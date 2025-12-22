България

Последно сбогом със световния и олимпийски шампион Боян Радев

Поклонението пред тленните му останки ще се състои на националния стадион „Васил Левски“

22 декември 2025, 07:05
Последно сбогом със световния и олимпийски шампион Боян Радев
Източник: Булфото

Б ългария се прощава със световния и олимпийски шампион Боян Радев. Поклонението пред тленните му останки ще се състои на националния стадион „Васил Левски“.

"Дълбок поклон пред шампиона": Президентът със силни думи за легендата Боян Радев

Боян Радев си отиде миналия четвъртък на 83-годишна възраст. Дълги години той е състезател по класическа борба в категория до 97 кг, двукратен олимпийски шампион.

"Победените от мен ме носеха на ръце" - пътят на Боян Радев от рудника до олимпийския връх

Радев е първият кавалер на приза „Пиер дьо Кубертен“ за особено големи заслуги към олимпийското движение. А международния олимпийски комитет му връчва и „Трофей на президента“. Международната федерация по борба го отличава със „Златна огърлица“ и с първо място в Залата на славата в Оклахома. Радев беше виден колекционер и дарител. 

Боян Радев поклонение
Последвайте ни
Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

И днес е в сила

И днес е в сила "зелен билет" за градския транспорт в София

Ники Минаж нарече Джей Ди Ванс „убиец“ пред вдовицата на Чарли Кърк

Ники Минаж нарече Джей Ди Ванс „убиец“ пред вдовицата на Чарли Кърк

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 1 ден
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 1 ден
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 1 ден
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 1 ден

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украинска атака с дронове повреди два кораба в руския град Краснодар

Украинска атака с дронове повреди два кораба в руския град Краснодар

Свят Преди 50 минути

Всички екипажи от терминала „Волна“ в региона са били евакуирани успешно

<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>

Почитаме Света Анастасия – покровителката на лекари и аптекари

Любопитно Преди 54 минути

Анастасия е известна с това, че се е опитвала да помага на страдащите – носела е храна и дрехи на затворниците, на просяците е давала хляб, лекувала е болестите на болните, превързвала е кървящите рани на ранените

<p>Съдът гледа делото срещу обвинените в малтретиране и убийства на животни в Перник</p>

Съдът гледа делото срещу Габриела и Красимир, обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник

България Преди 1 час

Според разследването двамата са заснемали убийствата и са ги публикували в интернет срещу пари

Японски учени откриха в жаби бактерия, елиминираща тумори

Японски учени откриха в жаби бактерия, елиминираща тумори

Любопитно Преди 1 час

Бактерия от червата на японски жаби проявява забележително силни способности за унищожаване на тумори, когато се прилага интравенозно

Ярката светлина ви помага да мислите по-добре

Ярката светлина ви помага да мислите по-добре

Любопитно Преди 1 час

Ярката светлина намалява сънливостта и ускорява реакциите: проучване с 58 възрастни показва, че излагането дори за кратко подобрява бдителността, когнитивните функции и работната памет, като дава реални доказателства за ефекта в ежедневието

дрон

Атака с дрон на пазар в Судан уби 10 души

Свят Преди 9 часа

Не се съобщава кой е отговорен за удара

Пхенян: Ядрените амбиции на Япония трябва да бъдат предотвратени "на всяка цена"

Пхенян: Ядрените амбиции на Япония трябва да бъдат предотвратени "на всяка цена"

Свят Преди 10 часа

В съобщението не се споменава ядрената програма на самия Пхенян, който проведе ядрени опити в нарушение на резолюциите на ООН

Рюте: Путин е основната причина да продължава войната в Украйна

Рюте: Путин е основната причина да продължава войната в Украйна

Свят Преди 10 часа

Той направи това изявление в интервю за германския в. „Билд“

Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирване

Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирване

България Преди 11 часа

То изчезнало на 19 декември след тренировка по борба

,

ГДБОП предупреждава за измами при покупка на автомобили по интернет

България Преди 11 часа

С от 1000 до 100 000 евро са изгорели желаещите да имат кола

Помощник на Путин намира за „доста неконструктивни“ предложенията на Украйна и Европа

Помощник на Путин намира за „доста неконструктивни“ предложенията на Украйна и Европа

Свят Преди 11 часа

Ушаков добави, че повечето предложения за мирен план вероятно няма да бъдат приемливи за руската страна

<p>Стойчо Кацаров: ЕК съди България за правила, които създават условия за корупция в здравеопазването</p>

Стойчо Кацаров: ЕК съди България за корупция в здравеопазването

България Преди 11 часа

Според него проблемът е в порочните правила, които водят до 70 различни цени на едни и същи лекарства

,

След Австралия: Швейцария може да забрани социалните мрежи за деца

Свят Преди 11 часа

Това заяви министърката на вътрешните работи Елизабет Бом-Шнайдер

.

Песков: Русия и САЩ могат да реализират множество проекти в близко бъдеще

Свят Преди 12 часа

Това заяви говорителят на руския президент днес

Франция влиза в нова ера: Ядрен самолетоносач заменя „Шарл дьо Гол“

Франция влиза в нова ера: Ядрен самолетоносач заменя „Шарл дьо Гол“

Свят Преди 12 часа

Одобрението за програмата е било взето тази седмица

,

Американският сенатор Линдзи Греъм обвинява "Хамас" и "Хизбула", че се превъоръжават

Свят Преди 12 часа

Спиране на огъня между Израел и "Хизбула" влезе в сила през ноември 2024 г. в Ливан, след два месеца на открита война

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg
1

Възстановиха 6 чешми във Витоша

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 22 декември, понеделник

Edna.bg

Седмичен хороскоп 22–28 декември: Интуиция, равносметка и ключови избори за всички зодии

Edna.bg

ЦСКА си хареса бразилски талант

Gong.bg

Забележително постижение за Левандовски

Gong.bg

Сняг на Коледа, леден студ на Нова година

Nova.bg

С 1.2 промила алкохол в кръвта: Шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Nova.bg