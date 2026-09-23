Шеф на Apple: Влудявате ме като правите това с iPhone

З а милиони потребители на смартфони поставянето на защитно фолио или стъкло на дисплея е задължително още в деня на покупката. За тях това е евтина застраховка на инвестиция на стойност хиляди евро. И все пак, за Том Мариб – вицепрезидент на Apple, отговарящ за хардуерното инженерство, гледката как клиентите залепват стъкло от външен производител върху плода на усърдния труд на екипа му предизвиква силна, почти физическа реакция: „Лично на мен ми настръхва кожата, когато видя някой да поставя протектор на своя iPhone“, казва той в интервю за TechRadar.

Мариб подробно описва инженерната философия, движеща Ceramic Shield 2, защитата за дисплея на iPhone 18 Pro и външното стъкло на сгъваемия iPhone Duo. В исторически план, стъклото на смартфоните изисква компромис: увеличаването на твърдостта, за да се устои на драскотини от остри предмети, често прави материала крехък или податлив на износване на повърхността с течение на времето. Apple се фокусира върху едновременното решаване на двата проблема, осигурявайки три пъти по-голяма устойчивост на надраскване от предишните поколения, като същевременно издържа на години ежедневна употреба.

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Чрез ускорено тестване, като компресиране на над пет години реално износване в рамките на няколко седмици, Apple разработи стъклена повърхност, предназначена да се използва в оригинален вид, без допълнителни слоеве, които да нарушават усещането или визуалната яснота.

„Влагаме толкова много усилия в създаването на красиви предни екрани. Затова силно желаехме да разработим нови покрития, които не само да издържат на надраскване, но и да бъдат устойчиви на износване. Тревожим се за надраскването, което, разбира се, зависи до голяма степен от това дали материалът може да устои на контакт с много остри предмети, но мислим и за износването с течение на времето: дали повърхността няма да се изтрие при употреба. Оказва се обаче, че при много материали тези две изисквания са донякъде противоречиви“, казва Мариб. И допълва, че компанията вярва, че с Ceramic Shield 2 е постигнала този баланс.

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За iPhone Duo Apple използва и матово покритие с нанотекстура върху големия вътрешен дисплей. Освен че намалява отблясъците, според компанията това покритие прави промените в сгъвката на сгъваемия екран по-малко забележими с течение на времето. Мариеб изрично призова потребителите да държат Apple отговорна за това твърдение, като призна, че видимостта на сгъвката може да бъде проблем при сгъваемите дисплеи.

С нарастването на цените на телефоните, една друга характеристика придобива също толкова голямо значение: доколко добре те издържат на ежедневна употреба. Това е особено актуално за Apple с оглед на предстоящото пускане на iPhone Duo – първия сгъваем модел на компанията. Сгъваемите телефони поставят пред инженерите очевидно предизвикателство. За разлика от стандартните смартфони, те разполагат с подвижен механизъм, който се задейства всеки път, когато устройството се отваря или затваря.

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Мариб казва, че компанията е работила задълбочено върху пантата. Целта е била тя да създава усещане за стабилност, а не за хлабина, като от Apple сравняват търсеното усещане с движението на врата на луксозен автомобил.

Това е по-важно, отколкото може да изглежда на пръв поглед. Сгъваемият телефон трябва да функционира в различни позиции, а не само когато е напълно отворен или затворен. iPhone Duo може да се използва и в частично сгънато състояние, включително в позиции, подходящи за поставяне върху повърхност или за използване в изправено положение. Целта на Apple е пантата да оказва достатъчно съпротивление, за да задържа тези позиции, без същевременно да затруднява или прави неудобна работата с устройството.

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Акцентът върху дълготрайността е от съществено значение, тъй като сгъваемите устройства традиционно пораждат опасения, свързани с подвижните части и гъвкавите дисплеи. Apple навлиза в този сегмент по-късно от редица производители на Android устройства, което означава, че е разполагала с години, за да наблюдава как могат да бъдат подобрени съществуващите конструкции.