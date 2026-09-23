Свят

ЕС сваля санкциите срещу руските милиардери Усманов и Фридман

Решението предизвика критики от Украйна и няколко европейски държави, които предупредиха за опасен прецедент

23 септември 2026, 11:48
ЕС сваля санкциите срещу руските милиардери Усманов и Фридман
Снимката е илюстративна   
Източник: IStock
  • ЕС се е договорил да извади Алишер Усманов и Михаил Фридман от санкционния списък, след като Франция настоя за премахването на ограниченията, а Латвия се е съгласила да се въздържи; целият настоящ списък ще бъде замразен за три години.
  • Сделката предизвика остри критики от Украйна и някои държави членки. Киев я определи като неоправдана, докато Латвия и Швеция изразиха несъгласие с отпадането на санкциите. Латвийският премиер заяви, че страната ще продължи да прилага национални ограничения срещу двамата.
  • Зад дипломатическия компромис стоят и други интереси: според текста Франция е поела ангажименти за засилване на военното си присъствие в Латвия и разговори за френското ядрено възпиране, а Financial Times съобщава за възможна връзка с усилията на Париж за освобождаване на френски граждани, задържани в Азербайджан.

Двама от най-богатите руснаци скоро може отново да получат възможност да развиват дейността си в ЕС, след като блокът предприе стъпки за отмяна на ограниченията срещу тях и бизнес империите им като част от сложна дипломатическа сделка с високи залози.

Във вторник държавите членки постигнаха споразумение за изваждането на Алишер Усманов и Михаил Фридман от санкционния списък, съобщиха пред POLITICO петима дипломати, пожелали анонимност, за да говорят откровено.

Повече от седмица Франция блокираше целия режим на индивидуални санкции на ЕС в неочаквано противопоставяне, което създаваше риск около 3000 санкционни мерки да изтекат, ако не бъдат подновени. Предишните преговори приключиха без споразумение в понеделник вечерта, след като балтийските държави първоначално отказаха да дадат съгласието си.

По-рано този месец Париж започна изненадваща кампания за отпадане на санкциите срещу Усманов, милиардер с интереси в минната индустрия и телекомуникациите, като посочи, че става въпрос за „въпрос на националната сигурност“. Люксембург, от своя страна, отдавна настояваше за изваждането от списъка на банковия магнат Фридман, който съди страната заради достъпа до активи, замразени от Великото херцогство.

Редица държави, сред които скандинавски и балтийски страни, предупредиха, че подобен ход може да застраши целия санкционен списък, което накара други правителства да лобират за собствените си по-тесни национални интереси. Пробивът настъпи, след като Латвия, която беше най-гласният противник на предложението, се съгласи да се въздържи при гласуването.

Като част от сделката настоящият списък с имена ще бъде замразен за три години, което на практика отлага по-нататъшните дебати до 2029 г. Споразумението трябваше да влезе в сила, ако държавите членки представят писменото си съгласие до 18:00 часа във вторник.

„Готово е“, заяви един от дипломатите. „Въпросът е какво са получили балтийските държави в замяна“, допълни той. 

ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

  • Латвия защитава сделката

Премиерът на Латвия Андрис Кулбергс защити отстъплението на Рига, като заяви, че страната „ще продължи да настоява за налагането на допълнителни санкции на ЕС срещу Русия“.

В изявление, публикувано на сайта на латвийското правителство, премиерът отбеляза също, че Латвия е била „единствената държава членка на ЕС“, която „до самия край“ се е противопоставяла на премахването на „политически мотивирани лица“ от индивидуалния санкционен списък.

В същото време той разкри, че френският президент Еманюел Макрон се е съгласил да започне разговори с Латвия за присъединяването ѝ към френската инициатива за ядрено възпиране, както и че е „изразил ангажимент за засилване на френското военно присъствие в Латвия, особено в областта на противовъздушната отбрана“.

„Подобен ангажимент ще засили не само сигурността на Латвия, но и тази на целия източен фланг на НАТО“, добави той.

