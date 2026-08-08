Оставиха в ареста петима от обвинените за производство и разпространение на фентанил

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О кръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста петима от обвиняемите по делото за две организирани престъпни групи, разследвани за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама от обвиняемите съдът наложи мярка „домашен арест“.

Определението, което беше постановено малко след 23:30 ч. в петък, подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Велико Търново.

Съдът решава да остави ли в ареста обвинените за производство и разпространение на фентанил

Под домашен арест бяха поставени Валери Берберов и Стефан Маринов, за които и прокуратурата поиска тази по-лека мярка. За останалите петима обвиняеми – Валентин Младенов, Спас Танков, Лъчезар Лападжов и братята Иван и Спас Симонови – съдът уважи искането на държавното обвинение за „задържане под стража“.

В началото на заседанието,

малко след 16:30 часа, защитниците на част от обвиняемите поискаха отвод на наблюдаващия прокурор Кремена Колицова. Според тях прокуратурата е приложила различен подход при искането за мерките за неотклонение, тъй като за двама обвиняеми с предишни осъждания е поискан домашен арест, а за други – по-тежка мярка. Част от адвокатите настояха делото да бъде разгледано от съд извън Русе, като посочиха, че голяма част от действията по разследването са извършени в София, а и подзащитните им са с постоянен адрес в столицата.

След близо час размисъл съдия Мирослав Йорданов реши да остави без уважение искането за отвод, като прие, че липсват данни за предубеденост на прокурора. Съдът не уважи и искането производството да бъде изпратено в Софийския градски съд.

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По време на заседанието

прокурор Колицова изложи данни от събраните доказателства. Според обвинението Валери Берберов е доставял фентанил и метамфетамин от София до Русе чрез куриерска фирма, като има данни за наркотици, укривани в пратка с чифт маратонки. Посочено беше, че между него и Валентин Младенов е установена комуникация, свързана с организиране на разпространението на наркотичните вещества. За Стефан Маринов също бяха представени данни за контакти с Берберов, като прокуратурата отбеляза, че двамата са направили частични самопризнания и се грижат за малолетните си деца – това са част от мотивите да се поискат по-леки мерки за неотклонение за тях.

Според държавното обвинение Валентин Младенов и Валери Берберов са ръководили дейността по разпространението на наркотиците.

Прокуратурата се позова на показания на свидетели под прикритие и на проведени доверителни сделки, при които наркотичните вещества били оставяни на предварително уговорени места край пътя в района на София.

По отношение на Лъчезар Лападжов и братята Иван и Спас Симонови прокуратурата твърди, че са участвали в производството на фентанил. За Спас Танков беше посочено, че освен данни за участие в престъпната дейност, при претърсванията в дома му са открити и бойни пистолети.

Защитата на Лъчезар Лападжов заяви, че той не е осъждан, работил е на няколко места, занимавал се е успешно с търговия на фондовата борса, откъдето са били и откритите у него средства. Отчетено бе, че той има здравословни проблеми и се грижи за дете със заболяване. В последната си дума Спас Симонов заяви, че за първи път се е запознал с предполагаемия ръководител на групата едва при транспортирането им до съда. Соченият за такъв Валентин Младенов също отрече да познава повечето от останалите обвиняеми.

По-рано заместник-апелативният прокурор на Велико Търново Георги Георгиев съобщи, че прокуратурата е насочила вниманието си към разпространението на фентанил след смъртта на наркозависим мъж в Русе през юли 2024 г. Тогава експертизите са установили, че употребеното от него наркотично вещество е съдържало фентанил.

По думите му именно този случай е поставил началото на целенасоченото разследване, довело до реализираната на 4 август специализирана полицейска операция.

Административният ръководител на Окръжната прокуратура – Русе Радослав Градев съобщи по-рано през деня, че досъдебното производство е образувано на 21 април 2026 г. за дейността на две организирани престъпни групи. Разследването е продължило няколко месеца, като са използвани всички предвидени в закона способи, включително служители под прикритие и доверителни сделки.

За осмия задържан, участник в една от организираните престъпни групи, 46-годишен мъж с инициали Н. Л. К, наблюдаващият прокурор Кремена Колицова съобщи, че е обжалвал постановлението за прокурорско задържане за срок до 72 часа, но Русенският окръжен съд е потвърдил задържането.