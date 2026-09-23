Край на споровете с Тръмп: Какво съдържа новото споразумение за Гренландия (ПЪЛЕН ТЕКСТ)

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Дания и Гренландия запазват суверенитета си, а споразумението изрично признава правото на гренландския народ на самоопределение; същевременно то разширява американския военен достъп и присъствие в Гренландия.

САЩ получават значително по-широки отбранителни права - модернизация на „Питуфик“, нови зони за отбрана в Нарсарсуак и Местервиг, възможност за допълнителни бази и военни съоръжения, както и широко право на американски самолети и кораби да се придвижват през Гренландия.

Споразумението ограничава влиянието на държави извън НАТО и ЕС, включително чрез забрана за чужди военни инсталации и ограничения върху инвестиции в чувствителни сектори; при евентуална независимост Гренландия ще трябва да запази членството си в НАТО и да поеме договореностите за отбрана.

Снимката е илюстративна: Селище в Гренландия Източник: Istock

Дания и Гренландия подписаха ново споразумение за сигурността на Гренландия със САЩ, с надеждата да сложат край на продължилите месеци остри спорове около амбициозните планове на американския президент Доналд Тръмп да придобие или по друг начин да установи контрол над територията, пише The Guardian .

По-рано Тръмп определи споразумението като „безпрецедентно“, заявявайки, че то „ще защитава и Европа, освен Америка“. Той също така заяви, че НАТО „става по-силен от всякога“.

Като голяма победа за Дания и Гренландия може да се определи фактът, че в споразумението има изрична разпоредба за „потвърждаване на суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания и признаване, че народът на Гренландия представлява народ по смисъла на международното право, който има право на самоопределение“.

Съединените щати ще „модернизират и разширят дейностите си в космическата база „Питуфик“, базата, която беше посетена от Джей Ди Ванс миналата година. Те ще създадат военни бази в Нарсарсуак (където САЩ вече са имали военна база през 50-те години) и в Местервиг, „в съответствие с условията и техническите подробности, които ще бъдат договорени взаимно от Страните“.

„Съединените щати могат да създават допълнителни зони за отбрана в Гренландия и да засилват своите военни операции или съоръжения“, се посочва в текста.

Американските самолети също ще могат „да прелитат над и да кацат на всяко място на територията на Гренландия“, предвижда споразумението, включително над териториалните води.

Дания и Гренландия също се споразумяват „да разглеждат искания за създаване на военни инсталации без постоянен персонал в Гренландия извън зоните за отбрана по ускорени процедури за държавно одобрение“.

В частта, която Доналд Тръмп представи като своя победа, споразумението изрично посочва нещо, което и без това се смяташе за валидно: че „на никоя държава, която не е член на НАТО, няма да бъде позволено да създава собствени пилотирани или безпилотни военни инсталации в Гренландия, нито ще ѝ бъде позволено да поддържа постоянно присъствие на военни сили в Гренландия, освен ако Страните не се споразумеят друго“.

Предвидена е и допълнителна разпоредба, според която инвестиции от държава, която не е член или партньор на НАТО, не трябва да получават „контрол, значително влияние или достъп до непублична информация“, която може да представлява заплаха за националната сигурност или обществения ред.

Тази разпоредба вероятно ще бъде разглеждана от Съединените щати като опит да се предотврати евентуален интерес към Гренландия от страна на Китай или Русия. Друга част от споразумението предвижда също Страните да работят заедно за противодействие на заплахата от шпионаж.

Споразумението няма краен срок и любопитно предвижда и потенциално значими бъдещи сценарии, включително възможността Гренландия да стане независима.

В текста се посочва, че при независимост Гренландия ще трябва да „се съгласи да остане в НАТО“ и да продължи да изпълнява всички договорености, предвидени в споразумението.

