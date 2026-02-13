Свят

Френски следователи разкриха измама за над 10 млн. евро в ущърб на Лувъра

Сред заподозрените има двама служители на Лувъра, двама екскурзоводи и един човек, за когото се предполага, че е организирал цялата измамна мрежа

13 февруари 2026, 10:10
Френски следователи разкриха измама за над 10 млн. евро в ущърб на Лувъра
Източник: БТА

С лед зрелищния обир в Лувъра през октомври миналата година, по време на който посред бял ден бяха откраднати драгоценности на стойност 88 милиона евро, сега беше разкрита измама и в билетното гише на музея в размер на над 10 милиона евро, предаде Франс прес.

Според първите елементи на разследването измамата е продължила от десетина години. Разследването е започнало в края на 2024 г. след сигнал от страна на музея. Във вторник в рамките му са били арестувани девет души, съобщи Парижката прокуратура. Задържаните са заподозрени в измами при продажбата на билети, извършени в ущърб на Лувъра, както и на Версайския дворец.

Сред заподозрените има двама служители на Лувъра, двама екскурзоводи и един човек, за когото се предполага, че е организирал цялата измамна мрежа. На този етап от разследването полицията е иззела над 957 000 евро в брой, както и 486 000 евро от различни банкови сметки. Задържаните са заподозрени, че са инвестирали част от приходите, получени чрез измамата в недвижими имоти във Франция и Дубай.

Сигналът, подаден през 2024 г. от управата на Лувъра, е касаел двойка китайски екскурзоводи в музея. Те са вкарвали групи от китайски туристи, при което са използвали неколкократно едни и същи билети за различни посетители. Други екскурзоводи после са започнали да прилагат същата техника. Накрая се е стигнало до разполагане на подслушвателни устройства и така са се потвърдили съмненията на управата на музея. След това са били заподозрени и служители на музея, помогнали схемата да заработи. В хода на разследването е било установено, че престъпната мрежа е вкарвала в музея до 20 групи на ден с едни и същи билети от десетина години.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Измама с билети Лувър Финансова измама Разследване Арести Екскурзоводи Версайски дворец Престъпна мрежа Недвижими имоти Повторно използване на билети
Нови правила за собствениците на кучета и котки
