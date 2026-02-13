България

Какво е състоянието на 15-годишното момиче и 78-годишната жена, наръгани в "Подуяне"

Детето е настанено в "Пирогов", а неговата баба - в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"

13 февруари 2026, 08:30
СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Калин Стоянов: Вече имаме повод да проверим всички НПО, свързани с ПП-ДБ

ИТН: Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си

ПП-ДБ: МВР крие информация по случая „Петрохан“

Кой още е на записите от „Петрохан“? Костадинов: Сандов и Терзиев си признаха, чакаме следващите политици

Отнеха книжката на мъж, спрял в аварийната лента, за да избегне катастрофа

Н ощта е преминала спокойно за 15-годишната пациентка, която вчера постъпи в болница „Пирогов”, след като беше намушкана с нож в столичния квартал „Подуяне”. Задържан за нападението е бащата на момичето. Състоянието на пострадалата е стабилизирано, но остава тежко, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Мъж намушка трима души в София, единият почина

Детето остава в Клиниката по детска реанимация, под активно наблюдение. 

В четвъртък на момичето беше направена животоспасяваща операция, продължила часове наред и извършена от мултидисциплинарен екип от специалисти.

Какво е състоянието на наръганите хора в София

Състоянието на пострадалата 78-годишната жена, която беше оперирана вчера в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", след като беше намушкана от сина си, е стабилно. Тя е в съзнание, но предвид големия обем операция, (отстраняване на дясната част на дебелото черво) и голямата кръвозагуба, продължава да бъде с опасност за живота.

"Засега възстановяването върви в рамките на очакваното. Притеснително е психическото ѝ състояние от преживяната психическата травма", коментира хируртът д-р Георги Желев от Клиниката по хирургия на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", който вчера извърши животоспасяващата операция.

Източник: "Пирогов"/Пресцентър    
Подуяне Пирогов 15-годишна състояние операции
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Почина Никол Караджова

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

В Щатите убиха една от най-противоречите функции в автомобили

Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Преди 1 ден
