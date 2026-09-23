Свят

Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

Пет седмици след внезапната кончина на 36-годишната звезда от сериалите "Герои" и "Нашвил" Хейдън Пенетиър, властите официално оповестиха токсикологичния доклад. Медицинското заключение разкрива комбинацията от съставки, довели до фаталния край

Стела Христова Стела Христова

23 септември 2026, 09:28
Рубио и Лавров се срещат в Ню Йорк: Войната в Украйна отново е във фокуса

Рубио и Лавров се срещат в Ню Йорк: Войната в Украйна отново е във фокуса
Какво съдържа споразумението за сигурност между САЩ, Дания и Гренландия

Какво съдържа споразумението за сигурност между САЩ, Дания и Гренландия
Йотова от Ню Йорк: ЕС трябва да има по-важна роля за конфликтите в Украйна и Близкия изток

Йотова от Ню Йорк: ЕС трябва да има по-важна роля за конфликтите в Украйна и Близкия изток
Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека с казуса с Ива Михайлова

Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека с казуса с Ива Михайлова
Тръмп пред ООН: Америка се завърна

Тръмп пред ООН: Америка се завърна
Тайфунът „Дуджан“ удари край Токио - жертви, изчезнали и хиляди без ток

Тайфунът „Дуджан“ удари край Токио - жертви, изчезнали и хиляди без ток
Евакуирани са две семейства заради свлачището в квартал „Аспарухово“ във Варна

Евакуирани са две семейства заради свлачището в квартал „Аспарухово“ във Варна
Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния

Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния

П ричината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър бе разкрита пет седмици след като тя почина на 36-годишна възраст.

На 22 септември службата на коронера в окръг Грийнвил потвърди пред медиите, че американската актриса, придобила световна популярност с ролите си в „Герои“ и „Нашвил“, е починала в резултат на токсичните ефекти от комбинация на фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин. Кончината на Хейдън е официално определена като „нещастен случай“, пише HELLO!

В официалното съобщение се посочва: „Екипите на първа помощ и Спешна медицинска помощ са пристигнали на място и са открили жена в състояние на сърдечен арест. Медицинските служители са предприели мерки за поддържане на жизнените функции, но реанимационните действия са били неуспешни и смъртта е констатирана в 14:32 ч. Службата на коронера в окръг Грийнвил започна паралелно разследване заедно с полицейското управление на града.“

Първоначалното съобщение от съдебния лекар отбелязваше, че по тялото „няма следи от травми“. Партньорът на Хейдън Брайън Хикерсън и нейният брат Зак са я открили, след като тя е получила сърдечен арест в дома си. Брайън е приложил Наркан (медикамент срещу предозиране), а пристигналите медицински екипи са извършили кардиопулмонална реанимация, но без успех.

В изявление баща ѝ Скип сподели: „С дълбока скръб съобщаваме за трагичната загуба на нашата любима Хейдън. Тя беше невероятна светлина и природна сила, която донесе неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха, както и на милионите, които я гледаха на екрана.“

  • Борбата на Хейдън Пeнетиър със зависимостите

Хейдън прекара години в битка с наркотичната зависимост, алкохолизма и депресията, за които разказва подробно в мемоарната си книга „Това съм аз: Разплата“, издадена през май.

През 2020 г. тя прекарва осем месеца в рехабилитационен център. За този период актрисата пише: „Докато нервната ми система се опитваше да се възстанови без подтискащото действие на алкохола, тя премина в режим на свръхактивност. Цялото ми тяло трепереше, не можех да спя, а главата ми пулсираше с ужасна сила. Тогава лекарят ми каза, че ако не спра да пия, ми остават не повече от пет години живот.“

В едно от последните си интервюта Хейдън сподели и за тежката следродилна депресия, развила се след раждането на дъщеря ѝ Кая през 2014 г.

„Потърсих утеха във виното, което с времето се превърна в пълна алкохолна зависимост. Това беше единственият начин да преминавам през деня“, разкри тогава тя.

