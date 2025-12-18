България

"Сбогом, учителю!" Почина двукратният олимпийски шампион по борба Боян Радев

Иво Димитров се сбогува със своя учител Боян с емоционално послание

Обновена преди 20 минути / 18 декември 2025, 08:54
"Сбогом, учителю!" Почина двукратният олимпийски шампион по борба Боян Радев
Източник: Булфото

П очина двукратният олимпийски шампион по борба Боян Радев. Това съобщи журналистът Иво Димитров.

Иво Димитров се сбогува със своя учител Боян с емоционално послание, публикувано на официалната му Facebook страница, в което подчертава, че той няма как да бъде забравен.

В публикацията Димитров пише, че съществуват непреходни неща, които не могат да бъдат изтрити от времето. Той изразява благодарност към своя учител за това, че му е "отворил вратите към красотата на изкуството" и му е подал ръка преди много години.

"Ще те пазя винаги в сърцето си, Бояне", завършва посланието си Иво Димитров, като се сбогува с думите "Сбогом, учителю!".

Георги Мърков казва за Радев следното: "Не само неповторим спортист, велик човек, това е Боян Радев. Какъвто и суперлатив да се каже за Боян, няма да е достатъчно".

"Бях горд и като работник в ТКЗС-то, и като миньор в рудника. Борбата е голям спорт и донесе много слава на България", споделя Радев в интервю за БГНЕС и допълва:

"Както на тренировките, така и в голямото състезание, противникът не трябва да го окуражаваш никога. Да му даваш да вземе точки и после да гониш дявола дали може да победиш в схватката. Много труден и интересен спорт е борбата. И според мен трябват много нерви, много добра подготовка за големите състезания - Олимпиада, Световно, Европейско. Борбата си иска своето - да правиш кросове, да правиш походи, да правиш щанги, плуване по време на подготовки. И съм се стремял да тренирам много и да бъда горд със себе си, че все пак се отдавам изцяло на спорта борба. Борбата е голям спорт и донесе много слава на България. И трябва да бъдем горди и да уважаваме личностите в голямата борба, в големия спорт въобще".

  • Кой беше Боян Радев

Боян Радев Александров е български състезател по класическа борба в категория до 97 кг. Той е първият двукратен олимпийски шампион в България.

Обявен е за заслужил майстор на спорта. През 2009 г. получава най-високото отличие на Международната федерация по борба (ФИЛА) – "Златна огърлица". Боян Радев е приет и в Залата на славата на Международната федерация по борба (ФИЛА) в Оклахома (САЩ).

След приключване на спортната си кариера работи в системата на МВР.

На 24 април 2014 Боян Радев е избран за спортист на века в Спортен клуб "Левски". Тържеството по награждаване е проведено в музея на спорта на стадион "Васил Левски" и е част от програмата "100 години Левски" по случай вековния юбилей на "синия" клуб.

Освен като борец, Боян Радев е известен и като виден колекционер и дарител. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей. В музея, има наречена на неговото име зала "Дарение Боян Радев"експозиция са изложени ценни паметници колекцията му, над 170 експоната – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, между които три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.

Сред оброчните релефи преобладават посветителните паметници на Артемида, представени в архаичната иконография като покровителка на природата и живота, което може да се свърже със старата тракийска почит към Великата богиня майка в хипостазата ѝ на "Потния терон".

Боян Радев Кончина Класическа борба Олимпийски шампион Колекционер Дарител Национален исторически музей Иво Димитров Спортна легенда Изкуство и история
Последвайте ни

По темата

"Сбогом, учителю!" Почина двукратният олимпийски шампион по борба Боян Радев

От любимка на Путин до „най-мразената жена в страната“: скандалът, който взриви Русия

От любимка на Путин до „най-мразената жена в страната“: скандалът, който взриви Русия

Страх и предупреждение за радиация: Мъж пускал фалшив BG-ALERT в продължение на 3 месеца

Страх и предупреждение за радиация: Мъж пускал фалшив BG-ALERT в продължение на 3 месеца

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо коремите на някои котки висят

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 15 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 10 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 13 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 13 часа

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мирчев: Кабинетът на Пеевски вече е музей с уредничка</p>

Ивайло Мирчев: Кабинетът на Пеевски вече е музей с уредничка

Свят Преди 32 минути

На въпрос къде е кабинетът на Делян Пеевски сега, Мирчев отговори: „Трябва да питате Нидал Алгафари“

