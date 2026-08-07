България

Част от материалите по случая с лабораторията за фентанил ще бъдат предадени на службите в САЩ

Това разкри изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов

Василена Василева Василена Василева

7 август 2026, 10:26
Част от материалите по случая с лабораторията за фентанил ще бъдат предадени на службите в САЩ
Източник: БТА

Ч аст от материалите по случая с лабораторията за фентанил ще бъдат предадени на американски служби, каза изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов пред БНТ във връзка с разкритата лаборатория за производство и разпространение на наркотика в столичния квартал „Факултета“.

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Във вторник бе съобщено, че Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" е разбила лаборатория за фентанил, захранвала цялата страна. 

"Не съм запознат на Балканския полуостров да е правено подобно нещо, затова и успехът ни е грандиозен. На територията на България фентанилът е сравнително ново явление и затова взаимодействаме непрекъснато с американски служби, като DEA", обясни Николов.

"Ще направим анализ на ситуацията и ще предадем някои от материалите, които сме събрали, на техни служители, които евентуално да съпоставят намереното с това, което се случва в САЩ, за да се ориентираме по-правилно в ситуацията и да видим на какъв етап сме ние", уточни Любомир Николов.

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Той посочи, че от разпространението на фентанил у нас се следи по-активно от 3-4 години, като този наркотик почти изцяло е изместил хероина. "Ако ние не отнемем това вещество от зависимите, те няма как да се излекуват", подчерта главният секретар на МВР.  

Той допълни, че работата по досъдебното производство продължава, всички материали в лабораторията се изследват като не всички са забранени от закона и могат да се намерят на свободния пазар. 

Той допусна, че е възможно разбитата лаборатория да е единствената у нас.

"Трябва да проследим дали вакуумът, след разбиването на лабораторията, ще бъде запълнен от нови криминални структури, които най-вероятно ще се опитат да го направят", каза  Любомир Николов.

По думите му още операцията в Бургас, за която бе съобщено в четвъртък, е пример за перфектно проведена операция между партньорски служби, в случая с Украйна. "Установихме, че действа организирана престъпна група, занимаваща се с производство и разпространение на наркотични вещества от подобен синтетичен тип, достигнахме до поредната база за производство на синтетичен наркотик и в България бяха задържани две лица, едно от които беше лидер на организирана украинска престъпна група", разясни Николов.

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По думите му данните са сочили, че разпространението е международно и много малко количество от наркотика е оставало у нас. 

За случая в Банско

"МВР си е свършило работата доста бързо и качествено", посочи Любомир Николов.

Той е успокоил вчера представители на еврейски организации, че полицията ще достигне до цялата обективна истина. "Считам, че България е спокоен хъб за всякакъв вид туристи", изтъкна Николов.

"Обследваме и други нарушения от страна на тези туристи, назначени са експертизи на самите записи, за да установим дали е имало нацистки скандирания, посочи още той. Към настоящия момент на хората, установени на място, са издадени предупредителни протоколи, част от тях са непълнолетни граждани, случаят е предаден на прокуратурата и разследването върви под нейното ръководство. МВР е реагирало на четири сигнала от подобен тип в същия хотел – нарушаване на обществения ред, нощната тишина, има заведени преписки в Районното управление в Банско и са докладвани в районната прокуратура."

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каза, че до момента няма данни той да е имал педофилско поведение. Срещата е била на обезлюдено място, което, по думите му, предполага умисъл на деянието. Нанесен му е сериозен побой, по-късно довел и до смъртта на мъжа. 

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посочи, че случаят е емблематичен.

"Незащитени от закона няма да има, в скоро време очаквайте нови реализации и разкрития, обеща и.д. главен секретар на МВР.  Вчера и в Кърджали имаше подобна операция", добави той.

По думите му "предстои да станем свидетели на доста интересни разкрития".

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обясни, че е нямало друг вариант, освен движението да бъде спряно в участъка, тъй като задимяването е било доста силно.

"Използвахме хеликоптери, към настоящия момент считам, че пожарът е локализиран", посочи Любомир Николов.

"Мисля, че сме на финала на разследването по случая „Петрохан“, допълни той. 

Редактор: Василена Василева
Източник: БНТ/БТА - Нелли Желева      
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