Жива верига и протест в Пловдив: Над 500 семейства срещу спорен строеж

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Н ад 500 семейства от центъра на Пловдив отново излизат на протест заради строеж на жилищна сграда в междублоково пространство. Теренът се намира между две детски площадки, а жителите на района настояват строителството да бъде спряно и мястото да запази предназначението си за обществено ползване, предава NOVA.

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Протестът се провежда пред сградата на общината. Хората скандират „Искаме въздух“ и настояват местната власт да намери окончателно решение на казуса.

Жива верига пред багера

Недоволството на жителите започна още преди дни, когато граждани направиха жива верига пред строителната техника в опит да спрат работата на място.

Случаят не е нов. За строежа стана ясно още преди година, когато след репортаж на NOVA строителните дейности бяха преустановени.

Сега живеещите в съседните блокове отново настояват за окончателно решение и твърдят, че изграждането на жилищна сграда на този терен ще влоши условията за хората в района.

„Искаме въздух“

Един от основните аргументи на протестиращите е размерът на терена. По думите им пространството между блоковете е твърде малко за изграждането на нова жилищна сграда.

Жителите посочват още, че при подготовката на терена са били изсечени около 50-годишни дървета. Те се притесняват и за останалата растителност, която се намира в непосредствена близост до оградата на строежа.

Хората настояват на мястото да бъдат изградени нови детски площадки и облагородено пространство за живеещите в района.

Според протестиращите това би могло да стане чрез замяна на терена.

Какво казва общината

От местната власт посочват, че за строителството на сградата има издадено разрешение. То е било дадено в края на предишния кметски мандат.

Така спорът между живеещите в района и инвеститора продължава, а протестиращите настояват общината да намери начин строежът да бъде спрян и междублоковото пространство да остане достъпно за хората.

Жителите заявяват, че ще продължат да настояват за решение по случая, който вече повече от година предизвиква недоволство сред хората от района.