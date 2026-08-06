Обвиниха осем души за фабриката за фентанил в София, дрогата е за над 157 млн. евро

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Фентанил за 300 млн. евро: Нови разкрития за нелегалната лаборатория в София

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Обвинения между родители на новородено и болница в София

О сем души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, занимавала се с производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата.

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Според разследващите групата е произвела около 6 килограма фентанил, оценени на 157 682 400 евро по цени за нуждите на съдопроизводството.

За случая стана известно във вторник, когато служители на ГДБОП разбиха нелегална лаборатория за производство на фентанил в София.

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Производството е било в две постройки

По данни на разследването наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в столичния квартал „Факултета“.

Разследването се води под ръководството на Окръжната прокуратура в Русе, тъй като именно тя е разкрила престъпната дейност в координация с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Намериха 300 хиляди евро в жилищата на задържани за производство на фентанил

Над 20 обиска и множество доказателства

В рамките на операцията са извършени повече от 20 претърсвания и изземвания в жилища, складове и автомобили.

Разследващите са извършили огледи на местопрестъпленията, изготвили са фотоалбуми, разпитали са множество свидетели и са иззели голямо количество веществени доказателства, свързани с производството на различни видове наркотични вещества.

Назначени са и множество експертизи, които трябва да установят точния състав на иззетите вещества, начина на производство и ролята на всеки от участниците в схемата.

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Двама са сочени за ръководители на групата

Обвиняемите са на възраст между 36 и 53 години.

Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност като организатори и ръководители на престъпната група.

Те са задържани за срок до 72 часа, като прокуратурата ще поиска от съда да им бъдат наложени постоянни мерки за неотклонение.

След приключване на първоначалните процесуални действия делото ще бъде внесено в съда с искане за определяне на мерките за всички обвиняеми.

Фабрика за смърт във „Факултета“: Какво е фентанилът и защо разбитата лаборатория е толкова опасна?

Защо фентанилът е толкова опасен

Фентанилът е синтетичен опиоид, използван в медицината като силно обезболяващо средство при тежки заболявания и след сложни хирургични операции. В нелегалната му форма обаче той се смята за един от най-опасните наркотици в света.

Според специалистите веществото е около 50 пъти по-силно от хероина и близо 100 пъти по-силно от морфина. Дори минимални количества могат да причинят тежко отравяне, спиране на дишането и смърт.

През последните години незаконно произведеният фентанил се превърна в основен фактор за опиоидната криза в Съединените щати и Канада, където всяка година от свръхдози умират десетки хиляди души.

Европейските служби също предупреждават за засилен риск от навлизането на нелегално произведен фентанил на континента. Именно затова разбиването на подобни лаборатории се определя като приоритет в борбата срещу организираната престъпност.

Според прокуратурата това е един от най-значимите удари срещу незаконното производство на синтетични опиоиди у нас, като разследването продължава и не се изключва повдигането на нови обвинения.