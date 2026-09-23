Свят

Дипломатически сблъсък в ООН: Израел нарече „гротескен абсурд“ думите на Макрон за „Хамас“

Канцеларията на Нетаняху определи като „гротескен абсурд“ думите на френския президент, че „Хамас“ не действа на Западния бряг

Стела Христова Стела Христова

23 септември 2026, 09:47
Дипломатически сблъсък в ООН: Израел нарече „гротескен абсурд“ думите на Макрон за „Хамас“
Източник: БТА/АР

И зраел реагира остро на изказването на френския президент Еманюел Макрон пред Общото събрание на ООН, в което той разкритикува действията на Израел на Западния бряг, като заяви, че „Хамас“ не е активен на тази територия, където се намира Палестинската автономия, предаде Франс прес.

„Гротескният абсурд на думите на Еманюел Макрон е поразителен“, заяви канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който в четвъртък трябва да произнесе реч пред международната организация.

„Терористи от „Хамас“ извършват почти всеки ден нападения срещу евреи. Те са убили безброй израелски цивилни в Юдея и Самария“, се казва в изявлението, използвайки библейското наименование на Западния бряг.

Канцеларията на Нетаняху посочи като пример смъртта от огнестрелна рана в неделя - в навечерието на Йом Кипур, най-свещения ден в юдаизма  - на израелски заселник на Западния бряг, баща на шест деца, който е имал и френско гражданство. Израелската армия заяви, че е задържала палестинския стрелец в болница, след което войници са извършили операция в неговото село. Министър от правителството на Нетаняху поиска извършителят да бъде екзекутиран съгласно нов закон.

Крайнодесни израелски заселници често нападат палестинци на Западния бряг. Според ООН до средата на 2026 г. там са регистрирани средно около шест инцидента на ден, свързани с насилие от страна на заселници срещу палестинци или тяхна собственост.

В речта си пред Общото събрание на ООН Макрон изрази съжаление за хуманитарната ситуация в Газа, откъдето „Хамас“ започна нападението от 7 октомври 2023 г.  срещу Южен Израел. Макрон изрази съжаление и за действията на Израел на Западния бряг.

Нетаняху остро осъди насилието на заселници на Западния бряг

„Каква е нашата легитимност, ако продължаваме да бездействаме пред лицето на случващото се в Газа?“, заяви френският президент. Той изрази съжаление, че в Газа се наблюдава „спектакъл, който ни кара всички да се срамуваме“, и отново заяви, че решение с две държави е условие за „сигурността на Израел и неговия народ днес и утре“.

Нетаняху и Макрон са в лоши отношения. Миналата година по време на Общото събрание на ООН Макрон ръководи конференция, на която Франция и редица западни държави признаха независимата палестинска държава.

Редактор: Стела Христова
Източник: Габриела Големанска/БТА    
Израел Еманюел Макрон Бенямин Нетаняху Западния бряг ООН Хамас Палестинска автономия
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