Хепатит Б

САЩ променят 30-годишна политика за ваксинация на новородени срещу хепатит B

Свят Преди 36 минути

Промяната в политиката бележи рязък край на 30 години утвърдени медицински насоки

<p>Тръмп с необичайно обръщение към нацията, похвали се и обвини Байдън</p>

Доналд Тръмп изтъкна победите си на фона на спадащ рейтинг на одобрение

Свят Преди 1 час

"Преди 11 месеца аз наследих бъркотия и сега я оправям", каза лидерът на САЩ

Европейският съвет обсъжда помощта за Украйна, европейския бюджет и отбраната

Европейският съвет обсъжда помощта за Украйна, европейския бюджет и отбраната

Свят Преди 1 час

Коща изрази очакване държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС да успеят да приемат решение за по-нататъшна финансова подкрепа за Киев

След скандала в 138-о СУЗИЕ: Родители твърдят, че назначаването на директора е съмнително

След скандала в 138-о СУЗИЕ: Родители твърдят, че назначаването на директора е съмнително

България Преди 1 час

Александър Евтимов бе задържан заради камери в тоалетните на учебното заведение

Бразилският парламент подкрепи намаляване на присъдата на Болсонаро

Бразилският парламент подкрепи намаляване на присъдата на Болсонаро

Свят Преди 1 час

Предложеният текст бе одобрен с гласовете на консервативното мнозинство в законодателния орган

ООН призовава САЩ и Венецуела да намалят напрежението след блокада

ООН призовава САЩ и Венецуела да намалят напрежението след блокада

Свят Преди 1 час

До апела се стигна ден след като Вашингтон наложи блокада на "санкционирани танкери" от венецуелския петролен флот

Мъж наряза гумите на десетки коли в столичния квартал "Мотописта"

Мъж наряза гумите на десетки коли в столичния квартал "Мотописта"

Свят Преди 2 часа

Колко точно са потърпевшите собственици?

<p>Това е &quot;най-кръвопролитния конфликт в Европа от Втората световна война&quot;</p>

Кървави сблъсъци: Среднощни удари между Русия и Украйна - нови жертви и разрушения

Свят Преди 2 часа

Нападенията продължават, докато на този фон САЩ, които се позиционираха като посредник между Киев и Москва, настояват за уреждане на конфликта

<p>Зеленски има &quot;силно желание&quot; да се срещне с Туск</p>

Володимир Зеленски има "силно желание" да се срещне с премиера Доналд Туск в Полша

Свят Преди 2 часа

Полското презиентство потвърди, че е отправило подобна покана

Нуно Лурейро

Професор от MIT почина, след като беше открит в дома си с огнестрелна рана

България Преди 2 часа

Прокуратурата съобщи, че е започнала разследване за убийство

Четвърти ден консултации - МЕЧ и АПС при президента Румен Радев

Четвърти ден консултации - МЕЧ и АПС при президента Румен Радев

България Преди 2 часа

Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", а вчера - с БСП и ИТН

<p>НС одобри целогодишно гъвкаво работно време за осиновители и родители на деца до 12 г.</p>

НС одобри целогодишно гъвкаво работно време за осиновители и родители на деца до 12 години

България Преди 3 часа

Пленарното заседание започна с декларация на "Величие" за оставката на омбудсмана и заместника му

<p>Два протеста се очакват в центъра на София</p>

Два протеста в София тази вечер пред НС и Съдебната палата

България Преди 3 часа

Те са организирани в социалните мрежи

<p>България посреща&nbsp;първите осем F-16</p> <p>&nbsp;</p>

България посреща новите F-16 - край на първия етап от модернизацията на ВВС

България Преди 3 часа

Церемонията отбелязва приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 от България

Снимката е илюстративна

Голяма маса гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната

Любопитно Преди 3 часа

Това не е научна фантастика, това е голяма маса гранит под кратерите Комптън и Белкович на Луната, която бавно излъчва топлина - това е древен вулканизъм с радиогенни елементи, показващ нов вулканичен процес, никога преди наблюдаван на Луната

Всичко от днес

От мрежата

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Риана влезе в словесен сблъсък с фен на концерт на Марая Кери (ВИДЕО)

Edna.bg

Дневен хороскоп за 18 декември, четвъртък

Edna.bg

Еуфория: изгря звездата на новия Яшин

Gong.bg

Само 1 гол дели Мбапе от впечатляващ рекорд на Роналдо

Gong.bg

Нова имотна измама: Уязвими хора остават без дом срещу фиктивнo прехвърлени коли?

Nova.bg

Отиде си двукратният олимпийски шампион Боян Радев

Nova.bg