Последно сбогом със световния и олимпийски шампион Боян Радев

Б ългария се прощава със световния и олимпийски шампион Боян Радев. Поклонението пред тленните му останки ще се състои на националния стадион „Васил Левски“.

"Дълбок поклон пред шампиона": Президентът със силни думи за легендата Боян Радев

Боян Радев си отиде миналия четвъртък на 83-годишна възраст. Дълги години той е състезател по класическа борба в категория до 97 кг, двукратен олимпийски шампион.

"Победените от мен ме носеха на ръце" - пътят на Боян Радев от рудника до олимпийския връх

Радев е първият кавалер на приза „Пиер дьо Кубертен“ за особено големи заслуги към олимпийското движение. А международния олимпийски комитет му връчва и „Трофей на президента“. Международната федерация по борба го отличава със „Златна огърлица“ и с първо място в Залата на славата в Оклахома. Радев беше виден колекционер и дарител.