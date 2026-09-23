Свят

Рубио и Лавров се срещат в Ню Йорк: Войната в Украйна отново е във фокуса

Американският и руският първи дипломат ще разговарят в деня, в който Зеленски ще говори пред Общото събрание на ООН

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2026, 09:46
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А мериканският държавен секретар Марко Рубио ще се срещне с руския министър на външните работи Сергей Лавров днес в Ню Йорк, в кулоарите на Годишната сесия на Общото събрание на ООН. Това съобщи Държавният департамент, предаде Reuters.

Разговорът между двамата първи дипломати се провежда на фона на продължаващата война в Украйна и подновените дипломатически усилия на Вашингтон за намиране на път към прекратяване на конфликта.

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Срещата ще се състои в същия ден, в който украинският президент Володимир Зеленски трябва да направи изказването си пред Общото събрание на ООН.

  • Рубио и Лавров отново на масата за разговори

Рубио и Лавров вече са провеждали разговори в рамките на дипломатическите усилия на администрацията на Доналд Тръмп за прекратяване на войната.

Предстоящата среща в Ню Йорк идва в момент, когато Вашингтон продължава да търси възможности за преговори между Москва и Киев. Лавров заяви миналата седмица, че Русия няма да спре бойните действия, докато текат евентуални преговори.

Руският външен министър е в Ню Йорк за участие в Общото събрание на ООН, като се очаква той да направи изказване пред форума в събота.

Срещата между Сергей Лавров и Марко Рубио в Манила приключи след повече от 30 минути

  • Какво обсъдиха Зеленски и Тръмп

Срещата между Рубио и Лавров се провежда ден след разговора между американския президент Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

Двамата президенти се срещнаха във вторник в централата на ООН в Ню Йорк. По информация на украинското президентство те са обсъдили стъпки, които биха могли да създадат условия за дипломатическо решение на конфликта, както и подкрепата за Украйна през зимата.

Зеленски заяви след срещата, че Киев е готов да обсъди прекратяване на ударите по енергийни обекти, ако Русия поеме същия ангажимент. Според него е обсъждан и вариант за по-широко прекратяване на огъня, свързано с енергийната инфраструктура.

Двамата са разговаряли и за противовъздушната отбрана на Украйна и за производството на американски ракети „Пейтриът“ в страната.

Рубио и Лавров се срещат в кулоарите на ООН

  • Войната продължава на фона на дипломатическите усилия

Въпреки дипломатическите контакти между Вашингтон, Москва и Киев, бойните действия продължават.

На 22 септември Русия е извършила нови въздушни удари по Украйна, като украинските власти съобщиха за жертви в различни райони на страната. Украинската армия от своя страна продължава атаките срещу руски енергийни и промишлени обекти. И двете страни отричат да целят цивилното население.

Според Института за изследване на войната на 22 септември нито руските, нито украинските сили са постигнали значително териториално придвижване по фронта.

Рубио: В действителност Русия не иска мир в Украйна

  • Какво може да последва

Срещата между Рубио и Лавров е поредният дипломатически контакт между Вашингтон и Москва, докато администрацията на Тръмп се опитва да поддържа разговорите за прекратяване на войната.

Засега няма обявени конкретни договорености между Русия и САЩ за прекратяване на бойните действия. Срещата в Ню Йорк се провежда в рамките на поредица от дипломатически контакти, в които отделно участват американски, руски и украински представители.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
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