Проучване: Нараства усещането на европейците за заплаха

Н аблюдава се нарастващото усещане сред европейците за заплаха за техните страни в днешната международна обстановка, сочат данните от проучване на Евробарометър, представени от Европейската комисия преди началото на Мюнхенската конференция по сигурността.

По-голямата част от гражданите на ЕС биха искали повече общи усилия в областта на отбраната и са на мнение, че инвестициите в това отношение са важни. Космическите програми на ЕС се възприемат като основно средство за справяне със задачите пред отбраната и сигурността, опазването на околната и конкурентоспособността, се допълва в съобщение на ЕК.

Малко над две трети от европейците (68 на сто) казват, че страната им е изправена пред заплаха (61 на сто в България), а лично заплашени се чувстват 42 на сто. Най-силно е изразено безпокойството сред гражданите на Франция (80 на сто), Нидерландия и Дания (77 на сто), и Кипър и Германия (75 на сто).

Повечето европейци (52 на сто) се доверяват на ЕС да укрепи сигурността и отбраната (44 на сто у нас), а 74 на сто одобряват отбранителните инвестиции или очакват тези разходи да бъдат увеличени. У нас 39 на сто са на мнение, че инвестициите за отбрана са достатъчни, според 29 на сто са недостатъчни, а според 20 на сто са прекалено големи.