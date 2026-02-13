Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Т ази събота туристическото предаване „Изживей България“ ще отведе зрителите в Кюстендил – градът на минералните извори, живописните пейзажи и вдъхновяващото изкуство. Еми, Франческа, Берни и Стивън ще бъдат посрещнати сред зеленината на хълма Хисарлъка, откъдето започва и тяхното ново приключение.

Регионът, известен със своите лековити минерални води още от римско време, ще разкрие пред участниците традиции, свързани със здравето, природата и билкарството. Сръчността и сетивата им ще бъдат поставени на изпитание в задачи, вдъхновени от местните обичаи и познания, предавани през поколенията.

Историята и културното наследство на Кюстендил ще оживеят и чрез среща с изкуството. Градът се свързва с името на художника Владимир Димитров – Майстора. Духът и творческото наследство ще вдъхнови Еми, Франческа, Берни и Стивън да видят красотата на региона през призмата на традиционните занаяти и изкуството.

Как ще се справят участниците със задачата да открият силата на лековитите билки и кой ще се адаптира най-бързо към местните традиции? Не пропускайте да разберете тази събота от 16:00 ч. по NOVA.

Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и община Кюстендил.

Повече информация за „Изживей България“ може да откриете във Facebook страницата и Instagram профила на туристическата поредица.