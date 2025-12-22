България

Стотици си взеха последно сбогом със световния и олимпийски шампион Боян Радев

Легендарният спортист, колекционер и дарител си отиде от този свят на 18 декември на 83-годишна възраст

С тотици се сбогуваха за последно с великия ни спортист, колекционер и дарител Боян Радев.

На поклонението пред тленните останки на първия ни двукратен олимпийски шампион на Националния стадион дойдоха редица спортисти, деятели и хора от елита, сред които Симеон Щерев, Георги Мърков, Иван Пешев, Гриша Ганчев, както и политици - бившият президент Георги Първанов и Румен Петков. 

Там беше и бившата световна рекордьорка в скока на височина Стефка Костадинова.

"Отиде си член от моето семейство. Един голям българин, един велик човек, който до последния си дъх милееше за българския спорт. Най-големият колекционер и дарител. Голяма загуба за българския спорт. Името му остава със златни букви в нашата история. Той е един боец. Липсват такива хора, просто се промени ценностната система", каза тя.

Легендарният спортист, колекционер и дарител си отиде от този свят на 18 декември на 83-годишна възраст.

Той е първият двукратен олимпийски шампион на България - победител в категория до 97 кг в Токио 1964 и Мексико 1968. Световен шампион в Толедо през 1966 и три пъти избиран за Спортист номер 1 на страната - 1964, 1967 и 1968 години.

"Аз съм първият спортист в света, който, след като чу химна от стълбичката, е вдигнат от своите победени съперници на ръце", разказваше в едно от редките си интервюта Боян Радев. "През 1964 г. в Токио направихме така 3 почетни обиколки. Победените от мен ме носеха на ръце. Горд съм със себе си, аз съм единственият двукратен олимпийски шампион".

Носител на наградата "Златна огърлица" на Международната федерация по борба (ФИЛА) (31 май 2009) и на специалния медал "Пиер дьо Кубертен" на Международния олимпийски комитет (18 септември 2009) за особени заслуги към олимпийското движение. Член на Залата на славата на Международната федерация по борба в Оклахома, САЩ (24 септември 2009).

Почетен гражданин на София (2004) 

Боян Радев е обявен за Дарител номер 1 на Националния исторически музей, в който има специална зала на негово име. В нея са изложени близо 170 експоната от неговата колекция – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики и други.

