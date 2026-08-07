Фентанил за 300 млн. евро: Нови разкрития за нелегалната лаборатория в София

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О ще подробности изнесоха разследващите за разбитата в София лаборатория за производство на фентанил. При операцията са открити общо 12,6 килограма фентанил, както и големи количества други наркотици, оръжия и значителни суми пари.

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По данни на разследващите стойността на иззетия фентанил възлиза на около 300 милиона евро.

„След приключване на действията вчера късно вечерта общото количество, което открихме в лабораторията, на различни адреси в София и страната, е 12,6 кг фентанил. Задържани са още около 20 кг амфетамин, 2 кг метамфетамин и около 300 грама хероин“, съобщи директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ главен комисар Мартин Златков.

Пари в брой и криптовалута

При претърсванията са открити и значителни финансови средства.

В дома на един от задържаните е намерена каса с 310 000 евро в брой. На друг адрес разследващите са открили флашка, за която се предполага, че съдържа достъп до криптовалута на стойност около 110 000 долара.

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По думите на главен комисар Златков разследването е започнало от случаи на улично разпространение на наркотици. След месеци работа служителите на ГДБОП са стигнали до лабораторията в столичния квартал „Факултета“.

„Тръгнахме от обикновеното улично разпространение и благодарение на десетките служители на ГДБОП в продължение на месеци стигнахме до нишката, която ни доведе до лабораторията“, обясни Златков.

Фентанилът е бил разпространяван в страната

Според разследващите от лабораторията са били зареждани и други областни градове.

Имало е наблюдения за доставки на фентанил към различни населени места. Служителите са предприемали действия за задържане на лицата, извършващи доставките, преди наркотикът да достигне до крайните потребители.

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„Предстоят още разпити и анализи от страна на прокуратурата“, допълни Златков.

Разследването започнало след смърт на наркозависим в Русе

Заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново Георги Георгиев заяви, че борбата с производството и разпространението на високорискови наркотични вещества е сред основните приоритети на прокуратурата.

По думите му разследването е започнало след случай от юли 2024 г., когато наркозависим човек е починал в двора на детска градина в Русе.

„Тогава установихме, че част от количествата наркотик, които са му били продадени, са били фентанил“, каза Георгиев.

Той подчерта, че изключително добрата координация между Окръжната прокуратура в Русе и ГДБОП е помогнала за разкриването на престъпната схема.

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Две организирани престъпни групи

Окръжният прокурор на Русе Радослав Градев съобщи, че досъдебното производство е образувано на 21 април срещу две организирани престъпни групи, действали на територията на страната.

На 31 юли Окръжната прокуратура в Русе е внесла 20 искания за извършване на претърсвания и изземвания в Русе и София. На 4 август е започнала реализацията на операцията, при която е разбита лабораторията за производство на фентанил.

„Повдигнали сме обвинения и разследваме две престъпни групи“, заяви Градев.

Едната група е действала на територията на София и според прокуратурата се състои от петима души. Сред тях е 40-годишен ръководител и четирима участници на 36, 32, 55 и 41 години.

Втората група е действала в Русе. Тя е била с двама ръководители – единият от София, а другият на 52 години, както и двама участници на 42 и 46 години.

Какви наказания грозят обвиняемите

На ръководителите на престъпните групи са повдигнати обвинения за организиране на престъпна група. Законът предвижда за това наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода.

Участниците в групите могат да получат по-ниски наказания.

Повдигнато е и обвинение за държане на големи количества наркотични вещества, за което също се предвижда наказание от 5 до 15 години затвор.

Окръжната прокуратура в Русе е внесла пет искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. За двама от обвиняемите е поискан домашен арест, а за един – парична гаранция.

Един от задържаните обжалва ареста си

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Русе Кремена Колицова съобщи, че един от членовете на престъпната група в София, задържан в лабораторията за производство на фентанил, е обжалвал 72-часовото си задържане.

Русенският окръжен съд обаче е потвърдил мярката.

По думите на Колицова част от участниците в групата, действала в Русе, имат предишни осъждания, включително за престъпления, свързани с наркотични вещества.

Останалите членове на групата в София не са осъждани. Ръководителят ѝ е бил осъждан отдавна и вероятно вече е реабилитиран.

Разбита е и международна мрежа за трафик на наркотици

Главен комисар Мартин Златков потвърди и информацията от 5 август, че България и Украйна са разбили международна мрежа за трафик на наркотици, като организаторът е бил задържан у нас.

Златков съобщи, че при операцията е открито нещо, което „не е характерно за Балканите“, но отказа да даде повече подробности по случая.