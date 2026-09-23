България

Заплашена ли е България от недостиг на горива и защо дизелът скочи драстично

Атаки срещу Саудитска Арабия и сътресения в Европа тласнаха цената на дизела у нас до рекордни нива. Експертът Мартин Владимиров разкрива има ли реална опасност България да остане без горива и защо цените на бензиностанциите скочиха толкова

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2026, 10:53
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К ризата на пазара на дизел в Европа може да се задълбочи през следващите месеци заради прекъснатите доставки на саудитски суров петрол и възможността САЩ да въведат допълнителен експортен контрол. Това коментира енергийният експерт Мартин Владимиров в ефира на NOVA.

Има ли опасност от недостиг на горива в България

Темата идва на фона на сериозно напрежение на европейския пазар на горива и рекордно високи цени на дизела. Saudi Aramco вече е уведомила европейски клиенти, че няма да получат договорени количества суров петрол през следващия месец, след като ключова инфраструктура в Саудитска Арабия беше атакувана.

Според анализатори истинският натиск върху европейските рафинерии може да се усети по-силно с навлизането в зимния сезон.

  • Има ли опасност от недостиг в България?

По думите на Владимиров на този етап няма риск България да остане без суров нефт или горива.

„В момента има свръхпредлагане на пазара у нас. С около 20-30% се предлагат повече горива от реалното потребление“, заяви той.

Експертът обърна внимание и на зависимостта от определени маршрути за доставка на суров петрол.

„България все още внася около половината суров нефт от руския терминал за износ на петрол в Новорусийск. Това е риск, защото Украйна продължава да бомбардира тези части и от време на време има спиране на износа. Отново не смятам, че има риск, защото има много алтернативни доставчици“, посочи Владимиров.

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

  • Какво се случва с дизела в Европа?

Европейският пазар на дизел е под натиск заради проблемите с доставките на суров петрол и ограниченията по ключови транспортни маршрути.

Саудитска Арабия временно спря планирани доставки за европейски клиенти след атака срещу петролна инфраструктура в страната. Според Bloomberg решението засяга европейски купувачи, които обичайно получават саудитски петрол по дългосрочни договори.

Това принуждава рафинериите да търсят алтернативни количества в момент, когато пазарът вече е под напрежение.

В същото време цената на дизела в България достигна рекордни нива. На 17 септември литър дизел се продаваше средно за около 1,94 евро, или 3,74 лева, според данни, цитирани от NOVA.

  • Защо дизелът е по-скъп от бензина?

Владимиров посочи, че според него цената на дизела би трябвало да бъде по-близка до тази на бензина.

„В момента дизелът изпреварва бензина с около 20 евроцента, но у нас няма недостиг. Търговците се възползват от високите цени по света“, каза той.

По думите му ситуацията на българския пазар трябва да бъде разглеждана и през структурата на пазара и ролята на рафинерията.

„Пазарът у нас е концентриран в една компания и половина. Те в момента генерират гигантски печалби на всеки продаден литър. Думите на особения управител на „Лукойл“, че рафинерията работи на минимален марж, няма как да бъде истина. В момента в Европа няма такава“, заяви Владимиров.

Това е оценка на експерта за ситуацията на пазара, а не официално установен факт за размера на печалбите на отделните компании.

Експерт предупреди: Ако това се случи, Европа ще има голям проблем с горивата

  • Има ли успокояване на международните пазари?

Друг коментар по темата направи Димитър Хаджидимитров, който посочи, че на международните пазари на горива се наблюдава известно успокояване.

Въпреки това европейският пазар остава чувствителен към нови прекъсвания на доставките, особено преди зимния сезон.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA; Bloomberg    
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