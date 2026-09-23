Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

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П ричината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър бе разкрита пет седмици след като тя почина на 36-годишна възраст.

На 22 септември службата на коронера в окръг Грийнвил потвърди пред медиите, че американската актриса, придобила световна популярност с ролите си в „Герои“ и „Нашвил“, е починала в резултат на токсичните ефекти от комбинация на фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин. Кончината на Хейдън е официално определена като „нещастен случай“, пише HELLO!

В официалното съобщение се посочва: „Екипите на първа помощ и Спешна медицинска помощ са пристигнали на място и са открили жена в състояние на сърдечен арест. Медицинските служители са предприели мерки за поддържане на жизнените функции, но реанимационните действия са били неуспешни и смъртта е констатирана в 14:32 ч. Службата на коронера в окръг Грийнвил започна паралелно разследване заедно с полицейското управление на града.“

Hayden Panettiere Cause of Death Revealed as Toxic Effects of Fentanyl and More; Death Ruled an Accident https://t.co/EQNWt3ULGH — Variety (@Variety) September 22, 2026

Първоначалното съобщение от съдебния лекар отбелязваше, че по тялото „няма следи от травми“. Партньорът на Хейдън Брайън Хикерсън и нейният брат Зак са я открили, след като тя е получила сърдечен арест в дома си. Брайън е приложил Наркан (медикамент срещу предозиране), а пристигналите медицински екипи са извършили кардиопулмонална реанимация, но без успех.

В изявление баща ѝ Скип сподели: „С дълбока скръб съобщаваме за трагичната загуба на нашата любима Хейдън. Тя беше невероятна светлина и природна сила, която донесе неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха, както и на милионите, които я гледаха на екрана.“

Борбата на Хейдън Пeнетиър със зависимостите

Хейдън прекара години в битка с наркотичната зависимост, алкохолизма и депресията, за които разказва подробно в мемоарната си книга „Това съм аз: Разплата“, издадена през май.

През 2020 г. тя прекарва осем месеца в рехабилитационен център. За този период актрисата пише: „Докато нервната ми система се опитваше да се възстанови без подтискащото действие на алкохола, тя премина в режим на свръхактивност. Цялото ми тяло трепереше, не можех да спя, а главата ми пулсираше с ужасна сила. Тогава лекарят ми каза, че ако не спра да пия, ми остават не повече от пет години живот.“

В едно от последните си интервюта Хейдън сподели и за тежката следродилна депресия, развила се след раждането на дъщеря ѝ Кая през 2014 г.

„Потърсих утеха във виното, което с времето се превърна в пълна алкохолна зависимост. Това беше единственият начин да преминавам през деня“, разкри тогава тя.

През 2018 г. актрисата взема трудното решение да отстъпи попечителството над дъщеря си на бившия си партньор, боксьора Владимир Кличко.

„Преминавах през изключително тежък период“, споделя тя. „Знаех, че трябва да поставя нейното добро на първо място, за да мога да получа необходимата помощ и да бъда майката, от която тя се нуждае.“

Относно връзката си с момичето Хейдън допълва: „Обичам дъщеря си и толкова много се гордея с младата дама, в която се превръща. Чуваме се непрекъснато и се чувствам изключително близка с нея. Тя е моето умалено копие.“

Кариерата ѝ в Холивуд

Хейдън започва актьорската си кариера още като дете с участия в телевизионни поредици, преди да получи роля в спортната драма от 2000 г. „Помни титаните“ с участието на Дензъл Уошингтън.

По-късно тя постига световен успех с ролята на мажоретката Клеър Бенет в сериала „Герои“, а след това затвърждава звездата си статут като кънтри певицата Джулиет Барнс в хитовата драма „Нашвил“. сред филмовите ѝ участия са още „Мажоретки: Всичко или нищо“ (2006 г.), „Обичам те, Бет Купър“ и ролите ѝ в култовата хорър поредица „Писък“.