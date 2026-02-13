Софи Адено ще стане втората французойка, летяла в Космоса

С офи Адено ще стане втората французойка, летяла в Космоса, когато по-късно днес корабът "Дракон" на компания "Спейс Екс" бъде изстрелян към Международната космическа станция, предаде АФП.

След години на подготовка Адено е напът да сбъдне своята детска мечта. Мисията й бележи първото завръщане на французойка в Kосмоса след 25 години.

Стартът на космическия кораб "Дракон" се очаква да бъде даден днес от Кейп Канаверал, след като беше отложен с два дни заради лоши метеорологични условия.

Около 30 часа след изстрелването екипажът, включващ още американските астронавти Джесика Меир и Джак Хатауей и руския космонавт Андрей Федяев, ще стигне до МКС, където ще остане между осем и девет месеца.

Софи Адено ще стане втората французойка в историята, полетяла в космоса след пионерката Клоди Еньоре през 1996 и 2001 г., която я е вдъхновила и чиято емблема ще носи.

"Бях на 14 години, когато видях как излита. Помня много добре, че точно в този момент си казах: "Един ден това ще бъда аз", сподели наскоро Адено, чиято детска стая е била украсена с плакати на ракети.

Тридесет години след това знаково преживяване и кариера, белязана от тази мечта, Софи Адено - инженер по образование и бивш тестов пилот, ще влезе в историята, няколко години след друг французин, Тома Песке.

Оценяван за добродушието си, Песке възроди интереса на широката публика към Космоса по време на два престоя на Международната космическа станция.

Подобно на своя сънародник и колега Адено вече използва социалните мрежи, за да споделя своето необикновено всекидневие.

Миналата седмица президентът Еманюел Макрон каза на пресконференция в Елисейския дворец, че Франция се гордее с участието на Софи Адено в мисията и че благодарение на нея страната ще продължи космическото си приключение.

По време на престоя си на около 400 километра от Земята французойката ще участва заедно с колегите си в над 200 научни експеримента.



Софи Адено например ще тества системата EchoFinder, разработена от френския Национален център за космически изследвания (Cnes), която трябва да позволи на астронавтите да извършват ехографии напълно самостоятелно, благодарение на изкуствен интелект и добавена реалност.

Французойката ще се подложи и на серия от невросензорни тестове, за да бъде оценен ефектът от престоя й в орбита върху паметта, поемането на риск или разпознаването на емоции.

Обитавана постоянно от 25 години, Международната космическа станция е научна лаборатория без аналог, но и едно от последните места за международно сътрудничество между американци и руснаци.

Това сътрудничество обаче ще приключи през 2030 г., когато МКС ще бъде изведена от експлоатация.