Класическа географска илюстрация на най-големия остров в света. Източник: iStock

Публикуваме пълния текст на „Споразумение между правителството на Съединените американски щати и правителството на Кралство Дания“, цитиран дословно от официалната интернет страница на Белия дом :

Правителството на Съединените американски щати (наричано по-долу „Съединените щати“) и правителството на Кралство Дания (наричано по-долу „Кралство Дания“), заедно с правителството на Гренландия (наричано по-долу „Гренландия“), наричани по-долу заедно „Страните“, а поотделно „Страна“;

Като съзнават правата и задълженията, произтичащи от Северноатлантическия договор от 1949 г., и като отчитат, че оттогава Гренландия чрез Кралство Дания е част от НАТО

Като припомнят дългата история на сътрудничество между Страните, основана на дълбокото им уважение към демокрацията, правата на човека и върховенството на закона, както и повече от осем десетилетия тясно сътрудничество в областта на отбраната, допринесло за укрепването на сигурността и стабилността на Съединените щати, Гренландия и останалата част от зоната на Северноатлантическия договор;

Като потвърждават отново суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания и признават, че народът на Гренландия представлява народ по смисъла на международното право, който има право на самоопределение;

Като отбелязват, че процедурата за независимост на Гренландия е уредена в член 21 от Закон № 473 от 12 юни 2009 г. за самоуправлението на Гренландия;

Като признават съответните си задължения и ангажименти съгласно международното право, както и националните правни рамки, включително всички действащи споразумения между Страните;

Като признават необходимостта от опазване на девствената околна среда на Гренландия и потвърждават отново член VI относно опазването на околната среда от Меморандума за разбирателство от 1991 г., както и Съвместната декларация от 2004 г.;

Като признават икономическите, социалните и културните права на народа на Гренландия, включително по отношение на неговите земи и начин на живот, в това число лова, риболова и други традиционни, културни, исторически и бъдещи дейности и развития;

Като отчитат, че споразуменията в областта на отбраната са допринесли за стабилността и благосъстоянието в зоната на Северноатлантическия договор чрез обединяване на усилията на Страните за колективна отбрана, запазване на мира и сигурността и развитие на общия им капацитет за противодействие на въоръжено нападение;

Като признават незаменимия исторически и продължаващ принос на Съединените щати за сигурността и отбраната на Гренландия и останалата част от зоната на Северноатлантическия договор, включително значителните жертви и милиардите долари, изразходвани в продължение на по-голямата част от един век, още от периода преди Втората световна война и създаването на НАТО, както и незаменимата роля, която американските въоръжени сили играят в отбраната на територията на Гренландия сега и в бъдеще;

Като отбелязват възобновяването на работата на консулството на Съединените щати в Нуук и приноса на Съединените щати за взаимното научно и образователно сътрудничество и обмен, сътрудничеството в областта на полезните изкопаеми, икономическото развитие и насърчаването на бизнеса, както и културните и местните партньорства с Гренландия;

Като отбелязват също приноса на Гренландия за общите интереси на Страните в областта на сигурността и произтичащото от това споделяне на свързаните рискове и отговорности, както и ангажимента на Страните да продължат тясното сътрудничество в рамките на НАТО за гарантиране на сигурността в Северния Атлантик, както е предвидено в Споразумението от Игалику от 2004 г.;

Като признават предизвикателствата пред сигурността в Арктика и Далечния север, породени от засилената военна активност и нарастващия стратегически интерес на противниците към региона;

Като признават общата цел за международен мир и мирно съвместно съществуване и зачитат важния принос на Гренландия за постигането на тази цел;

Като потвърждават отново общата цел за осигуряване на максимални, реални, осезаеми и значими ползи за народа на Гренландия от зоните за отбрана;

Като отбелязват, че ситуацията със сигурността в Арктика се променя и че в бъдеще са необходими допълнителни усилия за гарантирането на сигурността там;

Като признават общия интерес на Страните да предоставят на Съединените щати военен достъп до територията на Гренландия в степента, необходима за отбраната на зоната на Северноатлантическия договор, Гренландия и американския континент, включително чрез изграждането на отбранителна система „Златен купол“;

И като желаят поради това допълнително да изменят и допълнят споразуменията в областта на отбраната, така че да ги укрепят и да затвърдят постоянния им характер, се споразумяха за следното:

Какво съдържа споразумението за сигурност между САЩ, Дания и Гренландия

I. Цели

Настоящото споразумение за изменение и допълнение на споразуменията в областта на отбраната има за цел да улесни способността на Страните да предприемат всички необходими или подходящи мерки за бързото изпълнение на съответните им и съвместни отговорности в Гренландия, включително за отбраната на зоната на Северноатлантическия договор, Гренландия и американския континент, като същевременно се зачитат интересите на гренландското общество и му се осигуряват ползи.

II. Участие на НАТО

Страните подкрепят по-силно ангажиране на НАТО в Арктика, включително по отношение на планирането, присъствието, ученията и съвместното събиране на разузнавателна информация.

