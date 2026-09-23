Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен

С настъпването на есента отново идва въпросът кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипна ваксина на децата, какво трябва да знаят родителите за имунизацията срещу варицела и какви са правилата за здравните документи при постъпване в детски заведения.

Темата коментира общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов пред DarikNews.bg. Той даде разяснения както за ваксините, така и за случаите, при които родители се сблъскват с изискване за хартиена здравно-профилактична карта.

Кога да се постави противогрипната ваксина

„Най-добре поставената ваксина е навреме поставената ваксина“, заяви д-р Спасов.

По думите му няма нужда родителите да чакат началото на грипната епидемия, за да потърсят имунизация. Ваксината може да бъде поставена, след като е налична в медицинските кабинети и аптеките, при условие че детето е здраво.

Целта е организмът да изгради имунитет преди активния грипен сезон.

„Ако ваксините бъдат доставени до края на този месец, до началото на декември, даже до средата на декември съвсем спокойно могат да бъдат приложени, така че, когато дойде грипният сезон януари-февруари месец, вече да се изгради имунитет и да не боледуват децата“, обясни лекарят.

Тази есен има и новост за родителите. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. По нея са предвидени безплатни ваксини за определени възрастови групи, включително деца от 6 месеца до навършени 7 години. Сред договорените ваксини е и назалната ваксина, която се прилага под формата на спрей.

Какви реакции са възможни след ваксината

Д-р Спасов коментира и възможните реакции след противогрипна имунизация.

Сред тях могат да бъдат зачервяване, болка и затопляне на мястото на убождането. Възможни са също температура, отпадналост и болки в ставите, които според лекаря обикновено отшумяват в рамките на няколко дни.

При необичайна реакция родителите трябва да се свържат с лекаря, поставил ваксината, за да бъде преценено какви действия са необходими.

Назалната ваксина: без инжекция

Друг вариант за предпазване от грип при децата е назалната ваксина.

„Най-голямото предимство е, че никой няма да бъде набоден“, коментира д-р Спасов.

Той уточни, че правилното приложение е важно за ефекта от ваксината. По думите му тя трябва да бъде поставена от човек с необходимия опит и при спазване на правилната позиция на главата на детето.

Варицела: защо лекарят не съветва родителите да чакат заразяване

Друга тема е имунизацията срещу варицела. Д-р Спасов посочва, че преболедувалите придобиват доживотен имунитет срещу варицела, но вирусът остава в организма и по-късно може да се активира като херпес зостер.

„Преболедувалите вече имат доживотен имунитет, не могат да боледуват повече от варицела. Могат да боледуват от варицела зостер вирус като възрастни. А иначе, ако не са имали контакт с вируса, по-добре да се пазят“, обясни лекарят.

По думите му за децата, родени преди 1 януари 2025 г., имунизацията не е част от задължителния имунизационен календар. Той препоръчва родителите да обсъдят възможността за поставяне на ваксината с личния лекар.

Ваксината може да се приложи от минимална възраст 9 месеца, като се поставят две дози с интервал от най-малко 30 дни. Важно е да се спазва препоръчаната схема.

Лекарят изрази притеснение от практиката родители умишлено да събират децата си, за да се заразят с варицела.

„Жалко е само, че майките продължават да си правят така наречените „варицелени партита“, когато нарочно събират децата, за да се заразят“, коментира той.

„На преболедували не се прави ваксина. Тя е ефективна при тези, които не са имали контакт с варицела-зостер вируса“, уточни д-р Спасов.

Здравно-профилактичните карти вече са електронни

Отделен проблем за родителите остават изискванията на някои детски заведения за предоставяне на здравно-профилактична карта на хартия.

Според д-р Спасов нормативните изисквания са еднакви за частните и държавните детски заведения.

„Терминът „лична здравно-профилактична карта“ вече не съществува“, заяви той.

НЗОК също посочва, че здравно-профилактичната карта за децата в детските градини и за учениците е електронна. Данните за профилактичните прегледи и имунизациите се създават от общопрактикуващия лекар или друг медицински специалист и се съхраняват в електронното досие в Националната здравноинформационна система.

На практика обаче все още има случаи, в които родители се сблъскват с изискване за хартиени документи. По думите на д-р Спасов част от частните детски градини твърдят, че правилата не се отнасят за тях, а в някои държавни заведения продължава да се използва хартиен документооборот.

Колко често трябва да се правят профилактични прегледи

Д-р Спасов посочва следната периодичност:

до 1-годишна възраст прегледите са ежемесечни;

от 1 до 2 години се правят на всеки три месеца;

от 2 до 7 години са на всеки шест месеца;

за учениците от 7 до 18 години са веднъж годишно.

НЗОК също посочва, че данните от профилактичните прегледи и задължителните имунизации се предоставят по електронен път на медицинските специалисти в детските градини и училищата, без да е необходимо родителите да носят хартиен документ.

Електронното отразяване на прегледите е отговорност на медицинския специалист, а родителите трябва да съдействат за провеждането на профилактиката и да следят здравния статус на детето.

„Здравето е въпрос на лична отговорност. А пък ние, лекарите, не изпълняваме полицейски функции“, заяви д-р Спасов.

Според него преминаването към електронни документи трябва да улесни както лекарите, така и родителите, вместо да създава допълнителна административна тежест.