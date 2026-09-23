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Рахийм Стърлинг се призна за виновен за опасна катастрофа с Ламборгини и притежание на райски газ

Бившият национал на Англия е обвинен и за отказ да даде проба след инцидента на магистрала в Хемпшър

Александър Костадинов Александър Костадинов

23 септември 2026, 10:02
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Бившият английски национал Рахийм Стърлинг се призна за виновен за опасно шофиране, след като катастрофира с луксозното си „Ламборгини“ в мантинелите на магистрала М3 в Хемпшър през май, съобщава BBC.

31-годишният футболист е обвинен също така за незаконно притежание на азотен оксид (познат като райски газ) за инхалиране по време на инцидента, а след това не е изпълнил задължението си да предостави проба за анализ пред органите на реда.

Бившият крило на Ливърпул, Манчестър Сити, Челси и Арсенал се яви пред районния съд, където потвърди вината си за катастрофата от 28 май. По време на инцидента в автомобила му са намерени 6 флакона с райски газ, който според британското законодателство е наркотично вещество от Клас C. От полицията в Хемпшър потвърдиха, че при инцидента няма замесени други превозни средства.

Рахийм Стърлинг има 20 гола в 82 мача за националния отбор на Англия, с който достигна до полуфиналите на Световното първенство през 2018 г. На клубно ниво той е четирикратен шампион във Висшата лига с Манчестър Сити, носител на ФА Къп и петкратен победител в Купата на лигата. В момента крилото е свободен агент, след като се раздели с нидерландския Фейенорд в края на миналия сезон.

Автор: Александър Костадинов
Редактор: Василена Г. Василева
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