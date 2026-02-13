Технологии

Dronamics пуска отбранителна платформа с дрона Black Swan

Българската компания за карго дронове сключи партньорство с Hensoldt, за разузнавателната платформа, което е и ключова стъпка в развитието на европейски технологии и платформи за отбрана, които да подсилят независимостта на региона

13 февруари 2026, 11:33
Източник: Dronamics

В значимо развитие за европейската отбранителна сфера, българската компания Dronamics представи нов отбранителен вариант на своя безпилотен летателен апарат „Черният лебед“, насочен към осигуряване на дълготрайни възможности за въздушно наблюдение и откриване на заплахи. Заедно с него компанията обяви стратегическо партньорство с германския специалист по сензори HENSOLDT. 

Това бележи важен етап в европейските усилия за изграждане на военни способности с помощта на местни компании и технологии, намалявайки зависимостта от външни доставчици. Първоначално проектиран за сектора на търговската логистика Black Swan е преработеназа тежките условия на отбраната. Възможностите на платформата са включват способност да превозва до 350 кг полезен товар на разстояние от 2500 км. 

За разлика от малките тактически дронове или големите, скъпи военни безпилотни летателни апарати, системата Black Swan заема уникална ниша. Той  може да действа от къси, неасфалтирани писти, което го прави идеален за снабдяване на отдалечени постове или за провеждане на постоянни разузнавателни и наблюдателни мисии. Неговият двойно предназначен характер му позволява безпроблемно да преминава между доставка на хуманитарна помощ и тактическа логистика.

Партньорството с Hensoldt издига Black Swan от логистичен инструмент до сложна платформа за мисии. Чрез интегрирането на най-съвременните сензори, радари и системи на Hensoldt, дронът получава способността да открива, проследява и идентифицира цели в сложни среди. Това съвместно решение осигурява архитектура „plug-and-play“, позволява на военните сили да сменят модулни полезни товари в зависимост от мисията. Системата е съвместима с Клас 3 на НАТО за дронове, като е изцяло създадена в Европа. 

Съвместното решение предоставя европейска платформа за ранно предупреждение във въздуха (AEW), способна да засили националната и регионалната защита на въздушното пространство. Очаква се ранните демонстрации да бъдат през тази година, като оперативното разполагане ще се фокусира върху стратегически региони като Източния фланг на Европа, Средиземноморието и Атлантическия океан.

Отвъд отбранителните способности, Black Swan представлява индустриална победа, която засилва нарастващата роля на Европа в безпилотните системи и аерокосмическите иновации. Това е в съответствие с по-широки приоритети на ЕС, като Европейския фонд за отбрана (EDF) и други инициативи, насочени към укрепване на капацитета за развойна и производствена дейност за отбранителни технологии. Изграждането на решения като Detect & Defend на местно ниво помага да се гарантира, че Европа остава конкурентоспособна с глобалните играчи, от Съединените щати до Китай, в развиващи се области като безпилотни системи и автономни отбранителни платформи.

Всичко от днес

