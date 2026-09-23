България

Демерджиев сезира НАП за разходи за полети на Делян Пеевски за над 5 млн. евро

Сигналът е във връзка с публични изказвания на председателя на ДПС в петък

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2026, 10:09
Демерджиев сезира НАП за разходи за полети на Делян Пеевски за над 5 млн. евро
Източник: БТА

М инистърът на вътрешните работи изпрати до Националната агенция за приходите (НАП) сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председателя на парламентарна група на ДПС Делян Пеевски, съобщиха от МВР.

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Уточнява се, че сигналът е във връзка с публични изказвания на народния представител в петък, отразени на официалния сайт на политическата формация, където е посочен следният цитат: „На въпрос за това от кого са плащани полетите му, Делян Пеевски беше категоричен: Аз и моето семейство! Казвам го ясно - за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети.“

Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаква НАП да провери - действителния размер на извършените от Пеевски плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи; периода, през който са извършени тези разходи; източника и произхода на средствата, с които са заплатени; наличните декларирани от лицето доходи за съответните данъчни периоди; съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи.

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Също Демерджиев иска да се провери дали средствата са доходите, подлежащи на деклариране и облагане, и дали са извършени лично, или са заплатени от трето лице. Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди.

Миналата седмица правителството съобщи на брифинг, че полети на председателя на ДПС Делян Пеевски са финансирани чрез средства от обществени поръчки за мантинели. По-късно в Народното събрание Делян Пеевски определи твърденията като измислици.

В края на август министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия начин на живот при лидера на ДПС Делян Пеевски.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Константин Костов    
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