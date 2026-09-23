Свят

Две българки обрали златарски магазин и оптика в Турция

Жените са заснети от охранителни камери, а според полицията след кражбите са се върнали в България

23 септември 2026, 13:06
Две българки обрали златарски магазин и оптика в Турция
Източник: iStock
  • Две български гражданки са заподозрени за две кражби в центъра на Одрин, от бижутериен магазин са взети златни изделия за около 300 хил. турски лири, а от оптика, очила за 25 хил. лири.
  • Кражбите са заснети от охранителни камери. Според полицията едната жена разсейвала продавача, докато другата вземала изделията от витрината; след това двете посетили оптиката и откраднали очила.
  • Заподозрените са на 27 и 32 години и са се върнали в България, след като са извършили кражбите. Турската полиция е установила самоличността им и продължава разследването.

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Две български гражданки са заподозрени за кражби от бижутериен магазин и оптика в центъра на Одрин, предава Sözcü Gazetesi.

Двете жени с българско гражданство, влезли като клиентки в бижутерски магазин в Одрин, са откраднали златни изделия на стойност 300 хиляди турски лири, а от оптика, очила за 25 хиляди лири.

На 16 септември на затворената за движение улица „Сарачлар“ в града са извършени кражби от бижутерски магазин и оптика.

Първоначално двете жени влезли в бижутерския магазин като клиентки и започнали да разглеждат изделията под предлог, че искат да купят злато. Докато едната от тях се пазаряла с продавача относно валутните курсове, другата взела златните изделия от витрината.

След като излезли от магазина, жените отишли в разположената на същата улица оптика и откраднали очила от витрината.

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И двата случая са заснети от охранителните камери на търговските обекти.

След подадени сигнали от собствениците на търговските обекти екипи на Отдела за борба с кражбите и джебчийството към Дирекцията на полицията в Одрин са започнали работа по случая.

При разследването, в рамките на което са били прегледани и записите от охранителните камери, е установено, че заподозрените са 27-годишна и 32-годишна, и двете с българско гражданство.

Установено е, че след извършването на кражбите заподозрените са се върнали в България.

Полицията продължава разследването по случаите.

Източник: Sözcü Gazetesi      
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