III. Определения

За целите на настоящото споразумение:

„Северноатлантически договор от 1949 г.“ означава Северноатлантическия договор, подписан във Вашингтон на 4 април 1949 г.

„Споразумение за отбраната от 1951 г.“ означава Споразумението съгласно Северноатлантическия договор между Съединените щати и Кралство Дания относно отбраната на Гренландия, подписано в Копенхаген на 27 април 1951 г.

„Меморандум за разбирателство от 1991 г.“ означава Меморандума за разбирателство между Съединените щати и Кралство Дания, включително Правителството на местното самоуправление на Гренландия, относно използването на авиационното съоръжение „Сондрестром“, летището „Кулусук“ и други въпроси, свързани с военните дейности на Съединените щати в Гренландия, сключен в Копенхаген на 13 март 1991 г.

„Споразумение от Игалику от 2004 г.“ означава Споразумението между Съединените щати и Кралство Дания, включително Правителството на местното самоуправление на Гренландия, за изменение и допълнение на Споразумението за отбраната от 1951 г., включително всички последващи свързани с него споразумения, подписано в Игалику на 6 август 2004 г.

„Съвместна декларация от 2004 г.“ означава Съвместната декларация за сътрудничество в областта на околната среда в Гренландия между Страните, издадена на 6 август 2004 г. в Игалику.

„Дипломатически ноти от 2020 г.“ означава размяната на дипломатически ноти между Съединените щати и Кралство Дания относно възлагането на обществени поръчки, от 27 октомври 2020 г.

„Зона за отбрана“ означава район в Гренландия, в който Съединените щати създават и/или експлоатират военна база в съответствие със споразуменията в областта на отбраната.

„Споразумения в областта на отбраната“ означава Споразумението за отбраната от 1951 г., заедно с последващите споразумения за неговото изменение и допълнение и свързаните с тях необвързващи договорености между Страните, посочени в Приложение 1.

„Закон за самоуправлението на Гренландия“ означава Закон № 473 от 12 юни 2009 г. за самоуправлението на Гренландия.

„Постоянен комитет“ означава комитет, създаден съгласно Меморандума за разбирателство от 1991 г. с цел улесняване на консултациите и обмена на информация по въпроси, свързани с военното присъствие на Съединените щати в Гренландия.

„Особено чувствителни сектори или дейности“ означава сектори или дейности, определени като особено чувствителни, включително, но не само, критична инфраструктура и добив на ресурси.

„Териториални води“ означава териториалното море около Гренландия, определено в националното законодателство на Кралство Дания в съответствие с международното морско право, отразено в Конвенцията на ООН по морско право.

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IV. Зони за отбрана

Страните ще използват по най-добрия възможен начин процедурите, предвидени в споразуменията в областта на отбраната, включително Споразумението за отбраната от 1951 г. и Споразумението от Игалику от 2004 г., изменени и допълнени с настоящото споразумение, за да осигурят следното:

i. Съединените щати ще имат право да модернизират и разширяват дейностите си в космическата база „Питуфик“;

ii. Съединените щати ще имат право да създадат допълнителна зона за отбрана в Нарсарсуак и Местервиг в съответствие с условията и техническите подробности, които ще бъдат договорени взаимно от Страните;

iii. Съединените щати могат да създават допълнителни зони за отбрана в Гренландия и да засилват своите военни операции или съоръжения. Всяка от Страните може да установи необходимост от нова зона за отбрана за отбраната на зоната на Северноатлантическия договор, Гренландия и американския континент. Тази Страна представя предложение, в което се описват местоположението, обхватът, размерът и видовете дейности в предложената зона за отбрана, както и други условия, като мерки за смекчаване на въздействието, включително необходимите за съобразяване с Меморандума за разбирателство от 1991 г. и Съвместната декларация от 2004 г. Страните незабавно свикват консултации в рамките на Постоянния комитет, за да вземат решение относно подробностите по изпълнението въз основа на взаимно съгласие. Ако в рамките на 90 дни в Постоянния комитет не бъде постигнато споразумение, консултациите преминават на равнище заместник-министри, а след това на министерско равнище;

iv. Съединените щати ще възлагат всички договори с търговски предприятия за стоки и услуги, свързани със създаването, поддръжката и обслужването, включително, но не само, строителството и демонтажа на обекти в зоните за отбрана в Гренландия, на гренландски доставчици в максимално възможната степен, като се вземат предвид възможностите и осъществимостта за тези доставчици да изпълняват договорите. За да се гарантира възлагането на договори на гренландски доставчици, Страните се споразумяват съответно да актуализират Дипломатическите ноти от 2020 г.

