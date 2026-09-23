Зимата напомни за себе си: 0 градуса в Пампорово, първи сняг в Родопите

Есента стартира с облаци, дъжд и температури до 22°

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М инимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Есента стартира с облаци, дъжд и температури до 22°

Още по-хладно е усещането в района на високите части на Родопите, където температурите рязко се понижиха с настъпването на астрономическата есен.

Над 10 градуса разлика за едно денонощие

В района на Рожен термометрите са отчели 1 градус, съобщиха от местната Метеорологична служба.

Застудяването там е особено осезаемо. Само за последното денонощие температурната амплитуда е над 10 градуса. Вчера на Рожен е измерена максимална температура от 13 градуса, докато тази сутрин стойностите са паднали до 1 градус.

Така в рамките на едно денонощие времето в Родопите се промени от типично есенно към условия, напомнящи за наближаващата зима.

Първите снежинки вече паднаха

В Пампорово вчера са се появили и първите за сезона снежинки. Макар да не става дума за трайна снежна покривка, появата им е знак за рязкото застудяване във високите части на планината.

С настъпването на астрономическата есен температурите в планинските райони традиционно започват да се понижават по-бързо, особено през нощта и в ранните сутрешни часове.

Разликата между дневните и нощните температури вече се усеща отчетливо, а в най-високите части на Родопите стойностите около и под нулата стават възможни още в началото на сезона.

В сряда облачността ще бъде променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 10°, по-високи - по Черноморието, а максималните ще бъдат между 17° и 22°.

В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната - около 17°.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.