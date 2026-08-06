Разследването на разбитата в София лаборатория за фентанил продължава

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Фентанил за 300 млн. евро: Нови разкрития за нелегалната лаборатория в София

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П родължава разследването на нелегалната лаборатория за производство на фентанил, която служители на ГДБОП разбиха при специализирана операция във вторник.

По данни на антимафиотите зад производството стои организирана престъпна група, действала изключително конспиративно и избягвала демонстрацията на луксозен начин на живот, за да не привлича вниманието на разследващите.

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Проверяват произхода на 350 000 евро и криптоактиви

По време на претърсванията и обиските разследващите са открили 350 000 евро в брой, както и криптопортфейл. В момента се проверява произходът на парите и дали те са свързани с дейността на престъпната група.

От прокуратурата засега не дават подробности дали организацията е имала ясно изразен лидер, нито дали той е сред десетимата задържани при акцията.

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Разследването продължава

Разследващите работят по изясняването на ролята на всеки от задържаните, както и на начина, по който е била организирана схемата за производство и разпространение на синтетичния наркотик.

Какво представлява фентанилът

Фентанилът е синтетичен опиоид, разработен през 60-те години на миналия век за медицински цели. Използва се основно като силно обезболяващо средство при пациенти с тежки болки – например след хирургични операции или при онкологични заболявания.

Лекарството обаче е изключително мощно. Според специалисти фентанилът е приблизително 50 пъти по-силен от хероина и около 100 пъти по-силен от морфина. Именно заради това дори минимални количества могат да доведат до тежко отравяне или фатално предозиране.

Фабрика за смърт във „Факултета“: Какво е фентанилът и защо разбитата лаборатория е толкова опасна?

През последното десетилетие нелегално произведеният фентанил се превърна в основен двигател на опиоидната криза в Съединените щати и Канада. В много случаи наркотикът се смесва с хероин, кокаин или се пресова в таблетки, които наподобяват лекарствени препарати, без потребителите да знаят, че съдържат фентанил.

Защо е толкова опасен

Фентанилът потиска централната нервна система и дишането. При предозиране настъпва тежка дихателна недостатъчност, която може да доведе до смърт само за няколко минути, ако не бъде приложен навреме антидотът налоксон.

Заради изключително високата му концентрация дори малка грешка при нелегалното производство или разреждането на веществото може да направи една доза смъртоносна.

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Сериозен проблем и в Европа

Макар опиоидната криза да засяга най-силно Северна Америка, европейските служби през последните години също предупреждават за увеличаващия се риск от навлизане на незаконно произведен фентанил на континента.

Според Европейската агенция по наркотиците (EUDA) се наблюдава засилена активност на престъпни групи, които се опитват да произвеждат синтетични опиоиди в Европа, което повишава опасенията от разпространението на веществото и на европейския пазар. Това прави разбиването на подобни лаборатории приоритет за правоохранителните органи.