"Сбогом, учителю!" Почина двукратният олимпийски шампион по борба Боян Радев

П очина двукратният олимпийски шампион по борба Боян Радев. Това съобщи журналистът Иво Димитров.

Иво Димитров се сбогува със своя учител Боян с емоционално послание, публикувано на официалната му Facebook страница, в което подчертава, че той няма как да бъде забравен.

В публикацията Димитров пише, че съществуват непреходни неща, които не могат да бъдат изтрити от времето. Той изразява благодарност към своя учител за това, че му е "отворил вратите към красотата на изкуството" и му е подал ръка преди много години.

"Ще те пазя винаги в сърцето си, Бояне", завършва посланието си Иво Димитров, като се сбогува с думите "Сбогом, учителю!".

Георги Мърков казва за Радев следното: "Не само неповторим спортист, велик човек, това е Боян Радев. Какъвто и суперлатив да се каже за Боян, няма да е достатъчно".

"Бях горд и като работник в ТКЗС-то, и като миньор в рудника. Борбата е голям спорт и донесе много слава на България", споделя Радев в интервю за БГНЕС и допълва:

"Както на тренировките, така и в голямото състезание, противникът не трябва да го окуражаваш никога. Да му даваш да вземе точки и после да гониш дявола дали може да победиш в схватката. Много труден и интересен спорт е борбата. И според мен трябват много нерви, много добра подготовка за големите състезания - Олимпиада, Световно, Европейско. Борбата си иска своето - да правиш кросове, да правиш походи, да правиш щанги, плуване по време на подготовки. И съм се стремял да тренирам много и да бъда горд със себе си, че все пак се отдавам изцяло на спорта борба. Борбата е голям спорт и донесе много слава на България. И трябва да бъдем горди и да уважаваме личностите в голямата борба, в големия спорт въобще".

Кой беше Боян Радев

Боян Радев Александров е български състезател по класическа борба в категория до 97 кг. Той е първият двукратен олимпийски шампион в България.

Обявен е за заслужил майстор на спорта. През 2009 г. получава най-високото отличие на Международната федерация по борба (ФИЛА) – "Златна огърлица". Боян Радев е приет и в Залата на славата на Международната федерация по борба (ФИЛА) в Оклахома (САЩ).

След приключване на спортната си кариера работи в системата на МВР.

На 24 април 2014 Боян Радев е избран за спортист на века в Спортен клуб "Левски". Тържеството по награждаване е проведено в музея на спорта на стадион "Васил Левски" и е част от програмата "100 години Левски" по случай вековния юбилей на "синия" клуб.

Освен като борец, Боян Радев е известен и като виден колекционер и дарител. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей. В музея, има наречена на неговото име зала "Дарение Боян Радев"експозиция са изложени ценни паметници колекцията му, над 170 експоната – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, между които три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.

Сред оброчните релефи преобладават посветителните паметници на Артемида, представени в архаичната иконография като покровителка на природата и живота, което може да се свърже със старата тракийска почит към Великата богиня майка в хипостазата ѝ на "Потния терон".