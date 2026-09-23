Какво каза Том Круз на принц Уилям на премиерата на "Digger" в Лондон

Т ом Круз бе видимо усмихнат във вторник вечерта, докато поздравяваше принц Уилям и съпругата му, принцеса Кейт, на световната премиера на новия си филм "Digger" в Лондон.

Филмовата звезда, която поддържа близки приятелски отношения с принца, отдели време, за да отправи бърз комплимент към престолонаследника, пише HELLO!

‘Great jacket’ Tom Cruise tells prince as William and Kate attend film premiere https://t.co/FwGqevdqvU pic.twitter.com/I8gXSJ4umN — The Independent (@Independent) September 22, 2026

Размяната на реплики между Том и Уилям

„Страхотно сако“, каза той с усмивка при срещата си с Уилям, който носеше елегантен смокинг с двуредно закопчаване и папионка. След това актьорът поздрави Кейт с целувка по бузата, докато тя блестеше в лилава рокля на Jenny Packham, съчетана с аметистовото колие Southwark на кралицата майка - бижу, виждано за последно върху кралица Камила на премиерата на филма „Скайфол“ през 2012 г.

Преди пристигането на кралското семейство на „Лестър Скуеър“, Том не спести хвалебствията си за тях: „Просто ги обичам. Те са прекрасни хора и изпитвам дълбоко уважение към тях.“

Кейт Мидълтън блесна с бижута на Даяна и Кралицата майка на звездната премиера на „Digger“

Кралската двойка присъства на събитието в подкрепа на благотворителната организация Film and TV Charity, която осигурява психо-емоционална и финансова подкрепа за работещите в киноиндустрията. Прожекцията на "Digger" бе избрана за официалното Кралско филмово събитие за годината с цел набиране на средства.

Актьорът изрази благодарността си към Уилям и Кейт и от сцената, когато целият актьорски състав се събра пред публиката: „Искаме да благодарим на Техни Кралски Височества за подкрепата. Просто искаме да им кажем, че ги обичаме и наистина оценяваме всичко, което правят за изкуството, за тази страна и за света.“

Дългогодишно приятелство

Принцът и принцесата подкрепиха Том Круз и през 2022 г. на премиерата на „Топ Гън: Маверик“. По-късно Уилям призна, че е огромен фен на лентата.

„Трябва да бъда внимателен, защото съм малко пристрастен“, сподели с усмивка Уилям по време на филмовите награди БАФТА през 2026 г. „Но „Топ Гън 2“ е един от най-невероятните филми, които съм гледал от дълго време. Той е изключително успешен и показва колко сериозно Том приема екшън сцените. Изненадан съм как не печели повече награди. Това е един от най-касовите филми напоследък и просто заслужава признание.“, каза още той.

„Аз и децата го гледаме с огромно удоволствие“, добави принцът. „Колкото и да харесват по-артистичните ленти, те са вдъхновени от каскадите. А Том приема работата си изключително сериозно и живее за киното.“, казва Уилям.

През 2024 г. Том Круз за пореден път изрази подкрепата си за лондонската благотворителна организация за въздушна медицинска помощ (London's Air Ambulance Charity), на която принц Уилям е патрон, появявайки се на тяхно гала събитие.

„Трябва да използвам тази възможност да спомена и нашия колега пилот Том Круз“, шегува се тогава Уилям в речта си. „Том, огромно благодарение за подкрепата тази вечер. И само да те помоля - ако може да не вземаш назаем някой от новите хеликоптери за следващата „Мисията невъзможна“, ще ти бъдем много благодарни. Всички сме виждали на екрана, че твоята представа за „нормално износване“ на техниката е малко по-различна от нашата.“, каза той.