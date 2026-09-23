Делото за смъртта на Филип Арсов започва отначало, близките му - на протест пред Съдебната палата

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Д елото за смъртта на Филип Арсов, който беше блъснат и загина на пешеходна пътека в София през 2023 г., започва отначало. Причината е отводът на досегашния съдебен състав, поискан от близките на момчето заради изразени от тях съмнения относно безпристрастността на процеса.

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По-рано днес близки и приятели на семейството се събраха на протест пред Съдебната палата в София с призив за справедливост и по-голяма отговорност на пътя.

Бащата на Филип: Съдебният състав беше пристрастен

Бащата на Филип, Красимир Арсов, заяви пред NOVA, че според него предишният съдебен състав е бил пристрастен и е дал възможност на защитата да развие теза, която семейството не приема.

„Да убиеш дете на пешеходна пътека - това е невинно престъпление“, каза Арсов, коментирайки тезата, която според него е била застъпена от защитата.

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По думите му в последното заседание съдебният състав е преквалифицирал обвинението от престъпление, извършено „с евентуален умисъл“, в такова, извършено „по непредпазливост“.

„Това беше последната капка, която накара съда да си подаде отвод“, заяви бащата.

До отвода се стигна след като близките на Филип поискаха промяна на съдията-докладчик. Преди рестарта на процеса са били проведени множество съдебни заседания.

Семейството очаква новият състав да изясни случая

Сега процесът започва отначало, а Красимир Арсов изрази надежда новият съдебен състав да подходи професионално и да изясни всички обстоятелства по случая.

„Ние не търсим справедливост, ние искаме тази присъда да служи за урок на останалите потенциални убийци“, заяви той.

Майката на Филип, Николина Петкова, също коментира продължителността на процеса и мярката за неотклонение на подсъдимия.

„Вече две години и половина обвиняемият е пуснат под домашен арест. Той си е вкъщи, в комфорта на дома си“, посочи тя.

При новото начало на делото съдът остави подсъдимия Петър Тодоров под домашен арест.

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Какво се случи с Филип

Филип Арсов загина през септември 2023 г., след като беше блъснат на пешеходна пътека на кръстовището на столичните улици „Гурко“ и „Цар Иван Шишман“. По делото подсъдим е Петър Тодоров, водачът на автомобила, който е блъснал момчето.

Родителите на Филип заявиха, че очакват съдът да разгледа случая професионално и да установи обективната истина.

„Да даде строга и справедлива присъда на убиеца, която да служи за превъзпитание на цялото ни общество“, каза Красимир Арсов.