V. Военни инсталации без постоянен персонал

Кралство Дания заедно с Гренландия ще разглежда искания за създаване на военни инсталации без постоянен персонал в Гренландия извън зоните за отбрана по ускорени процедури за държавно одобрение. Искането трябва да включва предложение, описващо местоположението, обхвата, размера и видовете дейности на предложената военна инсталация без постоянен персонал, както и други условия, като мерки за смекчаване на въздействието, включително необходимите за съобразяване с Меморандума за разбирателство от 1991 г. и Съвместната декларация от 2004 г. Член IV(iv) от настоящото споразумение се прилага към създаването, поддръжката и обслужването на такива военни инсталации без постоянен персонал.

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VI. Военен достъп, базиране и прелитане на Съединените щати

По отношение на достъпа на Съединените щати до останалата част от територията на Гренландия, включително териториалните води, се прилага следното:

С оглед осигуряването на сигурното и ефективно функциониране на зоните за отбрана Съединените американски щати ще се ползват за своите държавни плавателни съдове и въздухоплавателни средства, както и за своите въоръжени сили и превозни средства, с право на свободен достъп до зоните за отбрана и придвижване между тях през територията на Гренландия, включително през териториалните води, по суша, въздух и море. Това може да се прилага и за военни инсталации без постоянен персонал, при условие че Страните постигнат съгласие относно условията при създаването им; Въздухоплавателните средства на Съединените щати могат да прелитат над и да кацат на всяко място на територията на Гренландия, включително в териториалните води, а държавните плавателни съдове на Съединените щати могат да получават подводен достъп до териториалните води и да се придвижват в тях без ограничения, освен ако Страните не се споразумеят друго; На държавните плавателни съдове на Съединените щати се предоставя допълнителен достъп до териториалните води и възможност за придвижване в тях в степента, договорена от Страните във всеки конкретен момент, когато това се изисква от военната обстановка за отбраната на зоната на Северноатлантическия договор, Гренландия и американския континент или за други цели, договорени от Страните.

Тези права трябва да се упражняват по начин, който зачита гренландското общество и начина на живот на гренландците, включително лова, риболова и други традиционни, културни, исторически и бъдещи дейности, в максимално възможната степен.

Изпълнението на настоящия член ще бъде редовно обсъждано в Постоянния комитет.

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VII. Сигурност на зоните за отбрана и предотвратяване на шпионажа

Страните се споразумяват, че територията в близост до зона за отбрана не трябва да се използва по начин, който застрашава сигурността на зоната за отбрана. За изпълнението на това изискване Страните възнамеряват да си сътрудничат за гарантиране на сигурността на зоните за отбрана. Съединените щати имат право да изразяват безпокойство относно строителството или промяната на предназначението на сграда, съоръжение или инсталация в близост до зона за отбрана, когато това застрашава зоната за отбрана. След получаването на такова уведомление Страните съвместно определят какви мерки могат да бъдат необходими за отстраняване на заплахата.

Страните ще работят заедно за противодействие на шпионажа в Гренландия. Съответните органи на Кралство Дания ще поддържат тесни контакти със съответните органи на Съединените щати и други партньори в максимално необходимата степен за изпълнението на настоящия член.

VIII. Отбранителна позиция на Кралство Дания

Кралство Дания е укрепило и ще продължи да укрепва своята позиция по отношение на сигурността в Арктика чрез цялостен, всеобхватен подход, обхващащ способности на сушата, в морето, във въздуха и в космоса. Чрез засилено присъствие, подобрено наблюдение и засилено сътрудничество и оперативна съвместимост със съюзниците от НАТО Кралство Дания ще продължи да противодейства на възникващите заплахи и да допринася за колективната стабилност и сигурност в Арктическия регион.

IX. Създаване на пилотирани или безпилотни военни инсталации от трети държави

На никоя държава, която не е член на НАТО, няма да бъде позволено да създава собствени пилотирани или безпилотни военни инсталации в Гренландия, нито ще ѝ бъде позволено да поддържа постоянно присъствие на военни сили в Гренландия, освен ако Страните не се споразумеят друго.

