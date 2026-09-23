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След бедствието с над 1400 жертви: Световната банка отпусна 170 млн. долара за Непал

Страната оценява необходимите средства за възстановяване на близо 4,8 млрд. долара

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2026, 11:34
След бедствието с над 1400 жертви: Световната банка отпусна 170 млн. долара за Непал
Източник: AP/БТА

С ветовната банка съобщи, че е осигурила до 170 млн. долара спешно финансиране за подкрепа на непосредствените мерки на правителството на Непал след катастрофалните наводнения в края на август, предаде Reuters.

Средствата ще бъдат насочени към започване на възстановяването на критична инфраструктура и основни услуги, засегнати от бедствието.

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„Осигурихме до 170 млн. долара спешно финансиране, за да подкрепим непосредствените действия на правителството и да започнем възстановяването на критичната инфраструктура и основните услуги“, заяви Световната банка.

  • Щетите се оценяват на близо 4,8 млрд. долара

Правителството на Непал оценява разходите за възстановяване след наводнението от 26 август на около 4,78 млрд. долара. Сумата е близка до десет процента от икономиката на страната.

Бедствието нанесе сериозни щети по пътища, мостове и енергийна инфраструктура. Бяха засегнати и няколко водноелектрически централи по поречието на река Тришули, като на места съоръженията бяха затрупани от кал, камъни, дървета и отломки.

Мащабът на разрушенията поставя допълнителен натиск върху Непал, чиято икономика разчита в значителна степен на туризма, паричните преводи от граждани, работещи в чужбина, и хидроенергетиката.

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  • Как започна бедствието

Наводнението на 26 август беше предизвикано от внезапното срутване на част от ледник в Хималаите в района на границата между Непал и Тибет. Огромна маса от лед, скали, кал и отломки се стовари в речната система и предизвика разрушителна приливна вълна.

Първоначално имаше предположения, че срутването може да е било предизвикано от земетресение. Американската геоложка служба обаче установи, че регистрираната сеизмична енергия всъщност е била породена от самото срутване на лед и скали, последвано от свлачищен поток.

Вълната премина през населени места и засегна ключови транспортни и енергийни обекти в планинския район.

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  • Над 1400 са загиналите

По-новите данни показват, че броят на жертвите е достигнал над 1400 души. Стотици хора продължават да се водят изчезнали, а спасителните екипи продължават да претърсват разрушени сгради и тунели.

Особено тежко е положението при хидроенергийните обекти по река Тришули, където работници са били блокирани в тунели след нахлуването на кал и отломки. Спасителните операции са затруднени от разрушената инфраструктура и огромните количества наноси.

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  • Възстановяването ще отнеме години

Още в края на август финансовият министър на Непал Свърним Уагле заяви пред Reuters, че първоначалната оценка за необходимите средства за възстановяване е между 4 и 5 млрд. долара. Тогава властите предупредиха, че загубите и щетите все още се оценяват.

Мащабът на бедствието наложи страната да потърси международна помощ и специализирана техника. Сега финансирането от Световната банка трябва да подпомогне първия етап от възстановяването на жизненоважната инфраструктура и основните обществени услуги.

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Учените междувременно посочват и по-широкия климатичен контекст на бедствието. Според анализ, цитиран от Reuters, повишаването на температурите в Хималаите и свързаното с него топене и изтъняване на ледниците вероятно са допринесли за нестабилността на ледниковите маси, макар че климатичните промени не могат да бъдат посочени като единствен непосредствен причинител на конкретното срутване.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
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