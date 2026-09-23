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Кога детето има нужда от очен лекар: Симптомите, които родителите трябва да следят

23 септември 2026, 10:09
Кога детето има нужда от очен лекар: Симптомите, които родителите трябва да следят
Източник: iStock

П роблемите със зрението при децата невинаги са лесни за разпознаване. Докато възрастният сравнително бързо разбира, че не вижда добре, и търси очен лекар, при бебетата и малките деца сигналите често остават незабелязани.

Според статистики около 25% от учениците имат проблеми със зрението, а при по-малките деца делът е между 5 и 10%. Затова ранното установяване на очните проблеми е от особено значение.

Кои са най-честите очни проблеми при децата?

Сред тях са далекогледството, късогледството, астигматизмът и амблиопията, позната като „мързеливо око“.

По-рядко се срещат състояния като кривогледство, катаракта, глаукома и ретинопатия. При забавено лечение някои от тези проблеми могат да доведат до усложнения, които се лекуват трудно и продължително.

Кога е необходим преглед още в първите месеци?

Сред тях са далекогледството, късогледството, астигматизмът и амблиопията, позната като „мързеливо око“.

По-рядко се срещат състояния като кривогледство, катаракта, глаукома и ретинопатия. При забавено лечение някои от тези проблеми могат да доведат до усложнения, които се лекуват трудно и продължително.

Кога е необходим преглед още в първите месеци?

Първият очен преглед е добре да се извърши между 6-ия и 9-ия месец.

Очен преглед най-късно до шестия месец след раждането е необходим при определени рискови ситуации. Сред тях са голямата степен на недоносеност, трудно раждане и продължително лечение с кислород.

Преглед е необходим и когато родителите имат тежки очни заболявания, особено наследствени.

Внимание трябва да се обърне и при видими промени в очите, неестествено големи или изпъкнали очи, мътнина или други аномалии.

Силното кривогледство също е сигнал. При бебетата лекото кривогледство обикновено е физиологично и може да премине до шестия месец. Ако продължи след този период, е необходима консултация със специалист.

Какво могат да забележат родителите?

Някои признаци могат да се появят в ежедневието. Например детето може да приближава играчките или книжките прекалено близо до очите си или да ги отдалечава, за да ги разгледа.

Други сигнали са неестественото накланяне на главата при фиксиране на предмет, присвиването на очите, постоянно зачервяване, сълзене или често търкане на очите.

При по-големите деца проблемът може да се прояви като избягване на занимания, които изискват добро зрение – рисуване, четене или разглеждане на книжки. Главоболието също може да бъде насочващ признак.

Не чакайте да се появи проблем

Профилактиката е важна част от грижата за детското зрение. Дигиталните устройства са удобство за родителите, но продължителното взиране в телевизор, таблет, телефон или компютър трябва да бъде ограничено, особено в ранната възраст.

Децата имат нужда от движение, игра и занимания извън дигиталния свят.

Темите за детското здраве и развитието на най-малките ще бъдат сред акцентите и на предстоящото събитие на „Ох, на мама!“ и Нет Инфо в Пловдив.

Благодарим Ви за огромния интерес към Събитието за бременни и родители на „Ох, на мама!“.

Местата за лекционната програма вече са запълнени, но вратите ни остават отворени за Вас! Заповядайте на 26 септември в нашата експо зона, където ще можете да се срещнете с партньорите на събитието, да откриете полезни продукти и услуги и да станете част от атмосферата на „Ох, на мама!“.

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив, на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“Purina® PRO PLAN®NAN 3, Gerber,  Д-р Даниел СтавревЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall MotorGoto jewellery and diamondsA-DermaКendy PharmaСофарма АДUriageДетско креативно пространство „Космос“Unicorn BabySmartyKids БългарияCode SPARKWitkid.bgDEVIN ИзворнаЛаборатории РусевBioshieldBioAmicaBiozin KidsМетЛайф БългарияЗаспивайЙАЛОКЛИЙНLansinohHuggy BearOneEcoLittle WondersMeribooBioGaia®Alvina Baby1001 Пантофки„Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“Термо Смарт ЕООДASTRATEXБочкоMaternea и Издателство „Пътечки“Вълебният Леген и Carrot.

Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече

Източник: „Ох, на мама!“
Източник: „Ох, на мама!“    
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