X. Преки чуждестранни инвестиции и други дейности

Като се има предвид заплахата за националната сигурност и обществения ред, породена от засилените усилия на противниците да разширяват влиянието и контрола си в Гренландия, Страните се споразумяват, че държави или инвеститори от държава, която не е член на НАТО, партньор на НАТО или държава, членка на Европейския съюз, няма да имат право да придобиват: (i) контрол, (ii) значително влияние или (iii) достъп до непублична информация, която може да представлява заплаха за националната сигурност или обществения ред в Особено чувствителни сектори или дейности на територията на Гренландия, включително териториалните води, освен ако Страните не се споразумеят, че дейностите на такива държави или инвеститори не биха представлявали заплаха за националната сигурност или обществения ред.

Целта ще бъде гарантирана от Гренландия в тясно сътрудничество с органите на Кралство Дания при прилагането на всички действащи или бъдещи закони за проверка на инвестициите.

Съответните органи на Кралство Дания ще провеждат тесни консултации със съответните органи на Съединените щати и други партньори. Конкретните условия за тези тесни консултации ще бъдат определени от съответните органи.

XI. Постоянен характер на настоящото споразумение

Настоящото споразумение няма краен срок и може да бъде изменяно само по взаимно съгласие в съответствие с член XIII от Споразумението за отбраната от 1951 г.

В случай че Гренландия упражни правото си на самоопределение и стане независима, правителството на Кралство Дания и правителството на Гренландия съвместно ще гарантират, че независимата гренландска държава ще: (i) се съгласи да остане в НАТО, включително чрез кандидатстване за членство, ако е необходимо, и (ii) поеме изрично, считано от датата на независимостта, всички права и задължения на Кралство Дания, посочени в настоящото споразумение, включително всички споразумения или договорености за неговото изпълнение между Страните, както и споразуменията в областта на отбраната.

XII. Влизане в сила

Настоящото споразумение влиза в сила на датата на дипломатическа нота, с която Съединените щати бъдат уведомени за приключването на необходимите парламентарни процедури от страна на Кралство Дания заедно с Гренландия.

Съставено в Ню Йорк на 22 септември 2026 г. в три екземпляра на английски, датски и гренландски език. В случай на неяснота или противоречие между версиите предимство има текстът на английски език.

Основно споразумение:

Споразумението от 27 април 1951 г. между правителството на Съединените американски щати и правителството на Кралство Дания съгласно Северноатлантическия договор относно отбраната на Гренландия.

Допълнителни споразумения и свързани необвързващи договорености:

Размяната на ноти от 31 май 1968 г. между правителството на Съединените американски щати и правителството на Кралство Дания, допълваща Споразумението от 27 април 1951 г. Меморандумът за разбирателство от 13 март 1991 г. между правителството на Съединените американски щати и правителството на Кралство Дания, включително Правителството на местното самоуправление на Гренландия, относно използването на авиационното съоръжение „Сондрестром“, летището „Кулусук“ и други въпроси, свързани с военните дейности на Съединените щати в Гренландия. Меморандумът за разбирателство от 20 февруари 2003 г. между правителството на Съединените американски щати и правителството на Кралство Дания, включително Правителството на местното самоуправление на Гренландия, относно района „Дъндас“. Споразумението от 6 август 2004 г. между правителството на Съединените американски щати и правителството на Кралство Дания, включително Правителството на местното самоуправление на Гренландия, за изменение и допълнение на Споразумението от 27 април 1951 г., включително всички последващи свързани с него споразумения. Съвместната декларация от 6 август 2004 г. на правителството на Съединените американски щати и правителството на Кралство Дания, включително Правителството на местното самоуправление на Гренландия, за икономическо и техническо сътрудничество. Съвместната декларация от 6 август 2004 г. на правителството на Съединените американски щати и правителството на Кралство Дания, включително Правителството на местното самоуправление на Гренландия, за сътрудничество в областта на околната среда в Гренландия. Съвместното изявление от 28 октомври 2020 г. за подобрено сътрудничество в Гренландия; размяната на ноти от 27 октомври 2020 г.; и Общият план за сътрудничество между Съединените щати и Гренландия в подкрепа на договореностите им относно „Питуфик“ (военновъздушната база „Туле“), подписан на 28 октомври 2020 г.

Съответни споразумения на НАТО:

Северноатлантическият договор от 4 април 1949 г. Споразумението от 19 юни 1951 г. между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили („НАТО-СОФА“).