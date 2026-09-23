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Кейт Мидълтън блесна с бижута на Даяна и Кралицата майка на звездната премиера на „Digger“

Кралската двойка събра погледите на Лестър Скуеър по време на световната премиера на новия филм с Том Круз. Кейт Мидълтън заложи на кралско лилаво и исторически бижута, а актьорът не спести комплиментите си за принца и принцесата на Уелс

Стела Христова Стела Христова

23 септември 2026, 10:25
Кейт Мидълтън блесна с бижута на Даяна и Кралицата майка на звездната премиера на „Digger“
Източник: Getty Images

П ринцът и принцесата на Уелс се появиха на червения килим във вторник вечерта, за да присъстват на бляскавата премиера на филма „Digger“ в Лондон. Кралската двойка впечатли събралите се тълпи пред киното „Odeon Luxe“ на площад „Лестър“. Принц Уилям заложи на елегантно кадифено сако, а принцеса Кейт защити титлата си с наистина кралска визия - бална лилава рокля с дължина до пода, пише HELLO!

Кралското семейство отново се събра със своя близък приятел Том Круз, който изпълнява главната роля в лентата. Актьорът пристигна часове преди кралската двойка, облечен в стилен смокинг и със слънчеви очила. Той отдели достатъчно време, за да позира пред гигантските декори на филма и да се увери, че фотографите ще заснемат перфектните кадри. Запитано за кралската двойка преди нейното пристигане, холивудското име сподели пред журналисти: „Просто ги обичам. Те са прекрасни хора и изпитвам огромно уважение към тях.“

Уилям и Кейт не спряха да се усмихват и да махат на възторжените си почитатели, които ги аплодираха по време на цялото им преминаване.

Принцеса Кейт изглеждаше ефирно в роклята си, инкрустирана със скъпоценни камъни, дело на дизайнерката Джени Пакъм - нейният традиционен избор за бляскави събития от такъв ранг. Междувременно Уилям изглеждаше изключително елегантен в кадифеното си сако, което Том Круз веднага забеляза и направи комплимент, наричайки го „страхотно“.

Кралското семейство проведе кратък и непринуден разговор с актьора, преди да заеме местата си в прожекционната зала.

Почитателите на кралското семейство бързо забелязаха впечатляващото колие на Кейт - аметистовата огърлица „Саутуар“, принадлежала на Кралицата майка, която е истинска рядкост от кралските трезори. Принцесата носеше и обеци, наследени от принцеса Даяна.

Визията ѝ беше допълнена от красиво оформени ръкави и елегантен шлейф, който се носеше след нея, а косата ѝ падаше на пищни, перфектно оформени къдрици. Прозрачните балонни ръкави придаваха допълнителна лекота и въздушност на целия тоалет.

Том Круз наблюдаваше с гордост как принц Уилям и Кейт разговарят с останалите членове на звездния актьорски състав. Актьорът и режисьорът Алехандро Г. Иняриту изглеждаха искрено развълнувани от присъствието на кралската двойка, докато позираха заедно за снимки.

Двойката сподели и бърз, романтичен момент при влизането си. Напук на строгия протокол, в сладък проява на близост принц Уилям нежно постави ръка върху гърба на съпругата си, докато преминаваха през зоната за медиите. Малко след това Кейт грациозно повдигна разкроената си рокля, за да се изкачи по стълбите към залата.

Том Круз беше сред първите пристигнали на събитието. Той отдели време да раздава автографи и дори разписа тениска на фен пред събралата се световна преса.

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  • Звездите на червения килим

Очарователната Салма Хайек зашемети присъстващите в черна рокля с акценти, напомнящи пелерина, комбинирана със стилни златни аксесоари, които допълваха естествения ѝ блясък.

Хана Уодингъм демонстрира безупречна фигура в черна рокля без ръкави по тялото, комбинирана с класически рус сешоар.

Сандра Хълър заложи на златна рокля с дълъг ръкав. Във лентата тя изпълнява ролята на Ема Рокуел, а филмът излиза по кината на 2 октомври.

Ема Д'Арси изненада с нестандартна вечерна визия - втален панталон и обемно манто. Тя се превъплъщава в героинята Лина в новия проект на Алехандро Г. Иняриту.

Риз Ахмед се появи в елегантен черен ансамбъл с разкроен панталон и дълбоко деколте.

Принцеса Кейт зашемети с кралска визия в Лондон
15 снимки
принцеса Кейт
принцеса Кейт
принцеса Кейт
принцеса Кейт
  • Ангажиментите на принц Уилям преди премиерата

По-рано през деня принц Уилям сервираше пуканки в общественото кино „ActOne“ в лондонския квартал Актън. Той дори направи опит да работи с касовата система, за да обслужи клиентите, но без успех. „Това не е първата каса, на която заставам, но за първи път работя с тази система!“, каза той през смях и допълни: „Ще оставя професионалистите да поемат контрола, за да не изпуснете началото на филма.“

Преди появата си принцът бе попитан от събралата се тълпа отново за книгата на чичо си Чарлз Спенсър - „Лебедова песен: Даяна, моята сестра“, но той предпочете да игнорира въпросите.

Докато се изкачваше по стълбите в киното, към Уилям бяха отправени питания: „Ваше Височество, какво мислите за книгата на чичо Ви?“ и „Успяхте ли да я прочетете?“. Принцът запази мълчание и влезе в сградата, където прекара близо час в разговори с млади филмови творци и представители на благотворителната организация за филмово и телевизионно изкуство.

Редактор: Стела Христова
Кралско семейство Принц Уилям Принцеса Кейт Червен килим Филмова премиера Том Круз
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