действието се развива в коледната нощ и проследява историята на изтощената самотна майка Надя и нейното малко дете, които заспиват в автобуса на път към дома

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Свят Преди 48 минути

Крис Харисън, който е бил под въздействието на алкохол (вино) и твърди, че неговият пистолет „Глок“ 9 мм е произвел случаен изстрел, убивайки 23-годишната му дъщеря Луси

<p>Ритуални одежди, огън и трупове в кръг: Кошмарът, който шокира света в края на XX век</p>

Орденът на Слънчевия храм: Култът, който доведе до масови самоубийства в Европа и Канада

Свят Преди 1 час

В средата на 90-те години Европа и Канада са разтърсени от поредица от мистериозни пожари, ритуални сцени и десетки тела, открити в подредени кръгове, облечени в церемониални одежди

<p>Dronamics пуска отбранителна платформа Black Swan</p>

Dronamics пуска отбранителна платформа с дрона Black Swan

Технологии Преди 1 час

Българската компания за карго дронове сключи партньорство с Hensoldt, за разузнавателната платформа, което е и ключова стъпка в развитието на европейски технологии и платформи за отбрана, които да подсилят независимостта на региона

Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Крум Зарков: Въпреки различията в БСП, има обединение по важните въпроси

Крум Зарков: Въпреки различията в БСП, има обединение по важните въпроси

България Преди 2 часа

Не "за кого", а "защо" - новото ръководство ще цели да обърне фокуса, заяви той

Мъж загина в катастрофа край Гоце Делчев

Мъж загина в катастрофа край Гоце Делчев

България Преди 2 часа

По информация на полицията микробус е катастрофирал, като се е блъснал в крайпътен стълб

Проучване: Нараства усещането на европейците за заплаха

Свят Преди 2 часа

По-голямата част от гражданите на ЕС биха искали повече общи усилия в областта на отбраната и са на мнение, че инвестициите в това отношение са важни

Един загинал, шестима ранени при дронова атака в Одеса

Един загинал, шестима ранени при дронова атака в Одеса

Свят Преди 2 часа

Избухналите пожари в резултат на нападението са били своевременно потушени от спасителите

Френски следователи разкриха измама за над 10 млн. евро в ущърб на Лувъра

Свят Преди 2 часа

Сред заподозрените има двама служители на Лувъра, двама екскурзоводи и един човек, за когото се предполага, че е организирал цялата измамна мрежа

Как да разпознаете онлайн романтична измама, преди да ви струва всичко

Как да разпознаете онлайн романтична измама, преди да ви струва всичко

Любопитно Преди 3 часа

В навечерието на Свети Валентин приложенията за запознанства стават по-натоварени

