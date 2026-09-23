Нови тайни от Деултум - римският град на лукса, който изненада археолозите край Бургас

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А рхеологическите проучвания в Националния археологически резерват „Деултум“ край Бургас продължават да разкриват важни детайли за най-ранната римска колония на днешната българска територия. Екипите под ръководството на доц. Христо Прешленов, проф. Людмил Вагалински и директора на резервата Красимира Костова са разкрили крепостни стени, антични жилища с подово отопление и голяма част от внушителен термален комплекс, пише NOVA.

Деултум Източник: NOVA

Термите са заемали площ от близо 6,8 декара (две инсули - два пълни градски квартала) и са изградени в края на I и началото на II век. Тяхната функция е надхвърляла обикновената градска баня - комплексът е функционирал като модерен античен спа и социален център.

Архитектура, лукс и социален живот

Сградата е била облицована с мрамор, а по колоните са намерени следи от пигменти в червено и синьо, както и златен варак. Комплексът е разполагал с басейни и закрити помещения за гореща, топла и студена вода, а също и със сложна отоплителна система (хипокауст), интегрирана в пода и стените, аналогична на откритите в древногръцките и римските центрове Ефес и Пергам.

Деултум Източник: NOVA

В термите са обособени зони за хранене, разговори, масажи, почивка и спортни площадки. Използването им е било строго организирано - жените са ги посещавали преди обяд, а мъжете в следобедните часове. Разкрити са още фрагменти от мраморни статуи, мозайки и обществени тоалетни (латрини) за едновременно ползване. Намерените детайли край входовете загатват за възможен контрол на достъпа според възрастови групи.

Деултум Източник: NOVA

Ветераните на Осми Августов легион

Деултум е основан като колония за ветераните от Осми Августов легион. Заселените войници са ползвали редица привилегии, включително освобождаване от основни данъци, и са пренесли римския начин на живот и култура в региона.

Сред новите находки от разкопките е и първата открита на обекта колективна находка от костени пулове и пионки за бордови игри, напомнящи античен вариант на шах.

Деултум Източник: NOVA

Краят на величествените терми настъпва след силно земетресение, а последващ голям пожар през 270 година оставя трайни следи в археологическите пластове. Разкопките и реставрационните дейности в резервата продължават.