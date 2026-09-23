„Къде е първата ни дама?“: Куриоз с Мелания прекъсна речта на Тръмп пред ООН

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П о време на обръщението си пред 81-вото Общо събрание на ООН в Ню Йорк, президентът на САЩ Доналд Тръмп прекъсна официалната си реч, за да отдаде кратко и лично признание на първата дама Мелания Тръмп. Той публично ѝ благодари за нейната хуманитарна дейност и шеговито попита къде в залата е седнала тя.

Тръмп се огледа сред присъстващите и попита: „Къде е нашата първа дама? Тя е някъде тук.“ След като бързо я откри с поглед, американският държавен глава ѝ изрази благодарност и подчерта, че тя е „работила толкова неуморно“.

🇺🇸 Trump briefly lost track of Melania 😂



“𝘞𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘰𝘶𝘳 𝘍𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘓𝘢𝘥𝘺? 𝘚𝘩𝘦’𝘴 𝘢𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦.”



Melania: 👋



Nothing like looking for your wife in front of the entire United Nations.



Writer: Lynnpic.twitter.com/R7Tf6vWQP2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 22, 2026

В този момент камерите се насочиха към Мелания, която се усмихна и махна с ръка към публиката, докато членовете на американската делегация до нея я посочваха с жестове. Президентът на САЩ похвали съпругата си и за нейната роля в международната дипломация, припомняйки появата ѝ по-рано тази година в Съвета за сигурност на ООН, с което тя стана първата съпруга на американски президент, председателствала заседание на този орган.

Тръмп акцентира и върху глобалната инициатива на Мелания „Заедно в подкрепа на бъдещето“ – коалиция, насочена към подобряване на достъпа на децата до образование и технологии, както и към осигуряване на безопасността им в интернет. Проектът беше стартиран по време на сесията на ООН през 2025 г. и оттогава разширява международния си обхват.

„Благодаря Ви много, Първа дама. Изключителна работа. Тази година тя стана и единствената първа дама в историята, председателствала заседание на Съвета за сигурност на ООН, и се справи страхотно. А днес е домакин на срещата „Заедно в подкрепа на бъдещето“, в която участват представители на близо 60 държави с цел да подобрят живота на младото поколение по целия свят. Така че, Мелания, благодаря Ти много. Чудесна работа. Страхотна работа“, заяви Тръмп от трибуната.

От Белия дом съобщиха, че усилията на първата дама са спомогнали за събирането на редица разделени семейства, като само до август 34 деца са върнати при своите близки.

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Според официалното съобщение на администрацията Мелания Тръмп отново е събрала членовете на коалицията в рамките на тазгодишното Общо събрание на ООН. В инициативата вече участват представители на близо 60 страни, като са обявени и нови партньорства с водещи технологични gigantи като Google, Amazon, Adobe, Intel, Starlink и Zoom.

Дейността на Мелания Тръмп по отношение на конфликта между Русия и Украйна включва пряка комуникация с двете правителства за връщането на деца, отделени от семействата им. От Белия дом отбелязват няколко успешни етапа на събиране на децата, организирани от нейния екип, включително пета поред група през юли и последващи акции през август.