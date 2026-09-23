Граждани се затварят в клетки пред НС в знак на протест

Демерджиев сезира НАП за разходи за полети на Делян Пеевски за над 5 млн. евро

Заплашена ли е България от недостиг на горива и защо дизелът скочи драстично

Нови тайни от Деултум - римският град на лукса, който изненада археолозите край Бургас

Делото за смъртта на Филип Арсов започва отначало, близките му - на протест пред Съдебната палата

Тежка катастрофа с три жертви на пътя Казанлък - Стара Загора, свидетели разказват, че шофьор е изхвърлил баща си от кола

Спор за свлачището във варненския квартал „Аспарухово“: ВиК и архитектите с различни версии

О рганизацията „Невидими животни“ започва протестна акция под надслов „Седмици в клетка“ до сградата на Народното събрание. С нея активистите настояват депутатите да изпълнят поетите ангажименти за законодателни промени, с които да бъде забранено отглеждането на телета в единични изолационни клетки.

„Живот, а не затвор“: Протест пред НС настоява за забрана на отглеждането на телета в клетки

Протестът ще продължи поне две седмици. През цялото време на място ще има доброволци, които ще се сменят на 12-часови смени. По думите на председателя на организацията Стефан Димитров около 200 души ще се включат в акцията.

Какво искат протестиращите

Според „Невидими животни“ в България все още е разрешено теле да бъде отделено от майката непосредствено след раждането, след което да бъде отглеждано в тясна единична изолационна клетка.

„Това е нехуманно и това е жестоко. И това е нещо, което няма място в 21-ви век“, заяви Стефан Димитров.

Организацията настоява за законодателни промени, които да прекратят практиката на отглеждане на телета в индивидуални клетки.

"Те не могат да говорят, ти защо мълчиш?"

Над 150 000 подписа и обещания от депутати

Димитров припомни, че през юни „Невидими животни“ е внесла в Народното събрание петиция с над 150 000 подписа. Петицията е сред най-мащабните в България

По данни, цитирани от организацията, 82% от българските граждани подкрепят прекратяването на практиката.

„Нещо повече - 50 народни представители преди изборите обещаха, че ще подкрепят законодателни изменения за ограничаване на отглеждането на телета в единични клетки. До момента такива няма и ние сме тук, за да напомним на тези народни представители и на Народното събрание за поетия ангажимент и за отговора, който дължат на този морален въпрос“, каза Димитров.

По думите му каузата има подкрепа не само сред граждани и експерти, но и сред ветеринарни лекари, фермери и представители на браншови организации.

От организацията посочват, че фермери, които са премахнали клетките, съобщават за по-добро развитие на телетата, по-малко заболявания и смъртност, както и по-добри резултати за стопанствата.

Протест пред СГС с искане за ефективни присъди за насилието над животни

Акция имаше и през май

През май тази година демонстранти от „Невидими животни“ влязоха в клетки в близост до Народното събрание, за да привлекат внимание към условията, при които се отглеждат телета.

Тогава активистите призоваха за законодателни промени, които според тях трябва да гарантират по-свободно отглеждане на телетата.

Новата акция „Седмици в клетка“ ще продължи най-малко две седмици, като организаторите заявяват, че целта е темата отново да бъде поставена пред народните представители.