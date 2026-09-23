България

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Според него съществуването ѝ е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2026, 09:11
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”
Източник: БТА

Л идерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов заяви, че е премахнал паметната плоча, поставена на прохода „Петрохан“ в памет на загиналите при трагичния случай „Петрохан-Околчица“.

В публикация във Facebook Трифонов твърди, че за поставянето на плочата не е било издадено разрешение от община Берковица. Плочата беше поставена през април по инициатива на близки на загиналите.

„Това на прохода „Петрохан“ не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество“, пише Трифонов.

Той остро критикува изображението върху плочата и начина, по който са изписани имената на загиналите.

„Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго“, посочва лидерът на ИТН.

Трифонов твърди, че плочата е поставена без разрешение от общината.

„На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е „Петрохан““, пише той.

По думите му общината не е предприела действия за премахването ѝ.

„Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз!!“, заявява Трифонов.

  • Трифонов разказа за друга паметна плоча

В публикацията си лидерът на ИТН разказва и за друга паметна плоча, която по думите му е поставил на плажа край Синеморец.

Тя е посветена на Петър Тодоров и Христо Стефанов. Според Трифонов двамата са загинали, след като са спасили две деца от удавяне в морето.

„Поставял съм паметна плоча. Тя се намира на плажа край Синеморец и е в памет на двама смели, всеотдайни и жертвоготовни мъже - Петър Тодоров и Христо Стефанов“, пише той.

Трифонов посочва, че преди поставянето на плочата е поискал разрешение от община Царево.

„Бях изключително впечатлен от тяхната смелост и саможертва, поисках разрешение от общината в Царево, показах им проекта, уточнихме мястото и сега там има паметна плоча“, допълва той.

На плочата, по думите му, освен имената на двамата мъже е изписано и посланието: „Живите затварят очите на мъртвите, мъртвите отварят очите на живите!“

  • Какво се знае за плочата на „Петрохан“

Плочата в памет на шестимата загинали при случаите „Петрохан“ и „Околчица“ беше поставена през април 2026 г. по инициатива на Ралица Асенова, майка на Николай Златков. Тогава близки и приятели на загиналите се събраха на пътя към бившата хижа на прохода.

Случаят „Петрохан“ продължава да се разследва. През септември прокуратурата заяви, че не се променя изводът за липса на външна намеса и че към момента няма данни за чуждо присъствие на местопроизшествието.

Редактор: Василена Василева
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Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

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Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан” (СНИМКА)

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