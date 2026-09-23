Заплашена ли е България от недостиг на горива и защо дизелът скочи драстично

Демерджиев сезира НАП за разходи за полети на Делян Пеевски за над 5 млн. евро

Нови тайни от Деултум - римският град на лукса, който изненада археолозите край Бургас

Делото за смъртта на Филип Арсов започва отначало, близките му - на протест пред Съдебната палата

Тежка катастрофа с три жертви на пътя Казанлък - Стара Загора, свидетели разказват, че шофьор е изхвърлил баща си от кола

Граждани се затварят в клетки пред НС в знак на протест

Спор за свлачището във варненския квартал „Аспарухово“: ВиК и архитектите с различни версии

К ризата на пазара на дизел в Европа може да се задълбочи през следващите месеци заради прекъснатите доставки на саудитски суров петрол и възможността САЩ да въведат допълнителен експортен контрол. Това коментира енергийният експерт Мартин Владимиров в ефира на NOVA.

Има ли опасност от недостиг на горива в България

Темата идва на фона на сериозно напрежение на европейския пазар на горива и рекордно високи цени на дизела. Saudi Aramco вече е уведомила европейски клиенти, че няма да получат договорени количества суров петрол през следващия месец, след като ключова инфраструктура в Саудитска Арабия беше атакувана.

Според анализатори истинският натиск върху европейските рафинерии може да се усети по-силно с навлизането в зимния сезон.

Има ли опасност от недостиг в България?

По думите на Владимиров на този етап няма риск България да остане без суров нефт или горива.

„В момента има свръхпредлагане на пазара у нас. С около 20-30% се предлагат повече горива от реалното потребление“, заяви той.

Експертът обърна внимание и на зависимостта от определени маршрути за доставка на суров петрол.

„България все още внася около половината суров нефт от руския терминал за износ на петрол в Новорусийск. Това е риск, защото Украйна продължава да бомбардира тези части и от време на време има спиране на износа. Отново не смятам, че има риск, защото има много алтернативни доставчици“, посочи Владимиров.

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

Какво се случва с дизела в Европа?

Европейският пазар на дизел е под натиск заради проблемите с доставките на суров петрол и ограниченията по ключови транспортни маршрути.

Саудитска Арабия временно спря планирани доставки за европейски клиенти след атака срещу петролна инфраструктура в страната. Според Bloomberg решението засяга европейски купувачи, които обичайно получават саудитски петрол по дългосрочни договори.

Това принуждава рафинериите да търсят алтернативни количества в момент, когато пазарът вече е под напрежение.

Saudi Aramco told at least two oil refining customers in Europe that they will be allocated no crude oil next month after the kingdom’s key pipeline to the Red Sea was attacked https://t.co/EFuNlIJ0Qt — Bloomberg (@business) September 18, 2026

В същото време цената на дизела в България достигна рекордни нива. На 17 септември литър дизел се продаваше средно за около 1,94 евро, или 3,74 лева, според данни, цитирани от NOVA.

Защо дизелът е по-скъп от бензина?

Владимиров посочи, че според него цената на дизела би трябвало да бъде по-близка до тази на бензина.

„В момента дизелът изпреварва бензина с около 20 евроцента, но у нас няма недостиг. Търговците се възползват от високите цени по света“, каза той.

По думите му ситуацията на българския пазар трябва да бъде разглеждана и през структурата на пазара и ролята на рафинерията.

„Пазарът у нас е концентриран в една компания и половина. Те в момента генерират гигантски печалби на всеки продаден литър. Думите на особения управител на „Лукойл“, че рафинерията работи на минимален марж, няма как да бъде истина. В момента в Европа няма такава“, заяви Владимиров.

Това е оценка на експерта за ситуацията на пазара, а не официално установен факт за размера на печалбите на отделните компании.

Експерт предупреди: Ако това се случи, Европа ще има голям проблем с горивата

Има ли успокояване на международните пазари?

Друг коментар по темата направи Димитър Хаджидимитров, който посочи, че на международните пазари на горива се наблюдава известно успокояване.

Въпреки това европейският пазар остава чувствителен към нови прекъсвания на доставките, особено преди зимния сезон.