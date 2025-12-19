Поклонението пред Боян Радев на Националния стадион в понеделник

П оклонението пред тленните останки на великия ни борец Боян Радев ще се състои в понеделник, 22 декември, от 11 часа на Националния стадион "Васил Левски" в столицата. Това обявиха негови близки.

Легендарният спортист, колекционер и дарител, си отиде от този свят вчера на 83-годишна възраст.

"Победените от мен ме носеха на ръце" - пътят на Боян Радев от рудника до олимпийския връх

Той е първият двукратен олимпийски шампион на България - победител в категория до 97 кг в Токио 1964 и Мексико 1968. Световен шампион в Толедо през 1966 и три пъти избиран за Спортист номер 1 на страната - 1964, 1967 и 1968 години.

"Сбогом, учителю!" Почина двукратният олимпийски шампион по борба Боян Радев

Носител на наградата "Златна огърлица" на Международната федерация по борба (ФИЛА) (31 май 2009) и на специалния медал "Пиер дьо Кубертен" на Международния олимпийски комитет (18 септември 2009) за особени заслуги към олимпийското движение. Член на Залата на славата на Международната федерация по борба в Оклахома, САЩ (24 септември 2009).

"Дълбок поклон пред шампиона": Президентът със силни думи за легендата Боян Радев

Почетен гражданин на София (2004).

Боян Радев е обявен за Дарител номер 1 на Националния исторически музей, в който има специална зала на негово име. В нея са изложени близо 170 експоната от неговата колекция – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики и други.