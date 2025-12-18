България

"Дълбок поклон пред шампиона": Президентът със силни думи за легендата Боян Радев

Той бе шампион, меценат, общественик, виден ценител на изкуството, допълва държавният глава

18 декември 2025, 12:40
Източник: БГНЕС

П резидентът Румен Радев изрази съболезнования по повод кончината на Боян Радев. Напусна ни големият Боян Радев – една от най-великите личности в историята на българската борба, написа държавният глава в профила си във Фейсбук.

Горд българин, който преследваше победата до последния си дъх и в спорта, и в живота. Човек с непреходни ценности и завети, които следват поколения атлети. Шампион, меценат, общественик, виден ценител на изкуството, допълва държавният глава.

"Дълбок поклон пред един от големите шампиони на българската борба!", пише още президентът.

Легендата на българската борба Боян Радев е починал на 83-годишна възраст, съобщи журналистът и близък на големия спортист Иво Димитров.

„Сбогом, учителю! Ти няма как да бъдеш забравен, защото има непреходни неща, които не могат да се изтрият от времето. Благодаря ти, че ми отвори вратите към красотата на изкуството и ми подаде ръка преди много години. Ще те пазя винаги в сърцето си, Бояне!“, написа Димитров в профила си във Фейсбук.

Съболезнования изказаха и от Българската федерация по борба и футболният клуб Левски, както и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. 

Вижте в нашата галерия: Следите на Боян Радев

Източник: БТА, Йоана Димитрова    