През 2018 г. актрисата взема трудното решение да отстъпи попечителството над дъщеря си на бившия си партньор, боксьора Владимир Кличко.

„Преминавах през изключително тежък период“, споделя тя. „Знаех, че трябва да поставя нейното добро на първо място, за да мога да получа необходимата помощ и да бъда майката, от която тя се нуждае.“

Относно връзката си с момичето Хейдън допълва: „Обичам дъщеря си и толкова много се гордея с младата дама, в която се превръща. Чуваме се непрекъснато и се чувствам изключително близка с нея. Тя е моето умалено копие.“

В снимки: Незабравимият живот и кариера на Хейдън Панетиър (1989 - 2026)
12 снимки
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
  • Кариерата ѝ в Холивуд

Хейдън започва актьорската си кариера още като дете с участия в телевизионни поредици, преди да получи роля в спортната драма от 2000 г. „Помни титаните“ с участието на Дензъл Уошингтън.

По-късно тя постига световен успех с ролята на мажоретката Клеър Бенет в сериала „Герои“, а след това затвърждава звездата си статут като кънтри певицата Джулиет Барнс в хитовата драма „Нашвил“. сред филмовите ѝ участия са още „Мажоретки: Всичко или нищо“ (2006 г.), „Обичам те, Бет Купър“ и ролите ѝ в култовата хорър поредица „Писък“.

Редактор: Стела Христова
Хейдън Панетиър причина за смъртта предозиране зависимост фентанил психично здраве следродилна депресия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Кейт Мидълтън блесна с бижута на Даяна и Кралицата майка на звездната премиера на „Digger“

Кейт Мидълтън блесна с бижута на Даяна и Кралицата майка на звездната премиера на „Digger“

Скандал във влака Варна - Шумен: Разлята бира доведе до намеса на полицията

Скандал във влака Варна - Шумен: Разлята бира доведе до намеса на полицията

5 сурови истини за военната мощ на Владимир Путин

5 сурови истини за военната мощ на Владимир Путин

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Анализатор твърди, че Skoda е новото Porsche на VW Group

Анализатор твърди, че Skoda е новото Porsche на VW Group

carmarket.bg
Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен
Ексклузивно

Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен

Преди 2 часа
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”
Ексклузивно

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Преди 1 час
Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър
Ексклузивно

Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

Преди 1 час
Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта
Ексклузивно

Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кризата с горивата: Идва ли нов скок на цените в Европа и у нас

Кризата с горивата: Идва ли нов скок на цените в Европа и у нас

България Преди 13 минути

Експерт предупреждава за натиск върху рафинериите през зимата, но според него у нас няма опасност от недостиг

Радев: Контрабандата става тежко престъпление, променят Наказателния кодекс

Радев: Контрабандата става тежко престъпление, променят Наказателния кодекс

България Преди 49 минути

Премиерът обяви промени, с които митнически нарушения ще бъдат инкриминирани, а отговорност ще носят и служители, които умишлено прикриват нарушения

<p>Новите модели GPT-6 Sol и Luna са най-мощните досега</p>

Новите модели GPT-6 Sol и Luna са най-мощните досега, но и най-евтините откъм ресурси

Технологии Преди 1 час

OpenAI обяви, че разширява своята "вселена" от AI модели с две разработки, които взимат постигнатото от най-умния алгоритъм Astra и го правят много по-евтино и достъпно, за да станат подходящи за масова употреба в множество ситуации

<p>С Ламборгини и райски газ: Рахийм Стърлинг се призна за виновен за опасна катастрофа</p>

Рахийм Стърлинг се призна за виновен за опасна катастрофа с Ламборгини и притежание на райски газ

Любопитно Преди 1 час

Бившият национал на Англия е обвинен и за отказ да даде проба след инцидента на магистрала в Хемпшър

Жива верига и протест в Пловдив: Над 500 семейства срещу спорен строеж

Жива верига и протест в Пловдив: Над 500 семейства срещу спорен строеж

България Преди 1 час

Жители на центъра настояват за решение за терен между блокове и две детски площадки

