България

Жива верига и протест в Пловдив: Над 500 семейства срещу спорен строеж

Жители на центъра настояват за решение за терен между блокове и две детски площадки

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2026, 09:59
Нови тайни от Деултум - римският град на лукса, който изненада археолозите край Бургас

Нови тайни от Деултум - римският град на лукса, който изненада археолозите край Бургас
Кризата с горивата: Идва ли нов скок на цените в Европа и у нас

Кризата с горивата: Идва ли нов скок на цените в Европа и у нас
Радев: Контрабандата става тежко престъпление, променят Наказателния кодекс

Радев: Контрабандата става тежко престъпление, променят Наказателния кодекс
Зимата напомни за себе си: 0 градуса в Пампорово, първи сняг в Родопите

Зимата напомни за себе си: 0 градуса в Пампорово, първи сняг в Родопите
Скандал във влака Варна - Шумен: Разлята бира доведе до намеса на полицията

Скандал във влака Варна - Шумен: Разлята бира доведе до намеса на полицията
НС обсъжда нови правила за потребителските кредити

НС обсъжда нови правила за потребителските кредити
Как ще гласуват българите в чужбина: МВнР с подробности за организацията на вота

Как ще гласуват българите в чужбина: МВнР с подробности за организацията на вота
ЦИК тегли номерата на кандидатите за президентските избори

ЦИК тегли номерата на кандидатите за президентските избори

Н ад 500 семейства от центъра на Пловдив отново излизат на протест заради строеж на жилищна сграда в междублоково пространство. Теренът се намира между две детски площадки, а жителите на района настояват строителството да бъде спряно и мястото да запази предназначението си за обществено ползване, предава NOVA.

Всичко може да е узаконено, но това не значи, че е законно - спор за строеж край Марица в Пловдив

Протестът се провежда пред сградата на общината. Хората скандират „Искаме въздух“ и настояват местната власт да намери окончателно решение на казуса.

  • Жива верига пред багера

Недоволството на жителите започна още преди дни, когато граждани направиха жива верига пред строителната техника в опит да спрат работата на място.

Случаят не е нов. За строежа стана ясно още преди година, когато след репортаж на NOVA строителните дейности бяха преустановени.

Сега живеещите в съседните блокове отново настояват за окончателно решение и твърдят, че изграждането на жилищна сграда на този терен ще влоши условията за хората в района.

  • „Искаме въздух“

Един от основните аргументи на протестиращите е размерът на терена. По думите им пространството между блоковете е твърде малко за изграждането на нова жилищна сграда.

Жителите посочват още, че при подготовката на терена са били изсечени около 50-годишни дървета. Те се притесняват и за останалата растителност, която се намира в непосредствена близост до оградата на строежа.

Хората настояват на мястото да бъдат изградени нови детски площадки и облагородено пространство за живеещите в района.

Според протестиращите това би могло да стане чрез замяна на терена.

  • Какво казва общината

От местната власт посочват, че за строителството на сградата има издадено разрешение. То е било дадено в края на предишния кметски мандат.

Така спорът между живеещите в района и инвеститора продължава, а протестиращите настояват общината да намери начин строежът да бъде спрян и междублоковото пространство да остане достъпно за хората.

Жителите заявяват, че ще продължат да настояват за решение по случая, който вече повече от година предизвиква недоволство сред хората от района.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Протест Пловдив Строеж в междублоково пространство Гражданско недоволство Застрояване Зелени площи Община Пловдив Жива верига Разрешение за строеж Искаме въздух
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Кейт Мидълтън блесна с бижута на Даяна и Кралицата майка на звездната премиера на „Digger“

Кейт Мидълтън блесна с бижута на Даяна и Кралицата майка на звездната премиера на „Digger“

Скандал във влака Варна - Шумен: Разлята бира доведе до намеса на полицията

Скандал във влака Варна - Шумен: Разлята бира доведе до намеса на полицията

5 сурови истини за военната мощ на Владимир Путин

5 сурови истини за военната мощ на Владимир Путин

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен
Ексклузивно

Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен

Преди 2 часа
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”
Ексклузивно

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Преди 1 час
Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър
Ексклузивно

Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

Преди 1 час
Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта
Ексклузивно

Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кога детето има нужда от очен лекар: Симптомите, които родителите трябва да следят

Кога детето има нужда от очен лекар: Симптомите, които родителите трябва да следят

Любопитно Преди 55 минути

Демерджиев сезира НАП за разходи за полети на Делян Пеевски за над 5 млн. евро

Демерджиев сезира НАП за разходи за полети на Делян Пеевски за над 5 млн. евро

България Преди 55 минути

Сигналът е във връзка с публични изказвания на председателя на ДПС в петък

Иран с условия към Тръмп: Ето какво поиска, за да отвори Ормузкия проток

Иран с условия към Тръмп: Ето какво поиска, за да отвори Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Арагчи е предал на Уиткоф исканията на Техеран за прекратяване на войната и възстановяване на корабоплаването през стратегическия проток

