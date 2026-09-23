Скандал във влака Варна - Шумен: Разлята бира доведе до намеса на полицията

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С кандал между пътник и служители на БДЖ наложи намесата на полицията във влака по линията Варна - Шумен.

Случаят е от 20 септември.

По време на проверка на билетите в един от вагоните възникнал спор между служители на железницата и мъж, който пиел бира. В момента, в който композицията намалила скоростта си, напитката се разляла върху седалката.

Как се стигнало до намесата на полицията

По разкази на очевидци между пътника и служителите възникнал спор, последвали обвинения, обиди и заплахи. Заради ескалацията на ситуацията служителите на железницата потърсили съдействие от полицията.

Влакът бил спрян на гара Тополи, където служителите изчакали пристигането на униформените. След това пътникът бил задържан.

Ръководителят на отдел „Сигурност“ към БДЖ Тодор Тодоров обясни, че служителите са обучени първо да се опитват да овладеят подобни ситуации чрез разговор.

„Нашите служители са обучени при всяка ситуация да се отнасят по възможно най-спокойния начин - с думи и поведение да успокоят пътника. При невъзможност тогава се търси съдействие от органите на МВР“, каза Тодоров пред NOVA.

По думите му случаят е станал в един от новите влакове.

„При проверка на документите на пътник се установява, че той е разлял бира върху седалката. Кондукторът му е направил забележка да си почисти. Той е отказал. Потърсено е съдействие от началника на влака. Пътникът е започнал да проявява агресивно поведение, станал е и е избутал нашите служители. Тогава те се обаждат на органите на МВР“, разказа Тодоров.

Каква е глобата

Глобата за разлята бира във влака е 5 евро. По думите на Тодоров пътникът е отказал да я плати.

След възникналия конфликт и намесата на служителите на БДЖ се е наложило влакът да спре на гара Тополи до пристигането на полицията.