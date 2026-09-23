След бедствието с над 1400 жертви: Световната банка отпусна 170 млн. долара за Непал

С ветовната банка съобщи, че е осигурила до 170 млн. долара спешно финансиране за подкрепа на непосредствените мерки на правителството на Непал след катастрофалните наводнения в края на август, предаде Reuters.

Средствата ще бъдат насочени към започване на възстановяването на критична инфраструктура и основни услуги, засегнати от бедствието.

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„Осигурихме до 170 млн. долара спешно финансиране, за да подкрепим непосредствените действия на правителството и да започнем възстановяването на критичната инфраструктура и основните услуги“, заяви Световната банка.

Щетите се оценяват на близо 4,8 млрд. долара

Правителството на Непал оценява разходите за възстановяване след наводнението от 26 август на около 4,78 млрд. долара. Сумата е близка до десет процента от икономиката на страната.

Бедствието нанесе сериозни щети по пътища, мостове и енергийна инфраструктура. Бяха засегнати и няколко водноелектрически централи по поречието на река Тришули, като на места съоръженията бяха затрупани от кал, камъни, дървета и отломки.

Мащабът на разрушенията поставя допълнителен натиск върху Непал, чиято икономика разчита в значителна степен на туризма, паричните преводи от граждани, работещи в чужбина, и хидроенергетиката.

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Как започна бедствието

Наводнението на 26 август беше предизвикано от внезапното срутване на част от ледник в Хималаите в района на границата между Непал и Тибет. Огромна маса от лед, скали, кал и отломки се стовари в речната система и предизвика разрушителна приливна вълна.

Първоначално имаше предположения, че срутването може да е било предизвикано от земетресение. Американската геоложка служба обаче установи, че регистрираната сеизмична енергия всъщност е била породена от самото срутване на лед и скали, последвано от свлачищен поток.

Вълната премина през населени места и засегна ключови транспортни и енергийни обекти в планинския район.

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Над 1400 са загиналите

По-новите данни показват, че броят на жертвите е достигнал над 1400 души. Стотици хора продължават да се водят изчезнали, а спасителните екипи продължават да претърсват разрушени сгради и тунели.

Особено тежко е положението при хидроенергийните обекти по река Тришули, където работници са били блокирани в тунели след нахлуването на кал и отломки. Спасителните операции са затруднени от разрушената инфраструктура и огромните количества наноси.

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Възстановяването ще отнеме години

Още в края на август финансовият министър на Непал Свърним Уагле заяви пред Reuters, че първоначалната оценка за необходимите средства за възстановяване е между 4 и 5 млрд. долара. Тогава властите предупредиха, че загубите и щетите все още се оценяват.

Мащабът на бедствието наложи страната да потърси международна помощ и специализирана техника. Сега финансирането от Световната банка трябва да подпомогне първия етап от възстановяването на жизненоважната инфраструктура и основните обществени услуги.

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Учените междувременно посочват и по-широкия климатичен контекст на бедствието. Според анализ, цитиран от Reuters, повишаването на температурите в Хималаите и свързаното с него топене и изтъняване на ледниците вероятно са допринесли за нестабилността на ледниковите маси, макар че климатичните промени не могат да бъдат посочени като единствен непосредствен причинител на конкретното срутване.