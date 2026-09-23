България

Спор за свлачището във варненския квартал „Аспарухово“: ВиК и архитектите с различни версии

ВиК-Варна твърди, че строежът до свлачището е незаконен, а от Камарата на архитектите посочват водопроводна авария като причина за свличането

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2026, 13:09
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П родължават споровете за причините, довели до свлачището в местността „Вилите“ в квартал „Аспарухово“ във Варна. От ВиК-Варна и Камарата на архитектите във Варна представят различни версии за случилото се и за ролята на водопроводната авария в района.

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В същото време от ВиК-Варна обявиха, че ще сезират прокуратурата и общината заради разрушаването на водопровод в района, което според дружеството е довело до унищожаване на негово имущество по непредпазливост.

  • ВиК: Строежът е незаконен

Управителят на ВиК-Варна инж. Веселин Русев заяви, че жилищният комплекс, който се изгражда в близост до свлачището, не е съгласуван с водното дружество.

По думите му, ако проектът е бил съгласуван, строителите не биха могли да получат разрешение, тъй като капацитетът на тръбата, която захранва квартала, е изцяло запълнен.

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„В моята дългогодишна кариера съм управлявал кризи на свлачища и съм запознат с материята. Това, което се говори, че причината е водопроводна авария, са глупости. Такъв проект не е съгласуван, разрешителното е издадено на база изходни данни, което е нарушение. Този обект за нас е незаконен“, каза Русев, цитиран от NOVA.

От ВиК посочват още, че по представената документация са били направени забележки, но по тях не е последвала реакция.

Според дружеството издаденото разрешение за строеж е базирано на изходни данни, което от ВиК определят като нарушение.

  • Какво казва ВиК за причината за свлачището

Веселин Русев отхвърля твърдението, че водопроводната авария е причина за овлажняването на почвата.

По думите му причината са плитките подпочвени води в района. От ВиК посочват още, че при строителството се изпомпват подземни води, които се отвеждат към съоръжения на дружеството без необходимото съгласуване.

ВиК-Варна настоява и за временно спиране на строителството в южните части на „Аспарухово“. Като причина от дружеството посочват, че не могат да осигурят необходимото водоснабдяване и битова канализация за новопостроени обекти.

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  • Архитектите: Водопроводна авария е утежнила ситуацията

От Камарата на архитектите във Варна обаче се обявиха в защита на инвеститора и представиха различна версия за причините за свлачището.

От организацията публикуваха кадри от видеокамери на строителния обект, заснети в деня на инцидента. Според тях на записите се вижда голямо количество вода, което приижда към подпорната стена.

Председателят на Камарата на архитектите във Варна Марин Велчев заяви, че именно водопроводната авария е допринесла за овлажняването на земната маса.

„Целият проблем е, че във водопреносната мрежа има много такива компрометирани участъци. ВиК аварията допълнително утежнява цялата тази земна маса, която в комбинацията с подземните води, не издържа и влиза в изкопа“, заяви Велчев.

Така двете страни представят различни обяснения за ролята на водопровода. От ВиК посочват плитките подпочвени води като причина за овлажняването, докато от Камарата на архитектите смятат, че водопроводната авария е утежнила състоянието на земната маса.

  • ВиК ще сезира прокуратурата

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ възнамерява да сезира прокуратурата и Община Варна заради разрушаването на водопровода в района на свлачището.

От дружеството посочват, че става въпрос за унищожаване на тяхно имущество по непредпазливост, съобщава БНР.

Случаят поставя и въпроса за строителството в района и възможностите на съществуващата ВиК инфраструктура да обслужва нови обекти.

От ВиК-Варна заявяват, че през последната година и половина не са одобрявали строителни проекти за целия квартал именно заради изчерпания капацитет на съществуващата водопроводна мрежа.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA, БНР    
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