Франция предизвика недоволство сред други членки на ЕС, след като в кратък срок обяви подкрепата си за Усманов, като заяви единствено, че решението е свързано с „конкретен въпрос на националната сигурност“ и че Париж „желае да отговори положително на международни партньори, които са се обърнали към нас във връзка с г-н Усманов“.

Въпреки това френският министър по европейските въпроси Бенжамен Хадад определи резултата от вторник като победа за европейската солидарност.

„Запазваме много силен единен фронт по отношение на санкциите срещу Русия“, заяви Хадад пред POLITICO. „Провеждаме тези дискусии. Държавите членки отчитат въпросите на националната сигурност и други съображения. Но най-важното е, че за пореден път показахме нашето единство и решимост да окажем икономически натиск върху Русия заради нейната агресивна война“, допълни Хадад.

  • Украйна осъди „срамната“ сделка

Киев поведе критиките срещу маневрата около санкционния списък, като украинският външен министър Андрий Сибиха определи изваждането на Усманов и Фридман като „срамно и неоправдано“.

„Москва празнува, защото получи това, което искаше: усещане за безнаказаност, унижението на ЕС и разделение сред европейците“, написа той в X.

Financial Times съобщи, че изваждането от санкционния списък е част от сделка, която може да доведе до освобождаването на френски граждани, задържани в Азербайджан. Париж значително засили ролята си в Южен Кавказ в подкрепа на Армения, проевропейска демокрация, която от десетилетия е въвлечена в конфликт с Азербайджан.

Някои обаче изразиха опасения за прецедента, който подобна сделка може да създаде.

„Ако информациите бъдат потвърдени, Европа не трябва да превръща санкциите в разменна монета“, заяви латвийският евродепутат Рихардс Колс, член на комисията по външни работи на Европейския парламент. „Франция има пълното право и задължение да търси освобождаването на своите граждани. Но цената не може да бъде облекчаване на санкциите срещу руски олигарх, санкциониран заради връзките си с режима на Путин“, каза още Колс.

Шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард също се обяви срещу изваждането на двамата от списъка.

„Дълбоко съжалявам за премахването на две юридически обосновани санкционни мерки от списъка“, заяви тя. „Санкциите са ключов елемент от продължаващия отговор на ЕС на агресивната война на Русия срещу Украйна. Трябва да увеличим натиска върху Русия и подкрепата си за Украйна“, посочва Стенергард.

Украинският външен министър Сибиха отбеляза, че държавите членки все още могат индивидуално да се противопоставят на сделката.

„Все още има начин да помрачим празненствата в Москва. Призовавам всички държави членки на ЕС още сега да обявят, че ще наложат свои национални санкции на тези две лица Усманов и Фридман, написа той. 

Латвийският премиер обеща, че страната му ще направи именно това и ще „продължи да използва всички правни инструменти, с които разполага, за да предотврати освобождаването на средствата и икономическите ресурси на тези лица в Латвия“.

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  • Информационна безизходица

Няколко държави неофициално са изразили недоволство, че на заседанието на Корепер, срещата на посланиците на страните членки, на която се вземат решенията за продължаването на санкциите, не е била предоставена допълнителна информация.

„На посланиците беше казано, че има причини, свързани с националната сигурност. Корепер не е подходящото място за подробно обсъждане на тези въпроси“, заяви високопоставен френски дипломат, пожелал анонимност, за да говори откровено за чувствителните разговори от миналата седмица. „Преди седмица на държавите членки беше казано, че ако се нуждаят от повече конкретика, могат да я получат по съответните канали“, допълни той.

Усманов последователно отрича да е подкрепял руските военни действия, отхвърля определението „олигарх“ и води кампания за премахването си от санкционния списък. Фридман също твърди, че изземването на активите му е незаконно.

„Може би тези двама олигарси са много щастливи днес“, заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в ООН в Ню Йорк във вторник. „Но те не ме познават. Ще дойда в Европа със същите имена отново“, каза още Зеленски.

Източник: POLITICO    
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