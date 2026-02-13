ПП-ДБ: МВР крие информация по случая „Петрохан“

Кой още е на записите от „Петрохан“? Костадинов: Сандов и Терзиев си признаха, чакаме следващите политици

Т рябва да се установи съпричастността на ДАНС и защо МВР не докладва за сигнала, подаден през 2022 г. и какво е направено по него, каза съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов пред журналисти в парламента във връзка със случая „Петрохан“.

"Внесохме проект на решение, с който цялата информация на ДАНС, МВР и прокуратурата, включително дали са използвани специални разузнавателни средства в хижата, да бъде предоставена на Народното събрание и да бъде разсекретена", допълни Божанов. "Вчера мнозинството в две комисии отказа да разгледа това решение, то крие информация, защото има какво да крие, а ние нямаме какво да крием, затова искаме информацията да стане публична", посочи той.

"Ще продължаваме да настояваме, защото ако е можело институциите да предотвратят това самоубийство и убийство на дете, е трябвало да го направят. Предлагаме създаване на временна комисия по случая", заяви още Божанов.

"Вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков се крият по повод случая „Петрохан“, защото трябва да покажат интересна информация и тя е, че през април и май 2025 г. неправителствената организация, свързана със случая, е имала съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана", каза другият съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

"През септември 2025 г. полицията в Монтана е използвала дрон от тази организация, тогава министър на вътрешните работи е Даниел Митов", добави Мирчев.

Според него неправителствената организация и полицията са работили съвместно и доста тясно, а ДАНС също са работили с тях.

"Мирослав Рашков изиска информация от МВР – Монтана дали е имало съвместни действия с въпросната група и на това е отговорено, но информацията не е показана на обществото", отбеляза Мирчев.