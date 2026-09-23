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"Тя е напълно съкрушена": Синди Кроуфорд е в шок след смъртта на сина си Пресли

Супермоделът Синди Кроуфорд и семейството й са в шок след трагичната загуба на 27-годишния Пресли Гербер. Макар да водеше открита битка с депресията и зависимостите, внезапната му смърт остави близките му в неописуема скръб

Стела Христова Стела Христова

23 септември 2026, 12:09
"Тя е напълно съкрушена": Синди Кроуфорд е в шок след смъртта на сина си Пресли
Източник: Getty Images

С упермоделът Синди Кроуфорд е „съкрушена“ от трагичната загуба на сина си Пресли, който почина едва на 27-годишна възраст, съобщава източник пред списание PEOPLE.

Пресли Гербер почина на 20 септември след вероятна свръхдоза.

„Най-свободен се чувствах, когато бях честен със себе си“: Последното послание на Пресли Гербер месеци преди смъртта му

„Синди е в пълен шок от опустошителната кончина на Пресли“, споделя близък до Кроуфорд и добавя: „Тя е съкрушена“.

Пресли, чийто баща е съпругът на Кроуфорд - бизнесменът Ранде Гербер, почина на 20 септември. По първоначални данни причината е вероятна свръхдоза, довела до сърдечен арест.

Полицейските регистри в Санта Моника показват, че сигналът за предозиране е получен сутринта на 20 септември от здравно заведение в района. В съобщението до дежурния е отбелязано и спиране на сърдечната дейност.

Източник, близък до 25-годишната сестра на Пресли - Кая Гербер, заяви пред PEOPLE, че цялото семейство е в „пълен шок“.

„Тъгата им е неописуема“, споделя той.

„Кая се възхищаваше на това колко открит беше Пресли относно вътрешните си битки. Всички се гордееха с него и с това, че намираше сили да помага на другите“, споделя той.

Втори източник потвърждава, че Синди и Ранде винаги са били плътно до сина си през годините, в които той се бореше със своите демони.

Синът на Синди Крауфорд почина на 27-годишна възраст

„Това никога не е било случай на отсъстващи холивудски родители“, казва той.

„Синди и Ранде направиха всичко възможно да го подкрепят. Винаги бяха до него и впрегнаха всички възможни ресурси, за да му помогнат. Семейството бе изключително задружно, а Пресли бе безкрайно обичан.“, сподели още източникът.

Според доклада на съдебния лекар от окръг Лос Анджелис, аутопсията е извършена, но официалното заключение за причината за смъртта е отложено.

В официално становище медицинският експерт съобщава, че случаят се разследва: „Разследването продължава и на този етап информацията е ограничена. Смъртта е констатирана в 09:45 ч. на 20 септември 2026 г. от пристигналия медицински екип. Водеща агенция по разследването е полицейското управление в Санта Моника“.

От службата на съдебния лекар уточниха, че са в начален етап на работата и са назначени допълнителни токсикологични тестове и изследвания, което може да отнеме няколко месеца.

Приживе Пресли говореше открито за проблемите си с психичното здраве и употребата на вещества.

„Тъй като самият аз преминах през депресия и психологически сривове, си казах, че ако успея да помогна дори на един човек да се измъкне от дупката, в която бях, значи си е струвало“, сподели той в подкаста Studio 22 през 2023 г.

„Психичното здраве е огромен проблем. То заема огромна част от живота ми - работа 24/7. Единственото, което наистина искам, е да помагам на хората, които се борят с проблеми и вредни навици. Всеки заслужава подкрепа, без да бъде нападан“, споделя тогава той.

Той добави още: „Видях и научих много. Надявам се хората да се учат от моите грешки, за да не се налага да преминават през същото“.

Последната публична изява на Пресли бе през юни на благотворително събитие в Малибу, Калифорния. На кадрите той се усмихва до родителите си, прегърнал баща си. 60-годишната Кроуфорд и 64-годишният Ранде присъстваха, за да го подкрепят по време на участието му в дискусия, посветена на психичното здраве.

Относно живота си под лупата на общественото внимание, Пресли признава, че дълго време е изпитвал натиск да бъде перфектен, но в крайна сметка е открил свободата, показвайки своята уязвимост.

„Почувствах се истински свободен едва когато най-накрая бях честен със самия себе си“, сподели той пред публиката.

Редактор: Стела Христова
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