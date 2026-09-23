България

Радев: Контрабандата става тежко престъпление, променят Наказателния кодекс

Премиерът обяви промени, с които митнически нарушения ще бъдат инкриминирани, а отговорност ще носят и служители, които умишлено прикриват нарушения

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2026, 10:17
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П ромени в Наказателния кодекс, с които да бъдат инкриминирани митническите нарушения, ще бъдат внесени от правителството. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

По думите му досега тези нарушения са се разглеждали като административни провинения.

„Досега те се третират като административни провинения, през годините нямаше политическа воля това да се случи, защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление“, заяви Радев, цитиран от DarikNews.bg.

  • Отговорност и за служители, които прикриват нарушения

Премиерът посочи, че предлаганите промени няма да засягат само хората, които извършват контрабанда, и редовите митнически служители.

Според Радев в обхвата им ще попаднат и т.нар. „чиновници на повикване“, които съзнателно си „затварят очите“ за нарушения.

Той не уточни в изказването си конкретните текстове и наказания, които ще бъдат предложени за тази категория служители.

  • Какво предвиждат промените

Правителството вече е публикувало проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който е предмет на обществено обсъждане.

Действащият Наказателен кодекс и към момента съдържа разпоредби, свързани с престъпленията против митническия режим, включително контрабандата.

Предстоящите промени са част от заявените от кабинета мерки за засилване на контрола и противодействие на корупцията и незаконните практики.

  • Радев: Манипулирането на информация също ще се преследва

Премиерът заяви още, че в законодателните промени ще бъде засегната и умишлената манипулация на информация, когато тя има за цел отклоняване на средства.

„Всяка информация, която е съзнателно манипулирана, с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление“, каза Радев.

Предложенията предстои да преминат през законодателната процедура, включително обсъждане и гласуване в Народното събрание.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
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