Дипломатически сблъсък в ООН: Израел нарече „гротескен абсурд“ думите на Макрон за „Хамас“

Дипломатически сблъсък в ООН: Израел нарече „гротескен абсурд“ думите на Макрон за „Хамас“

Свят Преди 1 час

Канцеларията на Нетаняху определи като „гротескен абсурд“ думите на френския президент, че „Хамас“ не действа на Западния бряг

Иран с условия към Тръмп: Ето какво поиска, за да отвори Ормузкия проток

Иран с условия към Тръмп: Ето какво поиска, за да отвори Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Арагчи е предал на Уиткоф исканията на Техеран за прекратяване на войната и възстановяване на корабоплаването през стратегическия проток

Снимката е илюстративна

Призрачната котка от Боливия: Помислиха я за домашно коте, оказа се нов вид

Любопитно Преди 2 часа

Тигровите котки са малки петнисти диви котки, срещащи се в цяла Централна и Южна Америка, от Коста Рика до Боливия и Аржентина. Те си приличат изключително много и дори на експертите им е трудно да ги разграничат

„Не знам какво е това!“: Куриозната сцена, в която Кари Брадшоу отказа да използва iPhone

„Не знам какво е това!“: Куриозната сцена, в която Кари Брадшоу отказа да използва iPhone

Любопитно Преди 2 часа

Спомняте ли си момента от „Сексът и градът“, когато първото поколение смартфон на Apple се оказа прекалено сложно за любимата ни нюйоркска модна икона

Тръмп с нов удар по бежанската политика

Тръмп с нов удар по бежанската политика

Свят Преди 2 часа

Администрацията на американския президент планира да ограничи броя на бежанците, които САЩ ще приемат през 2027 г., до 17 500 души

<p>Празник е! Вижте на кого отдаваме почит днес</p>

23 септември: Отдаваме почит на двама светци, какво се знае за тях

Любопитно Преди 2 часа

Кои са свети Йоан Предтеча и света Раиса

Зеленски: Русия готви нова масирана атака срещу Украйна

Зеленски: Русия готви нова масирана атака срещу Украйна

Свят Преди 2 часа

Украинският президент заяви, че Киев търси допълнителни средства за противовъздушна отбрана и настоя санкциите срещу Москва да останат в сила

Президентът на Иран пристигна в Ню Йорк, ще говори пред ООН на фона на войната със САЩ

Президентът на Иран пристигна в Ню Йорк, ще говори пред ООН на фона на войната със САЩ

Свят Преди 3 часа

Държавният департамент обяви миналата седмица, че е одобрил визи за Пезешкиан и за външния министър Абас Арагчи

НС обсъжда нови правила за потребителските кредити

НС обсъжда нови правила за потребителските кредити

България Преди 3 часа

Промените предвиждат допълнителни по-строги мерки по отношение на бързите кредити

Как ще гласуват българите в чужбина: МВнР с подробности за организацията на вота

Как ще гласуват българите в чужбина: МВнР с подробности за организацията на вота

България Преди 4 часа

До 29 септември се подават заявления за гласуване зад граница, а до 3 октомври ЦИК ще определи местата и броя на секциите

ЦИК тегли номерата на кандидатите за президентските избори

ЦИК тегли номерата на кандидатите за президентските избори

България Преди 4 часа

Жребият ще определи и реда за представяне на кандидатите и формациите в предизборните предавания на БНТ и БНР

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Люлка посреща планинарите над Литаково

sinoptik.bg
1

Наблюдаваме птици от нова кула в "Калимок-Бръшлен"

sinoptik.bg

ТОП 5 в зодиака: Жените, които умеят да прелъстяват

Edna.bg

Днес молитвите се сбъдват - виж кой празнува имен ден

Edna.bg

Кабинетът внася промени в Наказателния кодекс - контрабандата става тежко престъпление

Nova.bg

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан” (СНИМКА)

Nova.bg