Учените предупреждават: „Супер Ел Ниньо“ счупи рекорд, чака ни най-тежкият сезон от 1000 години

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М акар да го делят месеци от своя пик, климатичният феномен „Супер Ел Ниньо“ вече чупи температурни рекорди.

Данните показват, че температурата на морската повърхност в тропическата част на Тихия океан е достигнала 3,07°C, изравнявайки пика от сезона 2015–2016 г. Учените обаче очакват тя да се повиши още повече, пише New York Post.

Super El Niño breaks record months before peak as scientists warn of worst season in 1,000 years https://t.co/gUg5wCTfeF pic.twitter.com/NbI9ZD02RA — New York Post (@nypost) September 22, 2026

„Много е вероятно този месец (септември) да отчете най-високите месечни отклонения в историята на измерванията“, заяви за Phys.org Зийк Хаусфадър, съавтор на изчерпателните доклади на ООН за изменението на климата.

Въз основа на анализ на 14 различни климатични модела, Хаусфадър установи, че температурите могат да достигнат пик от 4,0°C над нормата през ноември и декември. Това би превърнало настоящия Ел Ниньо в най-мощния от 1000 години насам.

За сравнение, всяко повишение на температурата над 0,5°C се счита за обикновен Ел Ниньо, докато стойности над 2°C се определят като „Супер Ел Ниньо“.

Данните на Хаусфадър, представени подробно в анализ за Carbon Brief, измерват доколко дневните температури на океанската повърхност в региона „Ниньо 3.4“ (условен регион в Тихия океан) надвишават 30-годишната средна стойност.

Super El Niño breaks the temperature record months BEFORE its peak - as scientists warn it will be largest in at least 1,000 years https://t.co/KhSpfomNFu — Daily Mail (@DailyMail) September 22, 2026

В същото време Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA) все по-често прилага нов метод, наречен ONI (Nino3.4). Той сравнява темпа на затопляне в този регион с целия тропически пояс. Това дава по-добра обща картина на феномена, който се характеризира с необичайно високи температури на повърхността на Тихия океан.

За съжаление изследователите прогнозират, че този рекорд може да предизвика катастрофални метеорологични явления.

Според доклад на Guardian феноменът вече е обвиняван за горските пожари, разпалвани от сушата в Индонезия, както и за спирането на жизненоважните мусонни дъждове в Индия.

В същото време засушаването вече нанася тежки удари в Централна Америка, където унищожава посеви и добитък. То понижава и нивото на водата в Панамския канал, което води до забавяне на световната търговия.

Междувременно губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение в целия щат в очакване на зимни бури, предизвикани от Ел Ниньо, включително наводнения, свлачища и ерозия на крайбрежието.

Икономическите последици ще бъдат също толкова опустошителни.

„Изключително силните събития Ел Ниньо, като тези през 1997/1998 г. и 2015/2016 г., бяха свързани с щети за стотици милиарди долари в световен мащаб. Настоящото явление обаче ги оставя далеч зад гърба си“, предупреждава Хаусфадър.