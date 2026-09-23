Технологии

Новите модели GPT-6 Sol и Luna са най-мощните досега, но и най-евтините откъм ресурси

OpenAI обяви, че разширява своята "вселена" от AI модели с две разработки, които взимат постигнатото от най-умния алгоритъм Astra и го правят много по-евтино и достъпно, за да станат подходящи за масова употреба в множество ситуации

Мартин Дешев Мартин Дешев

23 септември 2026, 10:05
Новите модели GPT-6 Sol и Luna са най-мощните досега, но и най-евтините откъм ресурси
Източник: iStock

П рез последните няколко години индустрията за изкуствен интелект е съсредоточена в надпревара коя компания ще създаде най-способния модел. Сега OpenAI поставя във фокуса друг аспект: каква е цената за използването на този интелект. 

Компанията представи GPT-6 Sol и GPT-6 Luna – два модела, създадени да пренесат много от нововъведенията на по-мощния GPT-6 Astra към по-бързи и по-достъпни системи. От OpenAI посочват, че целта на новите модели е да направят усъвършенствания изкуствен интелект приложим не само за сложни професионални задачи, но и за ежедневни приложения, работещи в много по-голям мащаб. 

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Двата модела заемат различни позиции в семейството GPT-6. Astra остава най-способният модел на OpenAI, докато Sol и Luna са предназначени да предложат по-икономична алтернатива за потребители и разработчици, които невинаги се нуждаят от най-мощната система на компанията.

Най-важната новина е свързана с цената. OpenAI обяви, че цените за използване на API и за двата модела се намаляват с 50% спрямо промоционалните цени на техните предшественици от серията GPT-5.6. Цената на GPT-6 Sol е 2 долара за един милион входни токена и 10 долара за един милион изходни токена, което е спад спрямо предишните нива от съответно 4 и 20 долара. При Luna цената пада от 0,20 на 0,10 долара за един милион входни токена и от 1,20 на 0,50 долара за изходни токени. Това прави двата модела най-мощните за тази цена.

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Това намаляване на разходите би могло да бъде от особено значение за AI агентите. За разлика от обикновения отговор на чатбот, агентите могат многократно да извикват модела, докато работят с приложения, пишат код или изпълняват многоетапни задачи. По-ниските разходи съответно улесняват разработчиците да позволят на изкуствения интелект да работи по-дълго, без крайната сметка да стане непосилно висока. 

Sol е насочен към сложни, многоетапни задачи в софтуерното инженерство, автоматизацията на бизнес процеси и комплексния анализ на данни. При вътрешни и сравнителни тестове Sol постига производителност, близка до тази на Astra, като същевременно работи на малка част от цената за изпълнение на задача. Luna осигурява леко и високоскоростно изпълнение на рутинни задачи, агентни подпрограми, микроуслуги и мащабни фонови API заявки. 

OpenAI твърди, че Sol осигурява значителни подобрения в професионалните работни процеси, писането на код и работата с компютър в сравнение с GPT-5.6 Sol. Например, според данните от теста AutomationBench, GPT-6 Sol, при най-висока настройка за логическо мислене, превъзхожда Claude Opus 5 при максимален капацитет, като същевременно струва значително по-малко за изпълнение на задача. Все пак това са резултати, съобщени от самата OpenAI и сравненията с конкурентни модели може да са подбрани.

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Моделите наследяват и промените в стила на комуникация, въведени с Astra. OpenAI казва, че потребителите трябва да виждат по-ясни отговори, по-малко ненужен жаргон и по-малко маловажни детайли, като същевременно се запазва същността на отговора. Зад намаленията на цените стои и подобрена инфраструктура. OpenAI казва, че подобренията в извода и кеширането позволяват GPT-6 моделите да се обслужват по-ефективно, включително отстъпки до 90% за кеширани четения на входни маркери за разработчици, използващи контекст за многократна употреба.

Това в крайна сметка може да е най-важната част от новите модели. Напредъкът на AI вече не е само в това да направи моделите по-интелигентни. Тъй като тези системи се вграждат в софтуер, бизнеси и автономни агенти, цената за използването им става също толкова важна. 

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GPT-6 Sol и GPT-6 Luna са налични още сега чрез API на OpenAI, както и интегрирани в ChatGPT Work и Codex за акаунти от нивата Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu. Потребителите на настолни версии с планове Free и Go също могат да изпробват GPT-6 Luna директно в интерфейса на настолното приложение. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
OpenAI изкуствен интелект ChatGPT технологии софтуер интернет киберсигурност модел алгоритъм
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