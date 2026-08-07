Съдът решава да остави ли в ареста обвинените за производство и разпространение на фентанил

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О кръжният съд в Русе днес ще разгледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, на обвинените за производство и разпространение на фентанил.

Петимата задържани са привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група. Срещу двама от тях са повдигнати и обвинения за създаване и ръководене на престъпната схема.

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Според държавното обвинение групата е действала координирано, като е организирала производството, съхранението и разпространението на синтетичния опиоид в различни части на страната.

Лаборатория с капацитет до 10 килограма дневно

По данни на разследването нелегалната лаборатория, разкрита при специализирана операция в столичния квартал „Факултета“, е разполагала с капацитет за производство между 6 и 10 килограма фентанил дневно.

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Разследващите смятат, че произведеното количество е било предназначено за разпространение в цялата страна чрез изградена мрежа за пласиране на наркотика.

По време на акцията са иззети вещества, прекурсори, лабораторно оборудване и други доказателства, които предстои да бъдат анализирани в рамките на досъдебното производство.

Прокуратурата: Има опасност обвиняемите да се укрият или да извършат ново престъпление

Очаква се прокурорите да мотивират искането си за постоянен арест с тежестта на повдигнатите обвинения, както и с опасността обвиняемите да се укрият, да повлияят на свидетели или да извършат нови престъпления.

Защитата вероятно ще настоява за по-леки мерки за неотклонение.

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Какво представлява фентанилът

Фентанилът е синтетичен опиоид, който е десетки пъти по-силен от хероина и стотици пъти по-мощен от морфина. В медицината се използва като силно обезболяващо средство, но незаконното му производство и разпространение крият изключително висок риск от фатални свръхдози.

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През последните години фентанилът се превърна в една от най-сериозните заплахи, свързани с наркотиците, особено в Съединените щати, където е причина за десетки хиляди смъртни случаи годишно. Българските служби също отчитат засилен контрол върху трафика и производството на синтетични опиоиди, а разбиването на лаборатория с подобен производствен капацитет се определя като една от най-значимите операции срещу този тип престъпна дейност у нас.