Снимката е илюстративна

Призрачната котка от Боливия: Помислиха я за домашно коте, оказа се нов вид

Любопитно Преди 2 часа

Тигровите котки са малки петнисти диви котки, срещащи се в цяла Централна и Южна Америка, от Коста Рика до Боливия и Аржентина. Те си приличат изключително много и дори на експертите им е трудно да ги разграничат

„Не знам какво е това!“: Куриозната сцена, в която Кари Брадшоу отказа да използва iPhone

„Не знам какво е това!“: Куриозната сцена, в която Кари Брадшоу отказа да използва iPhone

Любопитно Преди 2 часа

Спомняте ли си момента от „Сексът и градът“, когато първото поколение смартфон на Apple се оказа прекалено сложно за любимата ни нюйоркска модна икона

Тръмп с нов удар по бежанската политика

Тръмп с нов удар по бежанската политика

Свят Преди 2 часа

Администрацията на американския президент планира да ограничи броя на бежанците, които САЩ ще приемат през 2027 г., до 17 500 души

<p>Празник е! Вижте на кого отдаваме почит днес</p>

23 септември: Отдаваме почит на двама светци, какво се знае за тях

Любопитно Преди 2 часа

Кои са свети Йоан Предтеча и света Раиса

Зеленски: Русия готви нова масирана атака срещу Украйна

Зеленски: Русия готви нова масирана атака срещу Украйна

Свят Преди 2 часа

Украинският президент заяви, че Киев търси допълнителни средства за противовъздушна отбрана и настоя санкциите срещу Москва да останат в сила

Какво съдържа споразумението за сигурност между САЩ, Дания и Гренландия

Какво съдържа споразумението за сигурност между САЩ, Дания и Гренландия

Свят Преди 3 часа

Целта на документа е да сложи край на продължилото месеци напрежение около самоуправляващата се датска територия

Президентът на Иран пристигна в Ню Йорк, ще говори пред ООН на фона на войната със САЩ

Президентът на Иран пристигна в Ню Йорк, ще говори пред ООН на фона на войната със САЩ

Свят Преди 3 часа

Държавният департамент обяви миналата седмица, че е одобрил визи за Пезешкиан и за външния министър Абас Арагчи

Йотова от Ню Йорк: ЕС трябва да има по-важна роля за конфликтите в Украйна и Близкия изток

Йотова от Ню Йорк: ЕС трябва да има по-важна роля за конфликтите в Украйна и Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Президентът заяви, че мирът е бил най-често използваната дума на срещите в ООН и призова за конкретни решения и дипломация

.

От страна на емигранти Германия стана страна на имигранти

Свят Преди 4 часа

В Германия се говори много за имиграцията и притока на чужденци. Забравя се, че навремето милиони германци са напуснали страната в търсене на по-добър живот

„Това е телесна дисморфия“: Защо поколението Z обяви война на любимата дреха на милениалите

„Това е телесна дисморфия“: Защо поколението Z обяви война на любимата дреха на милениалите

Любопитно Преди 4 часа

Поколението Z официално обяви спортните клинове за отживелица. Младите сменят прилепналите екипи с широки долнища и шорти, а причините за тази промяна във фитнес модата се оказват много по-дълбоки от чисто естетическото предпочитание

,

Забравете скъпите фитнеси: Ново изследване посочи най-доброто упражнение за здрави кости

Любопитно Преди 4 часа

Мащабно изследване върху над 18 000 души установи, че 2-3 часа бързо ходене или джогинг на седмица са достатъчни за забавяне на загубата на костна плътност с напредването на възрастта

Есента стартира с облаци, дъжд и температури до 22°

Есента стартира с облаци, дъжд и температури до 22°

България Преди 4 часа

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а в София около 7°

Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека с казуса с Ива Михайлова

Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека с казуса с Ива Михайлова

Свят Преди 12 часа

Президентът поздрави Тюрк за активната му дейност за защита на човешките права

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Люлка посреща планинарите над Литаково

sinoptik.bg
1

Наблюдаваме птици от нова кула в "Калимок-Бръшлен"

sinoptik.bg

ТОП 5 в зодиака: Жените, които умеят да прелъстяват

Edna.bg

Днес молитвите се сбъдват - виж кой празнува имен ден

Edna.bg

Кабинетът внася промени в Наказателния кодекс - контрабандата става тежко престъпление

Nova.bg

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан” (СНИМКА)

Nova.bg