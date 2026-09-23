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Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта

Хроничното възпаление, провокирано от стрес, психичен дистрес и социални проблеми, физически променя структурата на сърцето години преди появата на първите симптоми. Учени разкриват как това увеличава риска от инфаркт и инсулт с цели 43 процента

Стела Христова Стела Христова

23 септември 2026, 06:37
Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта
Източник: iStock

Х роничният стрес от ежедневието може да остави траен физически отпечатък върху сърцето, увреждайки здравето на сърдечносъдовата система и съкращавайки продължителността на живота.

Това показва мащабно проучване сред близо половин милион души във Великобритания, проведено от учени от Лабораторията по медицински науки (LMS) към Съвета за медицински изследвания (MRC) и Imperial College London. Авторите на изследването смятат, че това е най-голямото научно проучване по тази тема до момента.

Откритията показват, че хроничното възпаление, обусловено от начина на живот и социално-икономическите условия, води до вредни изменения в структурата на сърдечния мускул и е пряко свързано с по-висок риск от инфаркт и инсулт.

Тези изменения могат да започнат години преди човек да усети каквито и да било симптоми, което позволява на уврежданията да се натрупват незабелязано във времето.

Източник: iStock
  • Скритото възпаление променя сърдечната структура

Професор Деклан О'Ригън, ръководител на катедрата по сърдечносъдов изкуствен интелект в Imperial College London и лидер на екипа по компютърна томография на сърцето в LMS, заявява:

„Нашето проучване показва, че милиони хора вероятно живеят със скрито възпаление, което бавно преобразува сърцето им и причинява дългосрочни щети, увеличавайки риска от инфаркт и инсулт. Хроничното възпаление е сложен процес, но знаем, че зависи от редица фактори в начина на живот и икономическата среда. Това означава, че хората могат да бъдат изложени на по-голяма опасност само поради средата, в която живеят, финансовото си състояние, здравословната история на семейството и ежедневните си навици.“

„Въпреки че преодоляването на неравенството в здравеопазването е дълъг процес, има конкретни стъпки, които можем да предприемем срещу възпалението, включително ограничаване на рискови фактори като тютюнопушенето и затлъстяването“, допълва ученият.

Хроничното възпаление възниква, когато имунната система остава в състояние на ниска активност за продължителен период, вместо да се върне в нормален режим след преминаване на непосредствената заплаха. Тази постоянна имунна реакция се свързва с редица тежки заболявания, сред които рак и диабет, а все повече данни показват, че тя играе ключова роля и при сърдечносъдовите патологии.

В рамките на изследването екипът е анализирал данните на близо 480 000 възрастни от британската база данни UK Biobank. Нивата на възпаление са измерени чрез кръвния маркер гликопротеинови ацетили (GlycA), като резултатите са комбинирани с детайлни изображения на сърцето и генетичен профил на участниците.

  • 43% по-висок риск от инфаркт и инсулт

Участниците с най-високи нива на възпаление (горните 20 процента) са показали с 43% по-висок риск от възникване на инфаркт и инсулт в сравнение с хората с най-ниски нива (долните 20 процента).

Учените са установили още, че възпалителният процес води до физическо преструктуриране на сърцето. При хората с високи възпалителни маркери се наблюдава удебеляване на сърдечните стени, намаляване на обема на сърдечните кухини и по-loшо пълнене на сърцето с кръв. Всички тези изменения могат да се развиват скрито в продължение на години, преди да доведат до сърдечна недостатъчност.

Възпалението показва силна обвързаност с ниското социално-икономическо положение и психологическия стрес. Традиционните рискови фактори като пушенето и наднорменото тегло също засилват тези процеси.

При хората, при които възпалението е останало високо за дълъг период, рискът от инфаркт и инсулт е бил с 43% по-висок, дори когато преди това не са имали установени сърдечни проблеми.

Резултатите потвърждават, че възпалението е биологичният механизъм, чрез който ежедневният натиск, бедността и психическото напрежение увреждат тялото и повишават сърдечносъдовия риск.

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  • Влиянието на социалната среда, психиката и генетиката

Професор Деклан О'Ригън отбелязва: „Изненадващо беше доколко социалните фактори и психичното здраве са свързани с възпалението и увреждането на сърдечния мускул, наред с познати фактори като пушенето и заседналия начин на живот. Генетичният компонент също се оказа сериозен – някои хора генетично притежават по-висока устойчивост или уязвимост към възпалителните щети от начина на живот.“

Изследователите подчертават, че генетичната предразположеност или тежките житейски обстоятелства не правят сърдечните заболявания неизбежни. Своевременните мерки за овладяване на персистиращото възпаление могат значително да понижат риска.

Анализът насочва вниманието и към специфични възпалителни протеини от семействата на интерлевкин-1 и TNF, които вероятно са сред основните причинители на увреждането.

Някои от тези протеини вече са обект на изпитвания с нови медикаменти. Това дава надежда, че в бъдеще противовъзпалителните терапии ще могат да се използват за превенция на сърдечносъдови заболявания още преди появата на симптоми.

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  • Кръвните тестове като средство за ранна диагностика

Научният екип предлага диагностичните кръвни тестове за възпаление да се комбинират с генетични оценки на риска, за да се идентифицират навреме хората, които имат най-голяма нужда от ранна терапия.

Професор Брайън Уилямс, главен научен и медицински директор на Британската фондация за сърцето, заявява: „Възпалението е естествена част от оздравителните процеси в организма, но то има и тъмна страна. Това мащабно проучване доказва, че хората с по-високи нива на възпаление претърпяват тихи промени в структурата на сърцето и са изложени на много по-висок риск от инфаркти и инсулти.“

„Изследването дава ценна информация за това как нашите гени и фактори от начина на живот, като тютюнопушенето, влошеното психично здраве и ниският социално-икономически статус, действат съвместно и отключват възпаление. Откриването на ключовите протеини, отговорни за тези промени, отваря вратата пред противовъзпалителните лекарства като основен инструмент за превенция“, добавя той.

„Откритията потвърждават колко е важно да се борим с първопричините за възпалението и да подкрепяме хората в промяната на техния начин на живот с цел опазване на сърдечното здраве“, обобщава проф. Уилямс.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.sciencedaily.com    
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